P2E 和远程工作的未来：增加收入的有趣方式

P2E 经济的增长正值比以往任何时候都多的人离开办公室并希望通过自由职业者成为自己的老板的时候。他们有潜力发展并成为可靠的次要收入来源，以支持想要做出这种改变的人们。

（图片由你好灯泡提供）





从 2018 年到 2022 年，美国的数字游牧民族数量增加了一倍多——从 480 万至超过 1100 万 在四年内。同时， 民意调查数据 表明年轻的美国人在选择职业时开始将成就放在比薪水更高的价值上。





诸如此类的事实向我们表明，工作的性质正在明显地演变。他们也能告诉我们它的去向吗？他们是否隐藏了关于区块链不断增长的盈利（P2E）商业模式将如何适应这种不断变化的格局的线索？

未来的工作会是什么样子？

自 COVID-19 以来，有一个 趋势明显 远离办公室工作，转向在线工作。



公司已经了解到这是可行的，他们很可能会继续这样做。远程工作人员通过允许企业租用更少的办公空间并保持地域更多样化和人才丰富的员工队伍来节省资金并提高绩效。



这表明我们正在走向一个大多数工作都是远程完成的世界，员工可以自由地生活在他们想要的任何地方。

自由职业者的成长

向在线工作的转变只是等式的一半。 来自 Statista 的数据 表明到 2027 年，自由职业者将占美国劳动力的大部分。



这符合年轻工人希望从职业生涯中获得更多成就的想法。自由职业者通常有更多的日程安排自由，因此有更多的时间去追求他们的激情。



鉴于所有这些，我们可以展望未来的工作，并得出结论，在这种情况下，遍布全球的自由职业者与临时支付他们工资的公司建立临时关系。

优点和缺点

这个版本的未来有一些明显的优点和缺点。从好的方面来说，人们应该有新的自由来专注于对他们真正重要的事情，并在他们感到宾至如归的任何地方生活。





不利的一面是，在线自由职业者可能是一项成功或失败的业务——尤其是在刚开始的时候。建立一个稳定的能够提供稳定薪酬的客户名单需要时间。



这是工人在寻求从全职工作过渡到自由职业者时需要克服的主要障碍之一。更复杂的是，35 岁以下美国人的平均总账户余额为 只需 11,250 美元 .



这是一个缓冲，但它不足以支付普通人的开支，只要他们需要作为自由职业者找到稳定的工作。



换句话说，当我们转向在线和自由职业经济时，对于普通人来说，为他们在过渡时可以依赖的收入提供权宜之计将是非常有帮助的。

进入 P2E

Play-to-Earn 可能是为更多人开启未来工作的关键。在其发展的这个阶段，这可能不是一种全职生活的方式。然而，对于许多开始向自由职业者过渡的人来说，这可能是最好的次要收入来源。



如果你不熟悉，P2E 是一种区块链商业模式，人们通过玩游戏赚取加密货币。它由 Axie Infinity 推广，现在在加密游戏中无处不在。





这种增长很大程度上是由使传统开发人员能够轻松创建其游戏的 Web 3.0 版本的平台推动的。



例如，像Ankr 的 SDK这样的产品可以让各种预算和规模的开发人员使用一套现成的工具来推出他们自己的 P2E 游戏。这种类型的基础设施已经存在，应该会帮助“赚钱”模式在向前发展时获得更多动力。

这实际上如何工作？

想象一下，您是一位刚刚辞掉工作开始自由职业的数字营销人员。您没有足够的客户来立即与您的旧收入相等，因此您开始寻找其他在线机会来填补空白。



您听说过“玩赚钱”游戏，因此您访问了像 __ Rainmaker Games __ 这样的平台来查看您的选择。您使用该网站的排名来查看收入最高的区块链游戏，并决定尝试一款看起来很有趣的游戏。



您喜欢玩游戏，最终甚至会变得非常擅长。由于独特的 P2E 经济，您可以将这种技能转化为收入。很快，你就完成了你喜欢做的事情并从中赚钱。

非游戏玩家怎么办？

如果您不是游戏玩家，请不要担心。在这个生态系统中，您仍然有机会为自己创造二次收入。





有许多创新的盈利模式可以利用游戏赚钱的开始并在此基础上进行扩展。例如， 元俱乐部协会 正在开创第一个聚会赚钱系统，该系统向玩家支付参加元界和线下社交聚会的费用。



游戏并不是 P2E 模型必须提供的一切。它正在迅速发展，甚至一年后也不知道会有什么机会。

把它们放在一起

游戏赚钱模式并不完美。开发人员很难在创建可持续生态系统的同时防止其原生加密代币的稳步下降。



话虽如此，推广新技术总是很困难的。互联网在 1983 年发明时并不是今天的包罗万象的资源。同样，亚马逊也花了数年时间才达到万亿美元的估值。



显而易见的是，以赚钱为目的的产品非常适合当前的时代精神。他们处于区块链、在线独立和推动个人成就的交汇处。



随着加密货币的发展和越来越多的人成为自己的老板，请密切关注按收入付费的生态系统。它可能只是未来在线工作的缺失环节。



