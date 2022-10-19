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    OpSec 走向智能：小技巧和设备评论经过@officercia
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    OpSec 走向智能：小技巧和设备评论

    2022/10/19NaN
    经过 @officercia 1,146 讀數
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    太長; 讀書

    在本文中，我将讨论用于 OpSec 的各种设备和小工具，但偏向于实际应用和易用性……

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    #cybersecurity#opsec#security
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