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    与 Adrian Krion 在 NFT 游戏中的互操作性经过@saragpinto
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    与 Adrian Krion 在 NFT 游戏中的互操作性

    2022/08/11
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    经过 @saragpinto 1,345 讀數
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    太長; 讀書

    在这个艰难的 AMA 中，我们邀请了 Spielworks 的首席执行官 Adrian Krion。虽然 Adrian 向我们的社区解释了 Spielworks 的目的，但我们有机会向 Adrian 询问有关熊市中的代币、游戏行业的未来以及 NFT 游戏的互操作性。

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