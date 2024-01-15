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    用于书籍摘要的 PrivateGPT：测试和排名配置变量经过@cognitivetech
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    用于书籍摘要的 PrivateGPT：测试和排名配置变量

    2024/01/15
    15m
    经过 @cognitivetech 532 讀數
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    太長; 讀書

    实现大型语言模型时存在许多变量。让我们测试和完善我们总结融合 PrivateGPT 的书籍的流程。
    featured image - 用于书籍摘要的 PrivateGPT：测试和排名配置变量
    machine-learning #open-source-llm #hackernoon-bn
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