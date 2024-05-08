Omnity Network 的 Fully Onchain Hub 宣布推出比特币质押和共享安全





全能网络 是首个完全链上比特币资产中心，计划为任何连接的链提供比特币流动性和安全性。比特币互操作性中心是在比特币减半后推出的，是首个支持 Runes 互操作性的协议，其 Red Envelope HOPE YOU GET RICH Runes 代币 ($RICH)。





Omnity 的全链中心建立在 互联网计算机 （ICP）。ICP的 链式融合技术 允许 Omnity 直接读取和写入比特币网络，从而避免拥堵和高昂的用户费用。





Ordinal NFT 和 Runes 资产标准增加了比特币作为通用结算层的潜力，但这些资产可能会成为比特币网络的瓶颈。Omnity 表示，它已经在不损害安全性或去中心化的情况下解决了这个问题。它现在正在扩大其范围，包括比特币质押和共享安全，成为“比特币生态系统的流动性和安全中心”。





Omnity 的创新之处在于，它能够实现与基于信任的桥梁相当的用户体验，而无需依赖链下见证人或中继者，这是因为它 100% 端到端链上技术栈 作为比特币生态系统的流动性和安全中心，Omnity 的目标是通过以适中的成本提供数十亿美元级别的 L2 安全性，为执行链或第 2 层 (L2) 提供比特币共享安全服务支持。





任何面向终端用户、高度可用的区块链，只要处理比特币资产，并需要将安全性与比特币网络挂钩，都可以通过 Omnity 连接。借助 ICP 的 Chain Fusion，Omnity 可充当比特币结算层和无限执行层之间的“纽带”，随时可以处理大量交易，因为 ICP 具有无限可扩展性。





Omnity 的路线图包括于 2024 年第三季度推出比特币质押服务，随后于 2024 年第四季度推出比特币共享安全服务。Omnity 的 服务神经系统 (SNS) 治理代币 $OT 也将于第四季度发布，通过 $OT SNS 质押授予投票权。SNS 框架是 Internet Computer 的内置解决方案，用于创建和维护去中心化自治组织 (DAO) 来管理 Dapps。Omnity 的 SNS DAO 将实施投票权，以确定协议升级、与 Omnity 互操作性网络的区块链连接以及使用 Omnity 共享安全性的比特币 L2 连接。





Omnity 创始人 Louis Liu 表示：“我们希望比特币成为世界经济的结算层，因为它是一种公共利益。没有人能够控制比特币。它是一个公正且不可滥用的结算层。同样，Omnity 是一个‘不带偏见的基础设施’。我们不关心它是什么类型的区块链。我们关心的是我们的使用者愿意使用什么。如果它能为比特币资产持有者带来一些实用性、娱乐性或利润，Omnity 就会将比特币资产引导到该区块链上。”





从技术角度来看，Omnity 依靠 ICP 的比特币集成，将比特币资产、BTC 或 Runes 带入 ICP。专用子网使 ICP 成为比特币网络不可分割的一部分。 Dfinity 基金会 拥有世界一流的密码学研究团队，支持开发 链密钥加密 ，ICP与比特币融合的基石，保障数十亿美元的资产安全。





然而，与所有其他区块链的连接完全依赖于 Omnity 团队的丰富经验 IBC 协议 实现和链上轻客户端。刘说：“作为唯一在 Rust/Wasm 链上实现 IBC-ICS 28 的团队，Omnity 已经移植了多种链上轻客户端，例如 Tendermint、Substrate 和 NEAR 轻客户端，以实现无需信任的互操作性。”





Omnity 可以立即支持基于 Tendermint、基于 Substrate 和基于 Polygon CDK 的区块链，并计划包括基于 OP 堆栈的 L2 和其他区块链。