OpenAI 首席执行官想用激光射你的眼睛：可能会出什么问题？

本月，一种直接从科幻电影中走出来的新代币首次亮相。随着人工智能 (AI)、ChatGPT 和自认为有感知能力的智能计算机的大肆宣传，WorldCoin 创始人希望确保你是真正的人类。 （这是机器人测试我们是否是机器人的方式的补充，即点击摩托车的图片。） 在营销中，技术专家告诉你，这一切都非常简单：你用他们的一台巨型机器（称为“球体”）扫描你的视网膜，它会识别出你是一个拥有天然视网膜的真实人类。然后，您的数据将被匹配、加密和存储，因此您始终可以证明您是真实的您，而不是机器或冒名顶替者。 （我们现在创造了“奥布韦尔未来”这个词；记住你首先在这里看到它。） WorldCoin 团队声称，可证明的 ID 对于未来的交互非常方便，你必须证明自己是人类而不是机器人。由于我们的智能设备上已经有了面部或指纹识别、2FA 和大量密码，我们这些小狗私下里觉得视网膜扫描可能是不必要的…… 从好的方面来说，证明你是元宇宙中的人类（这是否会以有意义的方式发生），而不是机器人玩家可能会很方便。区块链加密的虹膜扫描也有助于金融系统防止欺诈；但同样，我们已经有了密码、面部和指纹识别以及 2FA。 数百万人不同意我们的观点：已经有超过 200 万人报名参加激光爆破手术。志愿者将获得 25 个 WLD 代币奖励，目前价值约为 3 美元。但在您同意该程序之前，您应该了解以下一些事项。 集中服务器上存储的生物识别数据可能是黑客的金矿。 WLD 会对您的个人数据进行加密，但任何保密的内容都可能会被发现。 （对于那些在智能手机上使用指纹或面部识别的人，您的数据会被加密并安全地存储在您的手机上；不会发送到 Apple 或 Android 服务器。） 信任一个中央机构来保存您的数据是有风险的，并且违背了加密货币的精神：去中心化，而不是中心化。不要相信;核实。 流氓运营商有可能将额外的数据插入 WLD 系统，从而创建虚假的人类身份以谋取私利。我们已经多次看到这样的情况，所谓的“影响者”通过拥有数千名假粉丝来花钱让自己看起来好看。 Twitter上还有数十万个“机器人”，日夜不停地赞扬前总统，再加上摩根大通斥资数百万美元收购一家教育科技公司的案例，该公司90%都是假的，拥有超过400万个假学生账户。 收到 75 美元似乎不错，但明天你就花掉了。您的人体生物识别数据将永久存储，您可能无法删除它。 目前只有 200 个球体可用于扫描人体（WLD 希望到 2023 年底达到 1500 个）。仅在 20 个国家/地区的 35 个城市提供扫描。这使得城市居民的接触机会更高，而农村人和贫困地区的人可能比例严重不足。 WLD 和球体的创建旨在保护人类免受 ChatGPT 等有感知力的人工智能机器人的侵害。然而，WLD 的创始人也是 OpenAI 的首席执行官，他创建了 ChatGPT。保持警惕：在这个奥布威尔式的未来，向你承诺疫苗治疗的人可能就是刚刚制造这种疾病的人...... 以太坊网络创始人 Vitalik Buterin 表达了对 WLD 的多种担忧，包括上述内容。他提出了替代解决方案，包括使用现有的本地安全生物识别数据（即保留在设备上的指纹和面部识别数据）以及社交图谱解决方案。每个人都有独特的社会联系：朋友、家人、邻居、雇主等等；即使是拥有相同 DNA 的双胞胎也不会有完全相同的社交圈。 假设你实际上是一个真正的人类，而不是机器人，你就有自由意志。如果你愿意，你可以把你的眼睛激光并存储在天网之父身上，咳咳，更正，ChatGPT。无论如何享受 75 美元的奖金。对于我们来说，我们将寻找已经经过验证并且不需要信任集中式服务器的替代解决方案。请记住，正如我们在 Cryllionaire 网站上所说，加密货币要实现长期增长，它必须拥有独特的产品。 复杂的事情简单化 这位 ETH 创始人仍然与 Vitalik 待了一段时间，他希望让加密货币像电子邮件一样简单。 20 世纪 90 年代初上网的人都知道，连接网络是一件相当痛苦的事，而且要找到你想知道的信息更是难上加难。早在谷歌发明之前，互联网的前辈们就不得不使用拨号9k调制解调器等原始工具，并使用Webcrawler或雅虎进行搜索。是的，孩子们，这很像小打火石用猛犸象骨头做发圈。 上网是你必须安排时间的事情：关闭固定电话上的呼叫等待，确保没有人试图给你打电话，然后拨入，等待连接，尝试搜索或等待你的电子邮件进入. 上帝禁止有人向您发送图像或音频文件；下载这些内容可能需要几个小时甚至几天的时间。 如今，我们掌握着即时互联网，大多数人甚至没有意识到他们正在使用万维网。宣布“我要上网”是 90 年代的骄傲；如果你现在这么说，人们会用滑稽的眼神看着你。 加密货币的早期同样非常笨重。钱包和交易所在过去几年中取得了长足的进步，但我们仍然受到在老式纸上书写密码和助记词的限制。如果 ETH 能够在不影响安全性的情况下实现一种安全的存储和管理助记词的方式，那么他们将在为大众实现加密货币民主化方面迈出了大胆的一步。 目前，如果您丢失了助记词，您就丢失了所有加密货币。如果您没有将助记词安全地存储在您的近亲在您去世时可以找到的地方，那么您的资金也会丢失。据估计，在过去十年中，由于七分之一的人丢失了助记词或没有传递助记词，近 15% 的比特币已经丢失。 虽然由于黑客的风险，在线存储助记词会带来重大的安全风险，但如果 ETH 找到一种方法来数字化、加密和安全地存储您的信息，这对整个社区和大规模采用来说将是一个巨大的胜利。 非洲传来好消息 大多数人都会记得，津巴布韦在过去10-15年里遭受了大规模的恶性通货膨胀，物价每小时都在上涨。在通货膨胀率达到百分之六十九左右的峰值后，政府多次重置货币，将纸币末尾的九个零抹去，使通货膨胀率看起来更容易控制在百分之一千亿的水平。 在尝试再次将美元作为本国货币，然后再次使用自己的津巴布韦美元（剧透警告：它再次出现恶性通货膨胀）后，政府终于在 2022 年初转变了以黄金为支撑的通货紧缩货币的想法。 成群结队的津巴布韦人也发现了加密货币。尽管 Zim 政府禁止加密货币，但当地人仍使用 VPN 访问外国网站和交易所来购买加密货币。然后可以将其发送给朋友和家人，或者使用 Wattsapp、Telegram 和政府无法监控的其他渠道购买商品。 由于很少有当地人相信津巴布韦政府会保护纸币，而且人们担心黄金支持的货币可能会腐败或不像你想象的那样受到支持，加密货币是一个显而易见的解决方案：独立的全球货币不受政府控制。 萨尔瓦多自 2021 年以来一直使用比特币作为本国货币，但结果好坏参半，我们正在等待其他可能不信任其政府、世界经济论坛或国际货币基金组织的国家采用比特币。如果要选择一张只能在本地使用并且可能会因政治家和银行家的一时兴起而膨胀或贬值的纸，或者是真正世界范围内且不受控制的东西，您会选择什么？ 更多好消息：瑞波币引起轰动 美国证券交易委员会 (SEC) 与瑞波币 (XRP) 的法庭之战已经持续了大约三年，加密货币可能最终会取得胜利。美国地方法院的一名法官最终裁定 Ripple Lab 的 XRP 不是证券，并且可能不受 SEC 监管。 细则是，XRP 在出售给普通散户投资者时不被归类为证券，但在出售给机构或风险投资公司时可以被归类为证券。对于普通 XRP 投资者来说，这被视为一个好消息，消息传出后，代币飙升了约 80%，然后因一些投资者获利了结而回落了几个点。 加密货币粉丝对 XRP 将在 Coinbase 重新上市的消息表示欢迎，Coinbase 的股价也因这一消息而上涨。美国证券交易委员会监管机构瞄准的许多加密货币也出现上涨，因为加密货币可能与股票不同，这是一个先例。新的“加密货币特定”立法可能仍需付诸法律，也许美国证券交易委员会最终会放弃加密货币，转而关注股票和 ETF。 警察追捕加密货币犯罪分子 美国执法部门终于在 2022 年底逮捕了 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried（又名 Scam Bankrun-Fraud）。最终，在六个多月后，澳大利亚监管机构 ASIC 决定取消 FTX Australia 的牌照。 如果 ASIC 早一年就这么做了，那就方便了，但显然，在狗跑出去后锁上门总比根本不锁好。 在其他消息中，破产的加密货币公司摄氏度的首席执行官亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）也已被捕并被指控犯有多项欺诈罪。如果所有指控均成立，马辛斯基和他的 2IC 将分别面临最高 115 年的监禁。 2009 年，伯尼·麦道夫 (Bernie Madoff) 也受到了类似的指控，被判处 150 年徒刑，并死于狱中。 （有趣的是，金融诈骗教父查尔斯·庞兹只被判了五年徒刑。） 许多公司因管理不善或运气不佳而破产，但当投资者因大规模欺骗而蒙受损失时，正义必须得到伸张。看到SBF和马辛斯基永远关在监狱里可能不会带回你的钱，但它可能会给你带来一些满足。 而且，他们出发了！全球加密货币竞赛 本月有两件大事正在影响市场：XRP 的胜利影响了许多其他加密货币，以及比特币 ETF 的竞赛。 全球最大的基金管理公司贝莱德已经拥有美股、国际股票、黄金、白银、铜等多种资产的交易所交易基金（ETF），那么为什么不推出比特币的ETF呢？ 加拿大、迪拜和巴西已经批准了比特币基金，但美国不得不凑合使用比特币期货基金（目前的美国基金并不持有比特币，而是有各种合约以约定的价格买卖比特币）。 许多申请已向美国证券交易委员会提交了现货比特币 ETF 的申请，该ETF实际上可以购买并持有基础资产。这将使机构无需创建钱包地址和助记词即可投资比特币，就像黄金 ETF 持有者无需接收金属即可买卖与黄金价格挂钩的纸片一样。 背景消息称，匿名机构在等待批准期间一直在后台悄悄买入比特币，因为批准后价格可能会更高。 多达五只比特币 ETF 可能会在美国获得批准，而其他数量的两倍已经被拒绝。政府监管机构坚持要求加密 ETF 的投资者得到正确识别、批准并证明不是大学炸弹客，因此可能会出台更多规则。 虽然新法规对于那些已经涉足加密领域几年的人来说可能看起来很麻烦，但我们认为，任何将加密技术带给大众的事情对每个人都有好处。 比特币的价格虽然本月略有下跌，但几乎是去年 11 月的两倍。其他针对 SEC 的代币，如 Solana、XRP、BNB、Cardano 和 Tron，今年涨幅超过 100%。 我们做得怎么样？ 在华尔街大佬引入加密货币的提振下，市场继续从 2022 年的低点复苏，并渴望创下历史新高。 Bostoncoin：比特币较去年上涨 88%，以太坊上涨 66%，XRP 较去年上涨 275%。我们对 LINK 的投资在短短一个月内就增长了 84%。 Stalwart BAT 今年上涨了 310%。 DARTcoin：今年以来，BNB 上涨了 28%，QNT 上涨了 58%，RNDR 上涨了 365%。 我们期待着华尔街加密货币许可证获得批准（而不仅仅是提议）后会发生什么。下个月见！ 截至2023年7月31日 BOS 价格澳元 68.7365478 BOS 价格 47.0328695 美元 2023 年 7 月 31 日 DART 价格澳元 81.0679643 DART 价格 54.2587885 美元