Myria Games vs Immutable X：Layer 2 和 ZK-Rollup 平台比较

第 2 层网络和 ZK-Rollups 有望解决加密空间的可扩展性问题。 Myria 正在开发 Myria Chain，这是一个旨在降低交易费用和交易时间的以太坊 L2 网络。 Immutable X 是一种基于以太坊的非同质代币协议，专为扩展非同质代币 (NFT) 和加密游戏而构建。该平台正在构建一个生态系统，其中包括带有 NFT 资产（例如皮肤）的免费加密游戏，可以在不同游戏之间移动和使用。

区块链行业多年来一直在发展，从 2009 年比特币作为数字货币诞生，到 2015 年以太坊发布，为加密空间添加了智能合约和可编程加密货币。



随着区块链空间的不断增长，可扩展性一直是以太坊等最受欢迎的开发区块链的主要话题。作为对这一新协议的回应，第 2 层网络和 ZK-Rollups 显示出最有希望解决可扩展性问题的空间。



在本文中，我们将研究两个具有第 2 层网络和 ZK-Rollups 的平台，这些平台面向不可替代代币 (NFT) 和加密游戏。

万千

Myria是一个以游戏为中心的协议和产品生态系统，其主要协议是正在开发的以太坊 Layer 2，其主要目的是扩展区块链游戏及其相关资产。 Myria 生态系统还包括 NFT 市场和 DEX。



该平台正在构建一个生态系统，其中包括可以在不同游戏之间移动和使用的 NFT 资产（例如皮肤）的免费加密游戏。区块链游戏的最大问题之一是可扩展性，因为一旦以太坊网络拥塞，费用高昂且交易缓慢。





如果游戏玩家仅仅为了移动角色皮肤或 NFT 角色就必须支付高达70 美元，那么大规模采用将是困难的。尽管平均以太坊交易费用不到 1 美元，但平均费用可以达到12美元，这仍然很贵，几乎是 60 美元 AAA 游戏成本的 1/4。





为了解决这个问题，该平台正在开发 Myria Chain，这是一个旨在降低交易费用和交易时间的以太坊 L2 网络。第 2 层网络通过将交易从第 1 层网络（以太坊）中取出并通过第 2 层区块链（在本例中为 Myria 链）运行，从而减少了 L1 需要确认的交易数量。





由于 L1 网络处理的交易较少，因此不太可能出现拥塞，从而保持较低的费用和较快的交易速度。 L2 网络的另一个好处是从根本上降低了 L2 网络本身的费用和速度，因为它们通常是权益证明区块链，允许用户以不到一美分的价格发送交易，而交易只需几秒钟即可完成。





Myria Chain 还使用零知识汇总 (ZK-Rollups) ，其工作原理是从主链（本例中为 Myria 链）中取出数千个交易，将它们滚动到单个交易中，并将有效性证明发送回主链作为确认。这使用户能够以低费用和快速的速度参与区块链和 NFT 游戏，同时保持以太坊网络的安全性。具体来说，Myria Chain 使用ZK-STARK将数千个 L2 交易捆绑到一个交易中。

不可变的 X

Immutable X是一种基于以太坊的第 2 层扩展协议，专为扩展不可替代代币 (NFT) 而构建。在 L2 平台的用途方面，该协议与 Myria 有一些相似之处。虽然 Myria 专注于扩展区块链游戏，但 Immutable X 专注于扩展 NFT，然而，该协议是由 NFT 交易卡游戏 God's Unchained 背后的创造者开发的。该协议还有一个交易游戏内 NFT 的市场，首先从 God's Unchained 的 NFT 开始。





Immutable X 协议的扩容主要通过其零知识汇总扩容引擎进行。零知识汇总（也称为 ZK-Rollups）是智能合约，它从以太坊区块链中取出多个交易并将它们组合成单个交易，然后将 SNARK（简洁的非交互式知识论证）提交回主区块链以证明交易的有效性。 ZK- Rollups 可以在不损害区块链基本安全性的情况下提升以太坊的可扩展性和用户体验。



Immutable X与 StarkWare合作开发其 ZK-Rollup 引擎，以帮助其用户交易 NFT。在他们的 ZK-Rollup 技术迭代中，该协议使用 ZK-STARK（零知识可扩展透明知识参数）作为有效性证明，就像 Myria Chain 一样。





用户可以通过使用ZK-STARK 与第三方进行计算或与第三方交流已验证的数据，而无需以可公开验证的方式将数据或计算暴露给第三方。





长期以来，ZK-proof 系统都是使用 ZK-SNARK 构建的。正因为如此，零知识证明系统最初需要由一个或多个受信任的人建立，这导致了一个漏洞的引入：整个系统的隐私可能会被那些“受信任的人”泄露。通过消除可信设置的必要性，ZK-STARK 改进了这项技术。





ZK-Rollups 需要一个操作员（在这种情况下是不可变的 X）负责在网络上进行线性交易。这实质上意味着将交易排序为可预测的渐进顺序，而不会中断。零知识技术的实施将使用户能够在 Immutable X 市场上以极低的费用和快速的结算时间交易 NFT，这反过来又应该使用户更容易更广泛地采用 NFT 和加密游戏。

结论

Myria 和 Immutable X 都为 NFT 和区块链游戏的扩展构建了 L2 和零知识协议。通过将交易从以太坊区块链中取出并通过其专有网络运行，他们可以利用以太坊的安全性（和受欢迎程度），并允许其用户以极低的成本和极快的速度参与 NFT 和加密游戏。