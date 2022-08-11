与 Adrian Krion 在 NFT 游戏中的互操作性

Adrian Krion 是 Spielworks 的首席执行官。在这个艰难的 AMA 中，我们接待了 Adrian，他向我们的社区解释了 Spielworks 的目的。我们还借此机会向 Adrian 询问了代币、游戏行业的未来以及 NFT 游戏的互操作性。 由 Sara Pinto、Mónica Freitas、Adrian Krion、Cris Silva、Mark Finnigan、Jack Boreham、John T.、Kelley Dane 和 Limarc Ambalina 撰写的这个 Slogging 线程出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，并且已经过编辑以提高可读性。 萨拉平托 2022 年 7 月 26 日上午 10:00 嗨@channel，请和我一起欢迎 Spielworks 的首席执行官 Adrian Krion。 履行了区块链赋能 的承诺。以用户体验为核心，他们使输入 变得简单、有趣和安全。 你可以问阿德里安关于： Spielworks 游戏 加密货币 在熊市中推出代币 为什么尽管通货膨胀等，博彩业仍然蓬勃发展 为什么 NFT 游戏中的互操作性不是区块链问题 🙏 1 🔥 2 💯 1 萨拉平托 2022 年 7 月 26 日上午 10:01 嘿 Adrian Krion，很高兴有你和我们在一起。首先，你能告诉我们一些关于你的背景以及Spielworks是如何开始的吗？ 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 7 月 26 日上午 10:06 嗨阿德里安克里昂！很高兴认识你！我很想知道您为什么创建 Spielworks。 Spielworks 旨在解决什么问题？ 2022 年 7 月 26 日上午 10:16 嗨 Sara Pinto 很高兴来到这里，对我的一点延误感到抱歉。我的名字是阿德里安，我是创建 Wombat 的公司 Spielworks 的创始人兼首席执行官。 我个人拥有计算机科学和数学背景，曾在传统金融（德意志交易所集团）工作超过七年，为商品建立市场模型和交易系统。 我在 2013 年初以 90 美元的价格购买了比特币，这让我非常着迷🙂 后来当我经营一家软件服务公司时，我想提供建立在以太坊之上的软件，这反过来又让我失望了专业的区块链路径。 2018 年，我决定通过创立 Spielworks 将我的下一个职业生涯奉献给 Web 3 和区块链。我们的目标一直是通过提供无缝且无风险的体验，将区块链带给大众市场游戏玩家。这就是我们开始构建 Wombat 的方式 2022 年 7 月 26 日上午 10:23 Monica Freitas Wombat 是 Spielworks 的旗舰产品。我们真的想减少人们进入 Web 3 领域的障碍，我们相信游戏玩家对数字资产有很高的亲和力，因此他们将成为区块链、加密和 Web 3 的早期采用者。 但即便如此，由于入职过程的复杂性、欺诈和诈骗的不确定性、可用的工具对用户不太友好等，游戏玩家仍然对深入研究加密货币犹豫不决。 萨拉平托 2022 年 7 月 26 日上午 10:22 Adrian Krion，您使用区块链已经有一段时间了！ Spielworks 如何尝试实现无风险体验？你能进一步向我们解释袋熊吗？ 2022 年 7 月 26 日上午 10:27 当然，萨拉平托。它从技术入职开始，即设置私钥、区块链帐户、获得您的第一个加密货币以及连接 Web 3 游戏。 然而，仅仅提供技术手段是不够的，因为游戏玩家仍然会想“为什么这么酷？”。我们通过我们的生态系统提供非常熟悉的体验来解决这个问题 - 游戏玩家可以玩传统的大众市场游戏（这些游戏已被证明是具有数千万或数亿下载量的赢家）并在此基础上赚取加密货币和 NFT，无论是在Wombat 应用程序或我们的游戏奖励平台 Womplay。 一旦游戏玩家收到了他们的第一个 NFT，就会打破僵局，并开始思考“我现在能用它做什么？”。这正是我们正在寻找的好奇心类型 莫妮卡弗雷塔斯 2022 年 7 月 26 日上午 10:30 Adrian Krion 有趣。因此，您正在尝试促进 web3 的采用。你怎么做呢？人们可以从 Spielworks 获得什么来简化流程？ 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 26 日上午 10:30 你好阿德里安克里昂。如何用 NFT 奖励手游玩家？您是否与游戏行业的知名人士建立了合作伙伴关系，让您能够做到这一点？ 2022 年 7 月 26 日上午 10:42 Mónica Freitas，我们基本上是在为游戏玩家提供所需的一切，以便他们能够玩有趣的 Web 3 游戏。 Web 3 游戏运动的起步有点慢，因为游戏不是围绕乐趣构建的，而是围绕收益方面（参见 Axie Infinity），这给它带来了很多聚光灯，但也有很多来自外界的错误印象。 游戏需要有趣才能可持续发展。任何一种“为了赚钱而玩”都做不到。这就是我们在平台上有传统游戏的原因，因为这些游戏很有趣。只有当游戏玩家以一种有趣的方式体验 Web 3 时，我们才有机会让他们着迷。 这就是他们与 Wombat 签约时得到的 阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 26 日上午 11:00 克里斯席尔瓦正是如此。我们在平台上有一些来自传统游戏领域和 Web 3 的大牌；像 RAID：Shadow Legens、Lords Mobile、Idle Miner Tycoon 这样的游戏可以使用加密/NFT 奖励，但也可以使用 Splinterlands 或 Upland 之类的游戏 马克·芬尼根 2022 年 7 月 26 日上午 10:37 嘿阿德里安克里昂！您将如何向尚未涉足 Web3 的人解释熊市？它是如何影响 Spielworks 的？ 杰克博勒姆 2022 年 7 月 26 日上午 10:39 嗨 Adrian Krion，您如何看待区块链游戏为传统 Web2 游戏增加了实用性？ 2022 年 7 月 26 日上午 11:04 Mark Finnigan，我会说每一种技术都会被大量采用，但这通常不是很明显。在加密领域，对技术的兴奋或多或少与市场动态直接相关。再加上通货膨胀和衰退等宏观经济问题，你就有了熊市。 对我们来说，到目前为止这还不是什么大问题，因为我们正在致力于 Web 2 和 Web 3 之间的过渡。传统的 Web 2 游戏玩家对代币价格的兴趣不如对游戏的兴趣，乐趣，社区，所以他们更有可能继续交易 NFT 以获得他们的效用 2022 年 7 月 26 日上午 11:09 Jack Boreham 有多种方法可以做到这一点，我将举几个例子： 你有一个 NFT，可以在游戏中授予某种 VIP 身份（类似于许多免费游戏中的典型季票框架）。一旦您不想再玩游戏，您可以将 VIP NFT 交给其他人 更一般地说，即使玩家不再玩游戏，他们也可以保留他们的游戏资产。他们要么出售这些资产，要么将它们作为收藏品保存，但至少在您删除游戏时这些资产不会丢失 我们也喜欢游戏 NFT 的“社交互操作性”概念：如果您在 NFT 游戏中赢得了一个强大的物品，那么您获得该物品的事实不仅在游戏中可见，您还可以证明通过向其他人展示你的 NFT 钱包来证明事实。这是一个非常强大的东西 约翰 T. 2022 年 7 月 26 日上午 10:44 嗨阿德里安克里昂！您认为 Play-to-Earn 模式的长期可持续性如何？ 凯利戴恩 2022 年 7 月 26 日上午 10:55 嘿，阿德里安·克里昂。你认为 NFT 游戏的互操作性有什么问题？ 2022 年 7 月 26 日上午 11:13 John T. “为赚钱而玩”，如“为赚钱而玩”，基本上根本不可持续。这意味着新玩家进入只是因为他们寻求投资的正回报，这符合庞氏骗局的定义——只有当有足够多的人追随你时，你才能期望获得正回报。由于博弈经济是零和（或负和）经济，因此需要有人对博弈持净负数。 不过，“令人惊讶的是”在 传统游戏中都是如此。在这里，没有人能从他们的投资中获得正回报，因为他们是在用金钱换取娱乐。 因此，只有玩游戏（并在游戏上花钱）的主要驱动力超出了纯粹的收入预期，“玩来赚钱”（我更喜欢“玩和赚”）经济才能可持续 所有 2022 年 7 月 26 日上午 11:19 Kelley Dane 游戏中 NFT 的互操作性通常在“你可以在游戏 B 中使用游戏 A 中的项目 X”的狭义上进行讨论。这是游戏 NFT 互操作性的一个非常糟糕的例子，因为复杂性在于项目的语义（在游戏 B 中使用项目 X 什么），而不仅仅是你拥有它的事实。 相反，我们喜欢关注互操作性的另外两个方面： 意味着 经济的互操作性——在这里你基本上可以从一个游戏中出售物品来购买另一个游戏中的物品。这对游戏玩家来说是非常明显的 社交互操作性——因为许多游戏，特别是 MMO（大型多人在线游戏），有很大一部分是“炫耀你所拥有的”，我们认为当相应的项目在游戏中定义你的身份时，游戏玩家可以最好地利用这个组件不要只存在于游戏服务器上，而是存在于公共网络上。这样一来，您作为游戏玩家的身份就变得与游戏相关，这是非常强大的东西 凯利戴恩 2022 年 7 月 26 日上午 11:27 谢谢你的解释。就像您提到的那样，似乎游戏玩家已经对此很熟悉了。那么，经济和社会互操作性会进一步影响游戏吗？阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 26 日上午 11:48 Kelley Dane 我认为我们只是触及了未来通过这种互操作性可能实现的东西的表面。我们一直在推动 Wombat 的一些发展（例如 Wombat Dungeon Master 游戏）并将在未来继续发展，但是一旦有更多聪明的大脑在 Web 3 游戏上工作，将会发生许多令人惊奇的事情 约翰 T. 2022 年 7 月 26 日上午 11:30 Adrian Krion，这对游戏模型意味着什么？玩家必须输入 x 金额的钱，知道他们会一路花掉并且可能会拿回一些钱？即使强调体验，销售这种模型似乎也具有挑战性。所以，我想，这款游戏的独特卖点确实需要非常吸引人。 2022 年 7 月 26 日上午 11:51 John T. 您所描述的模型本质上是分发游戏的旧方式。你花了 70 美元在游戏机上购买了一款游戏，并希望获得足够的娱乐回报。 较新的游戏模式是免费游戏，这也是大多数 Web 3 游戏的运作方式。这是一款您可以免费玩且很有趣的游戏，但例如，如果您想开始有竞争力的游戏，您可能必须拥有某个收藏中的 NFT。是否必须购买此 NFT 或是否可以在免费模式中赢取它，将取决于游戏创作者 萨拉平托 2022 年 7 月 26 日上午 11:32 Adrian Krion，在熊市推出代币有什么好处？ Spielworks 正在为此努力吗？ 2022 年 7 月 26 日上午 11:54 Sara Pinto 是的，从 Spielworks 和 Wombat 的早期开始，我们就一直在考虑推出代币。不过，在获得大量首日实用程序之前，我们从来不想发布代币，因此我们从去年开始准备我们的代币发布。它实际上是本周在熊市中推出的😉 当然，现在的估值要低得多，你可以用代币筹集的资金量会更少。但是，如果您想获得长期合作伙伴和代币持有者，熊市时期实际上是有利的，因为市场上的炒作少得多，而实质内容多得多。这也意味着如果你不是每周发布代币的 100 个项目之一，你会得到更多关注 约翰 T. 2022 年 7 月 26 日下午 1:26 阿德里安·克里昂，啊，我明白了。有没有一款你认为引领游戏和赚钱模式的游戏？一个更具创新性并为玩家创造全新环境的游戏？ 阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 26 日下午 2:17 John T. 有很多游戏推动了这一点，其中一些已经发布，一些正在开发中。我认为 The Sandbox、Blanko 的 Block Party 或 Splinterlands 是使用区块链/NFT 作为游戏经济基础的好例子。一些崭露头角的游戏，如 My Pet Hooligan 或 Metalcore 将通过区块链集成拥有强大的游戏动态，例如网络一代的游戏赚钱 凯利戴恩 2022 年 7 月 26 日下午 1:49 Adrian Krion，Wombat Dungeon Master 游戏是否有任何特定的功能也有助于处理加密货币？ 阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 26 日下午 2:23 Kelley Dane Wombat Dungeon Master 的存在是为了展示 NFT 在游戏中的一些很酷的方面： 互操作性——你可以在另一个游戏中使用你从一个游戏（或我们的游戏奖励计划）中获得的 NFT 实用性——所有不同类型的 NFT 在其他地方都有用处 凯利戴恩 2022 年 7 月 26 日下午 3:04 这很酷。 Wombat Dungeon Master 的未来是什么？阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 26 日下午 3:41 Kelley Dane 我们想让它尽可能有趣和互动。玩家之间将有PvP元素和更多的合作可能性。但我也可以想象在体验中加入一个平台游戏、无尽的跑步者或某种益智游戏，以提高你在游戏中的表现。 同时，我们将继续为可质押 NFT、更多收藏、更多合作等添加更多区块链 约翰 T. 2022 年 7 月 26 日下午 4:02 Adrian Krion 哦，沙盒是一个大的。我很感激他们让他们的元宇宙成为一种真实的体验。 约翰 T. 2022 年 7 月 26 日下午 4:03 Adrian Krion 我们如何才能将更多人带到 web3？我们如何让公众知道 web3 是安全的？ 阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 26 日下午 4:15 John T. 我认为这对于实际体验 Web 3 的人来说是可行的，而且不会大肆宣传。如果他们能随便做就更好了。 PayPal 就是一个很好的例子——如果你可以使用加密货币付款并通过你已经拥有并信任的应用程序将加密货币转移给你的朋友，那么它就更容易被采用。 这也是我们在 Wombat 的理念——我们希望人们以随意的方式体验 Web 3，做他们喜欢做的事情 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 26 日下午 4:14 Adrian Krion 我想，从开发者视角来看，构建一个可以托管这么多不同“服务”的平台是一项挑战。您需要多长时间才能完全投入运营？ 2022 年 7 月 27 日凌晨 4:07 Cris Silva 构建了第一个简单的 Wombat 生产版本，我们花了大约 6 个月的时间。从那时起，我们已经在所有方面工作了 3 年多。事实证明，在 Web 3 中构建比在传统 Web 中需要更多的努力，因为技术本身存在很多怪癖和问题，而且从业务角度来看，关于如何做事的蓝图更少（或没有） 2022 年 7 月 26 日下午 6:36 嘿 Adrian Krion 非常高兴你能加入我们。 我经常听到有人说，区块链游戏的问题显然是传统游戏市场上有更好的游戏。 然而，我认为这一点忽略了超休闲移动市场。 已经有很多人在玩简单但令人上瘾的休闲游戏。你认为 P2E 运动可以利用这些休闲游戏玩家吗？ 2022 年 7 月 27 日凌晨 4:13 Limarc Ambalina 我们已经看到了将 NFT 作为奖励添加到超休闲游戏的巨大影响。许多超休闲公司正在研究这一点。唯一的要求是玩家需要非常容易地处理这些 NFT。 NFT 还可用于围绕非常简单的游戏循环（如“三消”）进行额外的游戏化。 NFT 可以有自己的生命，可以合并、混合、修改或销毁，这些都可以添加一个额外的层。它类似于超休闲游戏模型（如 Candycrush 或 Gardenscapes）的这些故事模式，只是你将 NFT 用于玩家最终可以交易的东西。 凯利戴恩 2022 年 7 月 26 日晚上 9:43 阿德里安·克里昂，谢谢！总体而言，您认为游戏行业的未来会怎样？ 凯利戴恩 2022 年 7 月 26 日晚上 9:43 尽管通货膨胀，它仍然如何蓬勃发展？是因为它正在与区块链合并吗？阿德里安·克里昂 阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 27 日凌晨 4:20 Kelley Dane 我认为我们将进入更加身临其境的大型世界，玩家在其中花费大量时间并访问代表某些功能的位置（又名元宇宙）。对我来说，Web 3 是 Metaverse 吸引大量商业合作伙伴和内容创作者的先决条件，因为他们需要在这样的世界中拥有房地产，然后才能对其进行大量投资。 另一方面，我不认为一切都会在元宇宙中。尤其是休闲游戏玩家不会为了在通勤途中享受几分钟的休闲游戏而启动 Metaverse，而且他们也不会从所提供的沉浸感中受益。但是，如前所述，我认为 Web 3 在休闲和超休闲游戏中也有很大潜力 2022 年 7 月 27 日凌晨 4:22 Kelley Dane 如果宏观经济趋势持续下去，这也将影响博彩业。它一直处于长期增长的轨道上，但可以肯定的是，如果人们难以负担生活费用，他们会开始减少在娱乐上的花费。游戏行业将不得不处理这个问题。 区块链可能会有所帮助，因为 Web 3 游戏的玩家可以保留部分投资。然而，Web 3 游戏空间仅占整个游戏市场的一小部分，因此目前效果微乎其微 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 27 日上午 10:41 Adrian Krion 我可以想象这场斗争。您对尝试进入 web3 领域的企业家有什么建议吗？ 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 27 日上午 10:42 此外，这与 John T. 的问题一致，但对您来说最大的挑战是什么？搭建平台，将所有服务集中在一个空间，吸引 web2 玩家……？ 2022 年 7 月 28 日上午 7:24 抱歉，我昨天遇到了 Slack 问题，所以无法回答更多问题 2022 年 7 月 28 日上午 7:28 Cris Silva 我对想要在 Web 3 中构建的人的建议是不要想太多，而是要做一些事情。只有真正了解市场、行业、技术和人，你才能真正了解自己。 此外，从基本和简单的东西开始，这些东西可能会被其他人用作构建块。 Web 3 是关于互操作性的，因此请确保您正在构建开放的解决方案。 总的来说，仍然很难判断整个行业将走向何方以及采用将达到多远，因此请确保灵活 🔥 1 克里斯席尔瓦 2022 年 7 月 28 日上午 9:50 Adrian Krion 很棒的建议！在你走之前，我很想听听你对 web2 播放器迁移到 web3 背后的主要因素的看法。只是好奇，还是他们有问题 web2 没有给他们解决方案？ 2022 年 7 月 28 日上午 10:07 Cris Silva 最大的挑战是规模化——无论是在技术方面（不是所有的区块链网络都规模化，而且它们总体上都不是很成熟，所以处理它们很困难），而且在用户和团队的增长方面。扩大用户群当然是困难和昂贵的，但你还需要一个团队来应对不断增长的人群 🔥 1 萨拉平托 2022 年 7 月 28 日上午 10:17 不幸的是，我们的时间到了！感谢 Adrian Krion 参与本次 AMA。您可能想与我们的社区分享任何最终想法吗？ 阿德里安·克里昂 2022 年 7 月 28 日下午 12:34 谢谢大家的精彩问题，很荣幸与您联系！我们仍处于一个新生的、发展中的空间，这是一个激动人心的时刻。勇敢地提出你的想法，专注于构建有价值的东西，而不是价值承诺。当然，如果您觉得我们可以一起创造令人惊叹的东西，请与我联系！