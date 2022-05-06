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    Meta 的新模型 OPT 是一个开源 GPT-3经过@whatsai
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    Meta 的新模型 OPT 是一个开源 GPT-3

    2022/05/06
    4 分钟
    经过 @whatsai 5,320 讀數
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    太長; 讀書

    我们都听说过 GPT-3，并对它的功能有一定的了解。您肯定已经看到了一些完全由于该模型而诞生的应用程序，其中一些我在之前有关该模型的视频中进行了介绍。 GPT-3 是 OpenAI 开发的模型，您可以通过付费 API 访问，但无法访问模型本身。 GPT-3 如此强大的原因在于它的架构和大小。它有 1750 亿个参数。这是我们大脑中神经元数量的两倍！ 这个庞大的网络在整个互联网上都经过了相当多的训练，以了解我们如何编写、交换和理解文本。本周，Meta 为社区向前迈出了一大步。他们刚刚发布了一个同样强大甚至更强大的模型，并且已经完全开源。多么酷啊？在视频中了解更多...

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    featured image - Meta 的新模型 OPT 是一个开源 GPT-3
    #artificial-intelligence#meta
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    @whatsai

    Louis Bouchard

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    我们都听说过 GPT-3，并且对它的功能有一定的了解。您肯定已经看到了一些完全由于该模型而诞生的应用程序，其中一些我在中进行了介绍。 GPT-3 是 OpenAI 开发的模型，您可以通过付费 API 访问，但无法访问模型本身。

    GPT-3 如此强大的原因在于它的架构和大小。它有 1750 亿个参数。这是我们大脑中神经元数量的两倍！

    这个庞大的网络在整个互联网上都经过了相当多的训练，以了解我们如何编写、交换和理解文本。本周，Meta 为社区向前迈出了一大步。他们刚刚发布了一个同样强大甚至更强大的模型，并且已经完全开源。多么酷啊？在视频中了解更多...

    观看视频

    参考

    ►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/opt-meta/
    ►张，苏珊等人。 “OPT：开放预训练的 Transformer 语言模型。” https://arxiv.org/abs/2205.01068
    ►My GPT-3 的大型语言模型视频： ://youtu.be/gDDnTZchKec
    ►Meta的帖子： https ://ai.facebook.com/blog/democratizing-access-to-large-scale-language-models-with-opt-175b/
    ►代码： https ://github.com/facebookresearch/metaseq
    ►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/
    ►加入我们的 Discord 频道，一起学习 AI： https ://discord.gg/learnaitogether

    视频记录

    0:00

    我们都听说过 gpt3 并且有

    0:02

    有点清楚的想法

    0:03

    你肯定见过的能力

    0:06

    一些应用程序的诞生严格是由于

    0:08

    这个模型中的一些我在一个

    0:10

    以前的视频gpd3是开发的模型

    0:13

    您可以通过 openai 访问

    0:15

    付费 api 但无法访问模型

    0:18

    让 gpt3 如此强大的原因在于两者

    0:21

    它的架构和大小

    0:24

    1750 亿个参数，数量翻倍

    0:27

    我们大脑中的神经元

    0:30

    巨大的网络几乎训练有素

    0:32

    在整个互联网上了解如何

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    我们写交流和理解文本

    0:37

    本周meta迈出了一大步

    0:39

    为社区转发，他们只是

    0:41

    发布了一个模型，就像

    0:43

    功能强大，如果不是更多，并且已经完全

    0:46

    开源它有多酷，我们可以

    0:48

    现在可以访问类似 gpt 的模型和

    0:51

    不用去直接玩

    0:53

    通过 api 和有限访问元

    0:56

    最新型号 opt 代表

    0:59

    开放的预训练变压器是

    1:01

    有多种尺寸可供选择

    1:03

    预先训练的重量来玩或做

    1:05

    任何研究工作，其中之一是

    1:07

    媲美gp23，拥有最好的

    1:09

    结果对

    1:12

    领域，特别是对于我们学术

    1:14

    研究人员就像 gpg3 这个新的

    1:17

    模型可以从用户输入生成文本

    1:19

    有一天它在很多不同的任务上

    1:22

    甚至可以总结几周

    1:24

    在清晰的报告中为您工作的价值

    1:26

    但在那之前你仍然需要写

    1:28

    他们自己至少可以得到一些

    1:30

    有助于使这个报告过程大大

    1:33

    使用出色的工具更有效，例如

    1:35

    这一集赞助商的权重和偏见

    1:38

    权重和偏差可以让您轻松

    1:39

    跟踪您的所有实验

    1:41

    只有少数几行添加到您的

    1:44

    代码，但更具体地说，它真的

    1:46

    很酷，他们是如何促进创作的

    1:48

    令人惊叹的交互式报告

    1:50

    像这个清楚地展示你的团队

    1:53

    或未来本身你的运行矩阵

    1:55

    超参数和数据配置

    1:57

    连同您或您的团队的任何笔记

    2:00

    当时报告很容易完成

    2:02

    以下从您生成的模板

    2:04

    运行指标，您只需添加

    2:06

    您的评论是一个强大的功能

    2:08

    或者添加快速评论

    2:10

    实验或创建完善的分析

    2:12

    捕捉和分享您的作品的作品

    2:14

    如果你想提高你的

    2:16

    专业的承运人，所以我推荐

    2:18

    使用改善沟通的工具

    2:20

    在您的团队中，例如权重和偏差尝试

    2:23

    它与下面的第一个链接并开始

    2:25

    像专业人士一样分享您的工作

    2:29

    opt 或更准确地说是 opt-175b

    2:33

    与gpt3非常相似，所以我强烈

    2:36

    建议观看我的视频更好

    2:37

    了解大型语言模型如何

    2:40

    工作 gpd3 和 opt 至少不能

    2:42

    总结您的电子邮件或快速撰写

    2:44

    基于主题的文章也可以

    2:46

    解决基本数学问题答案

    2:49

    问题和更多的主要区别

    2:51

    用gpt3是这个是开放的

    2:53

    来源，这意味着您可以访问

    2:56

    它的代码甚至预训练模型

    2:58

    直接玩另一个重要的

    3:00

    有趣的事实是 opt 的训练被用作

    3:03

    碳足迹的第 7 为 gpt3

    3:06

    这是正确的另一步

    3:08

    方向你可以看到这个新的

    3:10

    模型与 gpt3 非常相似但开放

    3:13

    源所以语言模型使用

    3:15

    我在视频中介绍的变压器

    3:18

    在此之前接受过许多培训

    3:19

    可以说不同的数据集

    3:22

    整个互联网来处理文本和

    3:24

    生成更多文本以更好地理解

    3:27

    他们是如何工作的，我会再次向您推荐

    3:29

    我制作的涵盖gpt3的视频

    3:31

    非常相似的模型在这里我真的

    3:34

    想要涵盖的是meta的努力

    3:36

    这种模型可访问

    3:38

    每个人都在付出很多努力的同时

    3:40

    分享其局限性偏见和

    3:43

    例如，他们看到选择的风险

    3:45

    倾向于重复并陷入困境

    3:48

    一个对我们来说很少发生的循环

    3:50

    否则没有人会和你说话，因为

    3:53

    他们也在互联网上接受过培训

    3:55

    发现 opt 有很高的倾向

    3:57

    产生有毒的语言并强化

    4:00

    基本上有害的刻板印象

    4:02

    复制我们的一般行为和

    4:04

    它也可以事实上产生偏见

    4:07

    不正确的陈述是

    4:08

    如果您希望人们服用，则不可取

    4:10

    你认真这些限制是一些

    4:13

    这些最重要的原因

    4:15

    模型不会很快取代人类

    4:17

    对于重要的决策工作或

    4:20

    甚至可以在商业中安全使用

    4:22

    我邀请您阅读他们的产品

    4:24

    论文为他们的深入分析

    4:26

    模型的容量和更好的理解

    4:28

    他们努力使这个模型更加

    4:30

    环保且使用安全

    4:33

    您还可以阅读有关他们的更多信息

    4:34

    培训过程并自己尝试

    4:36

    连同他们的公开代码全部

    4:39

    链接在描述中，例如

    4:41

    新的开源贡献

    4:43

    模型文档和代码可用

    4:45

    对研究非常重要

    4:47

    推动科学进步的社区，我是

    4:49

    很高兴像元这样的大公司这样做

    4:52

    感谢他们来自各地的研究人员

    4:54

    世界将能够进行实验

    4:56

    使用最先进的语言模型

    4:58

    而不是更小的版本，我很兴奋

    5:00

    看看所有即将到来的进步吧

    5:02

    将创造，我很想看看你

    5:04

    伙计们可以随意发表评论

    5:06

    在视频下或加入我们的社区

    5:09

    未被发现并分享您的项目

    5:10

    那里叫做一起学习人工智能

    5:13

    你也可以在下面找到一个链接我希望

    5:15

    你喜欢这周的视频

    5:17

    有点不同，涵盖这个

    5:19

    令人振奋的消息和必要的努力

    5:21

    分享公开的研究我会

    5:24

    下周见，另一个惊人的

    5:26




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