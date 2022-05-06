Meta 的新模型 OPT 是一个开源 GPT-3

我们都听说过 GPT-3，并且对它的功能有一定的了解。您肯定已经看到了一些完全由于该模型而诞生的应用程序，其中一些我在中进行了介绍。 GPT-3 是 OpenAI 开发的模型，您可以通过付费 API 访问，但无法访问模型本身。
GPT-3 如此强大的原因在于它的架构和大小。它有 1750 亿个参数。这是我们大脑中神经元数量的两倍！
这个庞大的网络在整个互联网上都经过了相当多的训练，以了解我们如何编写、交换和理解文本。本周，Meta 为社区向前迈出了一大步。他们刚刚发布了一个同样强大甚至更强大的模型，并且已经完全开源。多么酷啊？在视频中了解更多...
►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/opt-meta/
►张，苏珊等人。 “OPT：开放预训练的 Transformer 语言模型。” https://arxiv.org/abs/2205.01068
►My GPT-3 的大型语言模型视频： ://youtu.be/gDDnTZchKec
►Meta的帖子： https ://ai.facebook.com/blog/democratizing-access-to-large-scale-language-models-with-opt-175b/
►代码： https ://github.com/facebookresearch/metaseq
►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/
►加入我们的 Discord 频道，一起学习 AI： https ://discord.gg/learnaitogether
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有多种尺寸可供选择
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预先训练的重量来玩或做
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任何研究工作，其中之一是
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媲美gp23，拥有最好的
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模型可以从用户输入生成文本
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在清晰的报告中为您工作的价值
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使用出色的工具更有效，例如
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权重和偏差可以让您轻松
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跟踪您的所有实验
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以下从您生成的模板
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