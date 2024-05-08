Omnity Network 的 Fully Onchain Hub 宣布推出比特币质押和共享安全

Omnity 的全链中心建立在
Ordinal NFT 和 Runes 资产标准增加了比特币作为通用结算层的潜力，但这些资产可能会成为比特币网络的瓶颈。Omnity 表示，它已经在不损害安全性或去中心化的情况下解决了这个问题。它现在正在扩大其范围，包括比特币质押和共享安全，成为“比特币生态系统的流动性和安全中心”。
Omnity 的创新之处在于，它能够实现与基于信任的桥梁相当的用户体验，而无需依赖链下见证人或中继者，这是因为它
任何面向终端用户、高度可用的区块链，只要处理比特币资产，并需要将安全性与比特币网络挂钩，都可以通过 Omnity 连接。借助 ICP 的 Chain Fusion，Omnity 可充当比特币结算层和无限执行层之间的“纽带”，随时可以处理大量交易，因为 ICP 具有无限可扩展性。
Omnity 的路线图包括于 2024 年第三季度推出比特币质押服务，随后于 2024 年第四季度推出比特币共享安全服务。Omnity 的
Omnity 创始人 Louis Liu 表示：“我们希望比特币成为世界经济的结算层，因为它是一种公共利益。没有人能够控制比特币。它是一个公正且不可滥用的结算层。同样，Omnity 是一个‘不带偏见的基础设施’。我们不关心它是什么类型的区块链。我们关心的是我们的使用者愿意使用什么。如果它能为比特币资产持有者带来一些实用性、娱乐性或利润，Omnity 就会将比特币资产引导到该区块链上。”
从技术角度来看，Omnity 依靠 ICP 的比特币集成，将比特币资产、BTC 或 Runes 带入 ICP。专用子网使 ICP 成为比特币网络不可分割的一部分。
然而，与所有其他区块链的连接完全依赖于 Omnity 团队的丰富经验
Omnity 可以立即支持基于 Tendermint、基于 Substrate 和基于 Polygon CDK 的区块链，并计划包括基于 OP 堆栈的 L2 和其他区块链。