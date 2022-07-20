Meta AI 的 Make-A-Scene 使用文本和草图生成艺术品

太長; 讀書

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这个新模型的目标不是让用户像 dalle 那样根据文本提示生成随机图像。相反，Meta 希望推动创造性表达，将这种文本到图像的趋势与以前的草图到图像模型相结合，从而产生“Make-A-Scene”：文本和以草图为条件的图像生成之间的奇妙融合。在视频中了解更多信息……“Make-a-Scene 不仅仅是‘另一个 Dalle’，而是限制了用户对世代的控制。