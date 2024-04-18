NVIDIA：重新定义 PC 硬件和行业标准的可能性

NVIDIA 是全球最成功的电子公司之一。NVIDIA 市值高达 2 万亿美元，通过生产计算机 GPU 而发展壮大，这些 GPU 为全球大部分 PC 硬件提供动力。公司首席执行官黄仁勋长期以来一直被视为公司迅猛发展的主要推动者，成为 PC 界和商界的传奇人物。

该公司通过其 GPU 改善游戏体验，成功吸引了普通消费者和狂热的电子竞技玩家大量购买其显卡。NVIDIA 以其创新而闻名，为其开发带来了世界一流的设计和技术专业知识。更具体地说，该公司已将人工智能应用于其 GPU 以提高性能。一个例子是该公司使用 DLSS（深度学习超级采样技术），它利用人工智能人工创建新帧并提高分辨率。例如，一个拥有 4k 显示器但缺乏硬件以在更高分辨率下达到良好 FPS（每秒帧数）的游戏玩家仍然可以在 4k 下玩游戏而不会因为这项技术而降低质量。





NVIDIA 还通过其 Omniverse 平台将行业数字化，该平台使西门子等工业企业能够实时模拟和创建工业流程，充当数字孪生。NVIDIA Omniverse 是一个独特且具有突破性的平台，适合希望改善工业工作流程的公司。去年，我们有机会与 Nvidia 数字孪生主管 Mike Geyer 进行了交谈；以下是他对该平台作为工业协作工具的使用的看法：





“我们与西门子的合作使我们能够利用他们在车间自动化、制造控制系统和一系列复杂软件平台方面的丰富经验。反过来，这些经验又无缝集成到 Nvidia Omniverse 和其他基础技术中，最终建立了一个协作和开放的生态系统，为我们的客户带来巨大的价值。”





除了与西门子的合作外，NVIDIA 还与宾利汽车和 Service Now 等许多其他合作伙伴合作，以打造更具沉浸感的工业生态系统。如需了解有关 NVIDIA 合作伙伴的更多信息，我们的智能平台将全面展示 NVIDIA 合作者网络的广度。





正如本文前面提到的，NVIDIA 是一家拥有 2 万亿美元市值的创新者，这是有原因的。这家科技巨头在沉浸式技术领域申请了多达 224 项专利，其中值得注意的专利包括虚拟现实移动和全息反射式超薄 VR/AR 显示系统。以下是该公司申请的专利的快照，展示了 NVIDIA 转向新兴趋势的速度。

尽管创新速度很快，但 NVIDIA 近期股价下跌，导致媒体对其的负面评价明显，如下图所示；不过，由于该公司在报道方面比竞争对手更占优势，公众关注度增加，这种情况在意料之中。尽管如此，NVIDIA 仍在继续重新定义 PC 硬件和软件的可能性，成为继续占据市场主导地位的坚定力量。

这篇文章是在 HackerNoon 的商业博客计划下发表的。点击此处了解有关该计划的更多信息。



