NFT、元宇宙和游戏：我们现在在哪里，我们要去哪里？

NFT 或“不可替代代币”是存在于区块链上的数字所有权记录。截至 6 月底，OpenSea 上 NFT 的最高报价仅为 2 ETH，与最初的要价 4800 万美元相比仍有很长的路要走。高盛将 NFT 拍卖比作稀有神奇宝贝卡的销售，并与难以预测的价格波动进行了比较。区块链游戏行业已经抓住了基于 NFT 的区块链产权，该行业以 NFT 形式创建数字游戏内物品。

在有报道称购买 Jack Dorsey 的第一条推文的 NFT 的加密货币企业家在以 290 万美元的价格购买后，难以获得低于 10,000 美元的报价后，NFTs 最近成为主流媒体的关注点。截至 6 月底，OpenSea 上 NFT的最高报价仅为 2 ETH，与最初的要价 4800 万美元相比仍有很长的路要走。然而，虽然诸如此类的讽刺故事可能会在主流中获得关注，但 NFT 的成功及其对成熟行业（如游戏或虚拟世界等发展中市场）的革命性影响往往被低估了。

什么是 NFT？

NFT或“不可替代代币”是存在于区块链上的数字所有权记录。从本质上讲，每个 NFT 都由两部分组成：(1) 一段可交易的代码和 (2) 与自有资产有关的元数据，例如数字艺术品。可交易代码可以交换并存储在数字钱包中，从而赋予其持有人对区块链中加密资产的所有权。这段可交易代码的移动被安全地记录在区块链上，并为持有者提供真实性和所有权证明。此代码通常显示为存储在其他地方的资产的链接，因为构成 NFT 资产的文件通常太大而无法存储在“链上”。

显然，成为这段代码的所有者绝不意味着您是唯一可以看到和欣赏的人，例如 NFT 背后的一件艺术品，因此“右键单击，另存为”的流行NFT 期间的 meme 很早就引起了人们的注意。然而，就像在纸上打印一张收藏交易卡的图片并不意味着你拥有这张卡，简单地下载一张 NFT 的图片也不意味着你拥有这张卡。这种 NFT 交易卡类比被包括高盛在内的许多分析师使用，他们将 NFT 拍卖比作稀有神奇宝贝卡的销售，并与难以预测的价格波动进行了比较。

图片来源： NFT 广场

NFT 正成为区块链游戏不可或缺的一部分

这种基于 NFT 的区块链产权系统已被区块链游戏行业所利用，该行业以 NFT 形式创建数字游戏内物品。在“玩到赚”（P2E）区块链游戏的背景下，玩家自己可以使用游戏中的 NFT 物品来增加他们从游戏中获得的收入，或者可以在 NFT 市场上出售。

SIDUS HEROES就是一个完全采用区块链技术的 NFT 方面的游戏示例。在我对《福布斯》的采访中，你可以发现我认为 NFT 对游戏体验的革命性影响促使老牌游戏工作室拼命尝试“通过在他们的项目中实施 NFT 和其他加密机制来跟上区块链游戏的步伐”。

由于许多新的 P2E 游戏已经引入了具有AAA 级游戏开发经验的开发人员，因此对于更老的、更成熟的工作室来说，跟上区块链游戏市场的步伐变得越来越困难。例如，P2E 游戏Sabai Ecoverse吸引了一支在育碧和其他主要游戏开发工作室工作过的 。 Sabai 的Andrei Gusev表示，他们有意识地“利用经验先构建好的产品，然后将其放入区块链中”。

NFT 的下一步

在接下来的几年里，我们很有可能会看到像暴雪和育碧这样的大型成熟开发工作室更加齐心协力，通过 NFT 集成游戏加入区块链游戏市场。通过为Ghost Recon引入 NFT 内容，Ubisoft 已经朝这个方向迈出了一些试探性的步伐。然而进展仍然缓慢，因为正如育碧高管承认的那样，工作室仍然相信他们的游戏玩家“没有得到数字二级市场能给他们带来的东西”。

另一方面，当前的 P2E 游戏正朝着现实世界资产和游戏内 NFT 之间的更大整合方向发展。 Sabai通过将现实世界的房地产 NFT 集成到他们的游戏玩法中处于领先地位。以 P2E 行业的创新为先导，我们可能很快就会看到 NFT 和区块链技术用于常规零售，以销售从房地产到音乐会门票的所有东西。

危机即将来临？

一个大问题仍然笼罩着整个 NFT 市场，这与其对潜在金融危机的抵御能力水平有关。分析师一致指出的 NFT 市场的一个问题是，虽然 NFT 是独一无二的，因为它们代表了区块链上的独特代币，但在基础资产不可复制的意义上，它们并不是独一无二的。这是因为 NFT 创建者总是可以通过创建另一个链接到同一基础资产的 1:1 副本的区块链令牌来创建表面上唯一的 NFT 的更多副本。

据称，这在市场上造成了一种系统性的不稳定性，因为 NFT 似乎能够从独特的市场转变为具有不同程度稀有度的类似市场的交易卡。鉴于 2008 年全球金融危机期间全球艺术品销售额从620 亿美元暴跌至 390 亿美元的例子，如果发生另一场危机，NFT 可能会发生类似规模的市场崩溃。

链上 NFT

Project Syndicate的一篇看跌 NFT 文章认为，NFT 市场的另一个系统性问题是不可能在区块链上“存储实际的底层数字资产”。 NFT 提供的可交易链上代码通常是一个IPFS 链接，可将您发送到去中心化版本的 Dropbox 或 Google Docs，您可以在其中“查看”基础资产。然后，基于 IPFS 的 NFT 充当房屋契约，但需要注意的是房屋本身可能会“丢失”，从而使 NFT 持有者一无所有。这是因为 IPFS 不像区块链那样不可变。

目前，大多数 NFT 都依赖于 IPFS。因此，它们实际上只是超链接到其他站点。但是，已经有一些没有外部依赖的 NFT 可用。换句话说，有些 NFT 具有完全链上资产，只使用数字钱包和区块链。这种 NFT 可能对看跌评论员指出的那种不稳定性具有更大的弹性。创建这种新型 NFT 的公司是卡尔达诺区块链上的unsigned_algorithms或 Unsig。

图片来源： Kaizen Crypto YouTube 频道

Unsig使用编码魔法来创作艺术品，仅使用Cardano区块链提供的少量（约 15kb）代码空间。除了可见的最终艺术品之外，用于创建它的代码本身就是艺术本身，因为使用函数压缩和代码缩小来创造美丽的东西需要很高的技巧。由于艺术品是由代码创建的，因此它位于 Cardano 区块链本身，而不是与链下站点上的 NFT 链接。

这个链上 NFT 集合不能只是“复制和粘贴”或“右键保存”。您计算机屏幕上代码的可视图像不是区块链的一部分，并且与用于生成它的可拥有的创意 Cardano 代码分开。这种创新创造了一种新的 NFT，它可能比持怀疑态度的评论员所假设的更能抵御未来的金融危机。

结论

NFT 将成为元界的基本组成部分。当用户在虚拟世界中导航时，他们将能够拾取物品、获得奖励、拥有物品以及买卖物品和服务，就像在现实世界中一样。毫无疑问，这两个概念将以难以想象的方式改变世界。然而，一些先驱者和开发者已经在努力使其中一些想法成为现实。