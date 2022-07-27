NFT 不仅仅是街头信用，该死！我的 Frick'n HOUSE 是上链的！

在著名的福布斯文章“ ”中，John Koetsier 指出，“迄今为止，不可替代代币的整个故事一直是惊人的新可能性和有史以来最愚蠢的事情的基石警察组合。相反吸引，显然......为何如此狂热？因为也许，只是也许，体验比事情更重要。” NFT 是体验，而不是事物 哎哟。我的意思是，也许。尽管如此，包括我自己在内的许多技术人员看到的不仅仅是 NFT 的经验，Johnny boy。 你们还记得 2014 年，纽约市的第一个 NFT 铸币厂吗？如果你在场，你会记得 Anil Dash 和 Kevin Mccoy 低着头，把脚移到出口处，因为观众在舞台上嘲笑他们关于永生艺术和编码元数据作为区块链所有权证明的演讲。人们花了几年时间才赶上了 Web 3 中这种不稳定的革命思想和用例的潮流，坦率地说，人们绝对喜欢或完全鄙视 . （就像 1995 年的互联网一样） 图片来源：新闻周刊文章，1995 年。 作为 DeFi 的早期投资者并对区块链和 IPFS 技术的未来充满热情，我觉得大部分普通民众对入门技术的蔑视有两种形式： 缺乏理解/教育或； 日常生活中相关且易于使用的解决方案。 2014 年很少有人了解比特币或区块链。此外，没有人能想象区块链会产生不可替代的代币；以及 NFT 将如何接管金融世界、新闻和媒体以及全球娱乐行业。即使在约翰最近的、经过深入研究的福布斯文章中，你也可以看到没有多少人能够理解 NFT 技术在现实世界中的用处。 直到我们意识到我们的房屋是不可替代的资产，并且数字记录保存技术不会消失…… 因加密货币崩盘而哭泣？长大！获得真正的收购！ 由于交易所中断交易，加密货币崩盘，NFT 泡沫破裂，稳定币将保持无名；咳咳，一个是 LUNA，每个人都完全 RETK - 事实上，许多加密货币兄弟正在麦当劳申请。 图片来源： Reddit 尽管如此，据 CNBC 报道，“ 。”据说 2022 年是建立抗通胀投资组合的一年。 TIGER 21 成员相信通货膨胀将是永久性的，而不是暂时的。 65%的人预计明年通胀将加速。他们建议将资金分配给房地产 ）和加密货币。 这就是超级富豪在 2022 年的投资方式 （工业地产、公寓楼 资源 由于我的加密职业生涯有一半是在稳定币和 NFT 领域，因此我就波动性和谨慎投资发表了相当多的演讲，尤其是在数字技术领域，因为它仍处于起步阶段。在我看来， 是正确的，金融技术是未来（现在和我生命的最后八年），但是随着市场的发展，在世界分崩离析时拥有一些房地产会很好。 CNBC 如果你像我一样，比特币家族，（向滴滴和女士们大喊大叫！）和其他人，我们中的许多人本着中本聪的梦想离开了我们传统的家庭住宅。我们逃离或卖掉了我们的家园来建造技术或与地球分享分散的生活和教育。 所以，既然#DeFi 再次占据主导地位，TIGER 21（又名；已经有钱的人）告诉我买房……现在？在这个市场？我的 $BTC 被低估了？好吧，这可能是明智的——但它负担得起吗？ 如果你和我一样，你想知道，为什么没有人设计一个代币经济学模型来使用房地产来稳定数字资产？这将是 建议的解决方案，通过在一个数字资产中对您的投资组合进行多样化的投资。 TIGER 21 和 CNBC NFT 主要是垃圾，你知道的 在 NFT 垃圾被渴望金钱的人群无用地铸造下一波潮流的情况下，我一直在全球分享我们对世界造成的损害，以及我们如何获得这项技术的糟糕插图。 在“Crypto Karen”之旅中 - 在我给大家讲课的路上，我在美国佛罗里达州比特币迈阿密周的会议上发表演讲时不小心找到了一个令人兴奋的解决方案。在对金融科技泛滥的新人没有印象中，我对一件事印象深刻- （不要给我贴标签#CryptoKaren-你为什么这样做？粗鲁） 为什么让我印象深刻？我一直在宣扬将现实世界的资产注入元宇宙并赋予 NFT 实用性。我对历史和现实世界的用例进行了教育，哭泣，要求人们停止制造愚蠢的东西，让金融科技极客看起来很愚蠢，请停止杀死地球---- 不客气，@HackerNoon，联合创始人， Jay ，我和你在一起，我支持你的 Facebook 帖子，即使我在 FB 监狱自动取款机。哈哈。 <3 然后我发现了 ，我变得不那么悲伤了。因为，伙计，在我们都醒来的这场经济噩梦中，它们似乎异常有趣和有益。 reNFT 什么是 reNFT？ 这项技术的创造者 指出，reNFT 是传统房地产的数字模拟。 reNFT 代表现实世界中产生收入的资产的股权。 Balcony DAO reNFT 将所有与房地产相关的数据存储在区块链上，从而简化了尽职调查和业务交易流程。 政府组织会将官方记录保存迁移到私有和公共区块链上，以将数字契约和所有权识别为所有权证明。数据上链迁移有帮助；但是，对于分散的房地产来说不是必需的。 什么是阳台 DAO？ Balcony DAO 结合了房地产和金融技术来创建 Web 3.0 增强型资产。作为一家潜在的 Web 3.0 投资银行，Balcony DAO 为现实世界的资产提供数字融资解决方案。 Balcony DAO 正在构建一个旨在成为交易现实世界资产的 Opensea 的市场。 Balcony DAO 的使命宣言是 他们的目标是使用区块链技术和房地产，通过创建一种新的 NFT 协议来分割现实世界的资产，为您的家庭提供安全和无尽的投资机会。 通过允许每个家庭进行大量房地产投资来实现财富获取的民主化。 Balcony DAO 有何不同？ Balcony 的目标是使获得与现实世界房地产股权直接相关的投资级创收 NFT 证券的途径民主化。 Balcony DAO 声称他们是房地产代币化领域的先行者，他们创建了一个全新的 NFT 协议 reNFT，它是一种 NFT，可以有效地容纳与房地产相关的大量元数据。 Balcony 认为需要在区块链上生成这些元数据，以验证实物资产，同时为其投资提供来源。 “出处”，噗。 是的，出处可能是一个势利的词。有人说富人用它来致富。 对于世界上的许多人来说，现实是：它正处于大流行的中期，通货膨胀率超过 9%（承认，不准确，国际海事组织），我们正处于经济危机中，全球饥荒即将来临，战争正在发生，失业率正在上升。 因此，你们“出处偷窥”，听好了！ 越来越少的人有钱用于房地产、加密货币、NFT、天然气和日常需求。可悲的是，即使是最大的鲸鱼也有一些虾皮钱包。 有趣的是，Balcony DAO 的创始人从小就站在房地产市场的前线。这些热心且精通技术的房地产专业人士认为，日常消费者需要能够获得企业投资物业，尤其是在许多个人认为经济衰退即将来临之际。在经济动荡时期，房地产业的巨大成功历来达到顶峰。知道了这一点，Balcony DAO 得出了一种技术解决方案，它允许对我们所有人的显着物业进行细分投资……因为你知道我们都应该抛出花哨的投资词。 感谢，阳台 DAO！ 分馏工头 Balcony DAO 的联合创始人 声称，他们的项目是“第一个允许使用 NFT 进行个人分散的公司级房地产投资的团体，而不是与复杂的合作伙伴、不那么透明的律师、可能是阴暗的房地产经纪人打交道，不正当的商人和无法追踪的膨胀法令。除了击败所有的“房地产狂人”之外，我们的专业管道和简历广泛，具有变革性、独特、有吸引力的交易和人才。” Dan Silverman Balconanites（社区大使）相信 Balcony DAO 可以改变房地产交易的原始做法，这不仅使房地产所有权民主化，允许缺乏机会的个人接触，而且是有益的；它将改善和团结社区。 房地产赚了真钱，但它真的很老了…… “房地产是世界上最大的财富储备，” 称。 “据估计，到 2020 年第四季度，全球房地产价值达到 326.5 万亿美元，这使得房地产的价值超过了所有全球股票和债务证券的总和，几乎是全球 GDP 的四倍。相比之下，曾经开采的所有黄金的价值“12.1万亿美元，仅占全球房地产价值的4%。难怪房地产已成为全球投资者的重要投资资产类别。” Chambers.com 和 声称当前的房地产商业已经过时。 Balcony DAO 相信 web 3.0 和区块链集成可以发展全球最重要和最必要的行业。图片：所有财产数据和托管交易都记录在一个不可更改的分类账上，为这一收购类别带来更高的透明度和流动性，并消除行业保留的无数担忧。 Alexander McGee Michael Reichel 补充说，Balcony DAO 的联合创始人是一群独特的人，他们在初创公司、房地产和金融技术方面有着深刻的理解和令人印象深刻的背景，因此他们抓住了一个独特的机会，成为该领域的首批企业家。 John Belitsky 总结 市场周期的波动以及世界发展的速度让我们许多人感到担忧。作为区块链技术解决方案的联合创始人，看到出现的项目为日常消费者提供了我们都渴望的东西，这令人耳目一新。这些是我们需要投入时间和资源的项目类型，因为它们将为我们所有的区块链解决方案带来大规模采用。 - 鳍- 感谢我在 Balcony DAO 的新朋友如此热情地邀请我参加你们精彩的聚会；我们俩都充满了极具影响力的实体，并且从您在佛罗里达州的一些活动中产生了许多出色而神奇的想法。 <3 我已邀请 Balcony Dao 参加 9 月的 ihollywood 电影节和 NFT 颁奖典礼，祈祷我们在那里见到你们。 阳台男孩们也将参加 8 月 2 日的 。 联系我获取个人邀请。 Bisnow 会议 （因为我不能在那里，所以照片或者它不算数！哈哈！） 作者 萨姆 是一位令人耳目一新的区块链战略家、新颖的教育家、屡获殊荣的作家、连续联合创始人和积极推动的倡导者。 Don Tapscott 于 2021 年在区块链研究所发表了 Sam 八年的稳定币研究。Bad Crypto Podcast 开发了一个区块链英雄 NFT，其灵感来自她的工作：Mz。稳定。 Sam 在区块链和 NFT 中排名前 5 位的女性（Hacker Noon，2022 年）中排名前 50，并与世界上最年轻的作者，她 4 岁的儿子一起发布了 NFT 的 ABCs！ 山姆出版的五本书在超过 14 个科学、商业、教育和技术类别中获得了畅销书和最佳发行奖。立即在亚马逊上与 Alex Tapscott 一起订购 Sam 的最新 #1 新版本：数字资产革命和她在计算机科学和金融教育领域的 #1：稳定币进化 -领英 联系我和我的好友，我们以道德可持续的方式撰写白皮书、资助和推出复杂的技术解决方案： | www.techandauthors.com www.masscrypto.io Balcony DAO 联系与社区 网站 。 。该契约允许访问 Balcony 的第一个 reNFT 产品的候补名单，Balcony Assets Club 的 30% 折扣，以及在线和 IRL 发布前活动的访问权。 铸造阳台契约 。 推特 不和谐 。电报 给约翰！ Balcony DAO 的联合创始人 John 生日快乐！愿你在未来的许多年里为世界带来更多的爱和善良！ <3，山姆