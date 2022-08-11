与 Adrian Krion 在 NFT 游戏中的互操作性

太長; 讀書

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在这个艰难的 AMA 中，我们邀请了 Spielworks 的首席执行官 Adrian Krion。虽然 Adrian 向我们的社区解释了 Spielworks 的目的，但我们有机会向 Adrian 询问有关熊市中的代币、游戏行业的未来以及 NFT 游戏的互操作性。