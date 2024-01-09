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    OpenWater：革命性的开源可穿戴 MRI 和 BCI 设备经过@thebojda
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    OpenWater：革命性的开源可穿戴 MRI 和 BCI 设备

    2024/01/09
    7m
    经过 @thebojda 1,415 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    OpenWater 是一项可以改变医疗保健的开源革命性技术。它是一种可穿戴且廉价的类似 MRI 的解决方案，能够进行全身扫描，并可作为下一代脑机接口 (BCI) 技术的基础。
    featured image - OpenWater：革命性的开源可穿戴 MRI 和 BCI 设备
    science #brain-machine-interface
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