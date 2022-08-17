NFT 如何将大麻产业整合在一起

自 2021 年 3 月 NFT 艺术品以高价售出以来，不可替代代币 (NFT) 迅速普及 6900万美元。 该交易引起了全世界人们的注意，这促使人们努力想要尽可能多地了解代币。 此外，随着营销活动开始主要关注客户参与和用户体验，他们看到了 NFT 可以带来的价值。倩碧、可口可乐和塔可钟等大公司已经注意到了 NFT，甚至开始生产自己的 NFT。 从消费者的角度来看，NFT 已经不仅仅是看起来很酷的图像；它们提供了一种不可变的方式来证明所有权。更进一步，数字资产允许用户通过提供一种独特的方式展示品牌来支持新项目和产品。 通过利用 NFT，品牌能够通过特殊津贴、持有者奖励等产品，为其早期的支持者和社区提供独一无二的体验。 大麻品牌尤其能够从 NFT 创造的独特关系中受益。这些品牌可以利用他们的社区进行产品开发，甚至可以直接向他们最支持的社区成员提供对独特体验的选择性访问。 此外，NFT 用户可以参加活动并参与仅限社区的活动。这确保了支持该品牌的人可以更多地参与这些项目的进一步发展，并从他们的参与中受益。 大麻在现实世界中的好处…… 大麻 NFT，例如由 生产的那些，是为了支持和培养一个不断发展的社区而诞生的。然而，SaDiva NFT 系列将这一想法更进一步，并致力于支持女性赋权和融入大麻世界。 SaDiva SaDiva 提供了 NFT 空间中其他大麻运动所没有的许多独特方面。一方面，持有者将首先获得 ——通过独家 Web3 市场获得商品和产品。此外，NFT 持有者将获得亲自和虚拟参加 SaDiva 活动的 VIP 访问权限。 SaDiva 限量版商品系列 虽然仍在开发中，但预计从 2023 年开始每年至少举办一次现场活动。为了补充这一点，他们正在与 JPD Capital 合作，在华盛顿奥马克湖创建一个占地 500 多英亩的大麻村。确实是高潮！ ……在元宇宙中 为了进一步提升用户体验，SaDiva 开发了一款以 SaDiva 版税的形式提供奖励的游戏。该游戏将允许用户创建自己的大麻农场。 SaDiva 持有者将以 VIP 会员身份进入，通过游戏奖励和奖金获得独家福利。 会员还可以享受大麻村 3,000 多块虚拟土地之一。当然，具有超稀有或超稀有属性的 NFT 将获得最佳位置。 SaDiva 正在从 ，以其排他性而闻名。这些地块可以与 SaDiva 的计划一起开发、建造或出租。 领域元宇宙 该项目的最终目标是利用 Realm 为大麻和 NFT 爱好者创建和建立一个包容性社区。不仅如此，NFT 持有者还获得了独家会员资格，使用户可以通过其会员俱乐部从品牌的成功中获得金钱利益。 SaDiva NFT 系列背后的专业人士每个人都有独特的背景。该团队由一位知名的大麻影响者、一位在音乐、电影和商业界都有人脉的企业家，以及一位为顶级品牌制作艺术品的自由插画师组成。他们的综合专业知识促成了 SaDiva NFT 的创建。 大麻革命？ 由于大麻在美国仍被联邦政府禁止，因此随着新法规的出现，该行业正在不断变化。此外，大麻企业难以获得蓬勃发展所需的财务资源，因为联邦保险的银行现在根本无法与大麻行业开展业务。这不仅使资金难以获得，而且增加了这些企业的相关成本。 反过来，对于行业来说，进入元宇宙以获得更多的支持和意识才是有意义的。 NFT 很可能是一场彻底改变大麻产业的运动的开始。