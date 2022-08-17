NFT 如何将大麻产业整合在一起

太長; 讀書

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自 2021 年 3 月 NFT 艺术品以高达 6900 万美元的价格售出以来，不可替代代币 (NFT) 的受欢迎程度迅速增长。倩碧、可口可乐和塔可钟等大公司已经注意到了 NFT，甚至开始生产自己的 NFT。