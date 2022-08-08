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    Metamask - 它真的是一个钱包吗？经过@moderneremite
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    Metamask - 它真的是一个钱包吗？

    2022/08/08
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    经过 @moderneremite 1,209 讀數
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    太長; 讀書

    语言是我们用来描述我们周围世界的工具。语言根据使用它们的社会的需要而发展。英语在称呼他人时很简单，因为没有强制性的敬语。相比之下，日语充满了等级敬语，甚至像 *kun*、*san* 或 *sensei* 这样简单。语言在不同的领域是不同的，向我们展示了语言的差异性。钱包是主要文章的主题——深入本文的主题。

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    #blockchain#metamask-wallet
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