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    NFT 不仅仅是街头信用，该死！我的 Frick'n HOUSE 是上链的！经过@alyzesam
    734 讀數

    NFT 不仅仅是街头信用，该死！我的 Frick'n HOUSE 是上链的！

    2022/07/27
    8m
    经过 @alyzesam 734 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    没有多少人能理解 NFT 技术在现实世界中的用处。 直到我们意识到我们的房屋是不可替代的资产，并且数字记录保存技术不会消失…… 生日快乐，约翰！

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