Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Obyte 的 Bug 赏金计划提供高达 50,000 美元的奖励经过@obyte

    Obyte 的 Bug 赏金计划提供高达 50,000 美元的奖励

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Obyte 漏洞赏金奖励计划涵盖不同领域的具体影响。高严重性威胁可获得 2,500 美元，账本或其智能合约中的严重错误可获得最高分配（50,000 美元）。所有这些都可以用 GBYTE、BTC 或 OUSD（Obyte 上的稳定币）支付。
    featured image - Obyte 的 Bug 赏金计划提供高达 50,000 美元的奖励
    web3 #web3 #bug-bounty #obyte #bug-fixing
    Obyte HackerNoon profile picture

    @obyte

    Obyte

    A ledger without middlemen

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    Article Thumbnail
    交付较小的软件单元并限制本地主机分支的大小
    Published at Jan 19, 2024 by david #product-management
    Article Thumbnail
    我如何制造和销售电子徽章 - 第 1 部分：电路板设计和原型制作
    Published at Jan 19, 2024 by thip #electronics
    L O A D I N G
    . . . comments & more!