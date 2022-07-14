NFT 如何用于体育人才发现

不可替代代币 (NFT) 是区块链领域的一项新兴技术，似乎每天都有新的用例出现。今天，我与 LEAP 的 Marom Yvgi 交谈，他向我们介绍了如何在体育人才发现领域使用 NFT。 你好！你是谁，你是做什么的？ 嘿！我的名字是 Marom Yvgi。我是特拉维夫的一名企业家和区块链业务顾问。我专注于加密领域的业务开发，并且是视频发现平台 Middle Block 的创始人。今年 6 月，我加入了 LEAP 团队，担任区块链副总裁，以确保其成功进入加密市场。 你的背景故事是什么，LEAP 是如何产生的？ 我相信来自世界各地的观众更喜欢独立创作者的真实性和可靠性，而不是传统的新闻、文化和休闲提供者，尤其是在体育方面。当我第一次接触 LEAP 时，我认为它是这些有才华的人（不一定是运动员）与主要公司和观众之间的联系。在与 LEAP 首席执行官 Omri Lachman 会面后，我看到了这个想法是多么具有革命性。 LEAP 不仅仅是另一个带有 NFT 的 Play2Earn 应用程序。 它为人才提供了一个新的定义，一个可能不会参加职业体育联赛的人才，而是一个通过成为数字人才来争取成为明星的次要途径的人才。由区块链技术支持的新的、去中心化的经济模型使其不仅成为可能，而且所有人都可以使用。我加入 LEAP 就是为了实现它。 描述启动或准备启动 LEAP 的过程。 在平台实际推出之前，我不会详细介绍，但请想象一下，您正准备为全球所有年轻运动员开启新的新时代。这绝对是非常令人兴奋和具有挑战性的，因为我们不仅需要测试应用程序的技术方面，还需要创建区块链驱动的游戏内经济，建立影子代币机制，让人才在不直接交互的情况下从应用程序中受益与加密世界，以及我们同时运行的更多进程。站在建设这个独特的下一代人才平台的前沿，对我来说是一项充满使命感的使命。 带我们了解您的日常工作流程。 除了日常的挑战，我这个阶段的工作主要是围绕着LEAP的代币生成事件，比如与法律顾问、区块链\\智能合约开发者、交易所、做市商、合约审计师等合作。此外，我也在使用我的作为 BizDev 的人脉和技能，可以在加密领域建立相关的 B2B 协作。 什么有助于吸引和留住用户或客户？ 成功留住员工的关键在于了解人们想要什么以及让他们开心的事情。 LEAP 是由运动爱好者为运动爱好者、喜欢比赛、乐趣和游戏化体验的人，以及喜欢发现、生活和呼吸运动的人打造的。 LEAP 提供完整的情感旅程。与虚构角色的游戏不同，LEAP 的人才都是现实生活中的个人。 在粉丝和其他用户对他们的技能进行投票的鼓励下，这些人的演奏能力正在提升。这些人才想要改进并成功地根据他们的 Karma 和 Stamina 分数来铸造他们的 NFT。他们希望获得由真正的加密资产支持的游戏内代币，他们可以在 LEAP 元市场中使用这些代币来购买现实世界的产品和服务，以改善他们的运动发展。所有这些都让他们回到平台以获得更多信息。 你为什么选择专注于 LEAP 的区块链技术？ 利用区块链技术的全部功能，LEAP 可以提供基础层，下一代运动员和他们的粉丝将在这里共同成长。通过利用新的 Web3 功能，例如 Play-to-Earn (P2E)、不可替代代币 (NFT)、实用代币、新一波社交媒体渠道以及 LEAP 专有的排名和发现引擎，我们 LEAP 正在开拓新的方式供球员、人才寻求者、球迷和其他人在娱乐性和利润丰厚的体育世界中互动。 你今天过得怎么样，未来会是什么样子？让我们谈谈数字！ 我真的相信 LEAP 产品的潜力和实用性，我很高兴成为这个革命性项目的一部分。我们处于 pre-alpha 阶段，正在建立一个早期采用者社区，以便在平台发布时让他们参与进来。 与我们在墨西哥、以色列、西班牙和非洲的国际合作伙伴一起，通过接触全球数百万体育爱好者，我们正准备为世界提供一个由 Web3 提供支持的新体育经济，以及它通过 P2E、NFT、元节等。 关于未来，我们没有水晶球，但有些事情是显而易见的——尽管目前的动荡，区块链技术是未来的决定性部分。 LEAP 将成为其中的一部分，它允许“新手”顺利进入 Web 3，而不会遇到任何通常伴随着进入新的技术空间的技术障碍。 因此，我们将看到越来越多的非本地加密用户加入该平台，从长远来看愿意为 LEAP 的经济做出贡献和参与。此外，LEAP 友好而有趣的环境，加上人才和人才寻求者的共同目标，使 LEAP 成为一个平台，希望在未来几年将其用户留在生态系统中。 通过启动 LEAP，您学到了什么让您感到惊讶的事情？ 最让我吃惊的是，像 LEAP 试图解决的这样一个大问题，直到今天才找到解决方案。问题的核心是体育产业，主要是因为它的中心化性质，缺少很多“原材料”，即人才。许多企业试图通过在线球探平台和应用程序从人才发现的角度来接近它。他们促进了这一过程，但没有提供真正的解决方案，导致 99% 的人才未被开发。 这就是为什么我们开始寻找一种方法，让任何年龄、任何背景的人才都能凭借他或她的技能组合茁壮成长。我们从完全不同的角度来定义人才，努力打造新一代的男女运动员，他们将通过 Web 3.0 引领他们独特的道路和职业生涯。在 LEAP，我们通过确保每个从事体育活动的人都有平等的机会介绍自己并开始一段旅程，从而使空间民主化。 犯了错误。他们是什么，你做了什么？ 这不是一个错误，而是一个愿望。一年前推出 LEAP 可能会很棒，然后享受 2021 年的牛市可以帮助 LEAP 更快地成长。 在你的生活中影响你项目的最有影响力的事情是什么？这可以包括书籍、播客或人？ 我不确定它是否是最有影响力的，但这肯定影响了我。 COVID-19 大流行影响了当今人们的工作和社交方式，包括体育运动。这就是为什么 LEAP 作为体育人才发现平台的任务之一是帮助人才、球迷和人才寻求者以一种有趣的新方式建立联系。 您对其他想要开始或刚刚开始的创作者、企业家或开发者有什么建议吗？ 我最好的建议是永远为你相信的事情工作和创造。没有什么比花时间做能够改变生活的事情更好的了。 您认为未来 5 到 10 年区块链、加密货币、P2E 和去中心化空间将走向何方？ 2021 年向我们证明，区块链和加密货币将继续存在，该行业将会发展。这只是时间问题。 作为区块链技术的忠实信徒和游戏玩家，我相信区块链将彻底改变未来游戏玩家的游戏方式。甚至在十年前，游戏玩家还习惯于用游戏内的资产换取真钱。区块链可以使这种方式更容易访问和更高效。 我们可以去哪里了解更多信息？ 您可以访问我们的网站：https://www.playleap.io/ 或观看一段短视频，从内部了解该平台的外观： ://youtu.be/OecSl6FMFYM https