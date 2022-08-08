Metamask - 它真的是一个钱包吗？

我们以前称 Metamask 为钱包，但它真的是钱包吗？它是否存储我们的资金，或者它可能有点误导？ 是语言塑造了我们，还是我们是塑造语言的人？ 语言会影响我们的思维方式吗？ 它能改变我们对世界的看法吗？ 根据 ——是的，它可以。 语言相对论 语言 我们将在这里获得一些理论知识，但我保证很快就会说到重点。 我们每个人都过着自己的生活。日常生活，我们遇到的人，我们经历的事情，我们听的音乐，我们吃的食物，我们周围的文化，甚至我们公寓的布置方式。每一个小细节都会以某种方式影响我们的生活。我们遇到或决定避免的一切都塑造了我们作为人类的形象。 考虑到以上所有情况，如果我想让你准确地告诉我，每一个细节和关联，当你想到什么时，你会想到什么，例如 ？我敢打赌，您的想法会与其他人的答案有所不同，也许不会很大，但不会与他们的想法相同。即使是 之类的普通事物也会通过个人经验和知识的视角向我们展示我们对世界的看法和思考方式有多么不同。 雪 汽车 语言是我们用来描述我们周围世界的工具。 在几个世纪的过程中，语言已经发展并被塑造成适应社会的需要。遥远北方的部落有多个描述 的词，而生活在热带森林中的部落则没有或几乎没有。 雪 正如那句著名的谚语所说，需要是发明之母。语言根据使用它们的社会的需要而发展。雪的例子可以清楚地表明需要或缺乏用词来尽可能准确地描述我们周围的世界。 一个如此简单的例子可以外推到不同的领域，向我们展示了语言的差异性。 如果你仍然难以理解它，让我举一个能引起你共鸣的例子。英语在称呼他人时非常直截了当，因为没有强制性的敬语。相比之下，日语充满了等级敬语，您在称呼他人时必须使用，即使是简单的 、 、 或 。再一次，在剖析语言并关注它们之间的差异时，很容易看到社会需求和价值观。 kun san dono sensei 在写故事时，如果我们决定以某种方式写句子，我们甚至可能不知道主角的性别。这样的事情在某些语言中是不可能的，因为它们在例如动词中具有不同的屈曲。这意味着当活动由男性执行时，您将在动词中使用不同的结尾，如果由女性完成，则使用不同的结尾。更复杂的是，如果它们是复数，让我们有不同的结尾。事实上，情况也是如此。 请原谅我冗长的介绍，因为我忍不住对我觉得引人入胜的语言表面进行了一点探讨。几个世纪以来语言的形成和演变方式以及相同的语言如何塑造我们今天的社会。 现在，让我们深入探讨本文的主题——钱包。* 了口气* 哦，最后——他们叹 钱包 即使在钱包等日常物品中也可以看到时间的流逝和技术的发展。我们用来放在口袋里的皮革长方形已经过时了。虽然那些看重传统理财方式的人仍在随身携带钱包，但年轻人似乎并不为随身携带任何钱包而烦恼。自从用手机和其他小工具支付变得普遍以来，年轻人似乎唯一关心的 就是他们的数字钱包。 钱包 那么今天的钱包是什么？ 它的作用是什么？ 如果来自遥远未来的人问我们所谓的 是 ，我们会如何回答？ 钱包 什么 钱包可能被描述为人们用来携带纸币和硬币的物品。它还被用来存放信用卡、孩子的照片以及名片或优惠券等其他东西。 但是我们是怎么得到 这个词的呢？它的故事是什么？为了回答这个问题，让我们深入了解一下 这个词本身的 。 钱包 钱包 词源 14c. 晚期，“bag, knapsack”，来源不明，可能来自一个未记录的古北法语 *walet “roll, knapsack”，或类似的日耳曼语单词，在盎格鲁法语或古法语中，来自原始日耳曼语 *wall-“roll ,” 来自 PIE 词根 *wel- (3) “转动，旋转。”意为“装纸币的扁平箱子”最早记载于 1834 年的美国英语。 如我们所见，其含义包含一个用例——携带纸币。从那以后没有太大变化，因为我们主要用它来持有我们的法定货币。然而，随着我们进入 CBDC、数字货币和无现金社会的时代，未来几年情况将发生巨大变化。有人可能会说，现代奴隶制时代。 未来 现在问题出现了……一旦我们成为无现金社会，钱包会发生什么？ 我们还要随身携带钱包吗？ 那么加密货币及其 的领域呢？ 钱包 我们有多个称为 的项目，因为没有更好的词，但那些真的是 吗？ 钱包 钱包 为了让下面的例子更容易理解，我们将坚持使用 Metamask ，因为它是整个加密世界中最突出的钱包。 钱包 可以说，Metamask 是一个钱包，因为我们将我们的资金（如以太币）存储在里面。嗯……不完全是。你的那些发现本身并不在你的 Metamask 钱包中。这些资金在以太坊区块链上。 那么 Metamask 在做什么呢？它是什么？ 简而言之，Metamask 是一个应用程序，它允许您存储您的私钥，以通向您的资金所在的以太坊区块链部分。就好像我们去了一家银行，店员给了我们一张纸条，上面写着我们可以支配的资金数量，一组词（种子短语）是我们访问这些资金的私钥。 你能把这样的纸条称为钱包吗？ 我们可能已经到了使用 Metamask 之类的东西的时候，但仍然没有为它想出一个合适的名称。 用例 让我们深入研究 Metamask 最常见的用例，看看它到底是什么。 存储 认证 身份 Metamask 最常见的用法是存储实用程序。换句话说，我们使用它来 我们的资金，或者如您所知，存储访问我们资金的密钥。这里没有太多可说的，因为目的很明显，类似于老式的皮革钱包。 存储 Metamask 的另一个用例是身份验证。这是什么意思？这意味着您可以访问某些网站或参与不同的活动，例如 DAO 投票，使用加密钱包，通过签署交易，前提是您有资格投票或访问某些页面。与现实世界最接近的类比是使用 Metamask 作为 ID 卡，以数字世界中的所有特权和权利证明我们的身份。 Metamask 的最后一个用例是展示你的身份和个性。随着最近牛市中对 NFT 的炒作，我们离元界更近了，在元界中，拥有数字身份将与在现实世界中拥有身份一样重要。 让我们想象一下有一个带有许多别针和徽章的背包，或者看到一辆带有许多贴纸的汽车，这些贴纸从纯粹的艺术贴纸到表达我们的信仰、兴趣甚至我们去过的事件的贴纸。仅凭这些别针和贴纸，我们就可以通过观察人们对外界的身份和个性的表现来了解很多关于人的信息。看到有人穿着写轮眼印花的 T 恤，我可能会为这样的人提供一杯咖啡。但是，看到有人穿着带有“ ”字样的连帽衫时，有一定的概率，我宁愿与那个人没有任何共同之处。 我❤乔佛里国王 随着 令牌的想法迅速接近加密空间，我们将看到数字身份的出现越来越个性化，为即将到来的进化和向元界和增强现实世界的转变奠定基础。 Soulbound 最后的想法 在讨论了我们可以使用 Metamask 的所有方式之后，我们可以看到以下类比。 存储——钱包 身份验证——身份证 身份——贴纸 关于我们是否应该将 Metamask 称为钱包或者想出一些新的东西，这个问题仍然悬而未决。别弄错我的意思。我不介意将各种加密钱包称为 。我只是觉得这对新手有点误导，因为他们将 Metamask 视为 ，类似于我们过去携带的老式钱包。 钱包 存储 在我们今天所知的互联网将与区块链技术和增强现实融合的未来世界中，创建元界，个人化身将是必不可少的。拥有各种徽章、贴纸、物品和会员卡的个人清单将与今天拥有个性化的社交媒体资料一样明显。 直到下一次， ~我 本文首发于 此处。