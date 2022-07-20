Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    Meta AI 的 Make-A-Scene 使用文本和草图生成艺术品经过@whatsai
    2,984 讀數

    Meta AI 的 Make-A-Scene 使用文本和草图生成艺术品

    2022/07/20
    6m
    经过 @whatsai 2,984 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    这个新模型的目标不是让用户像 dalle 那样根据文本提示生成随机图像。相反，Meta 希望推动创造性表达，将这种文本到图像的趋势与以前的草图到图像模型相结合，从而产生“Make-A-Scene”：文本和以草图为条件的图像生成之间的奇妙融合。在视频中了解更多信息……“Make-a-Scene 不仅仅是‘另一个 Dalle’，而是限制了用户对世代的控制。

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - Meta AI 的 Make-A-Scene 使用文本和草图生成艺术品
    #ai#meta#artificial-intelligence
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    react to story with heart
    Segment-AI

    15k+ Startups Scaled Their Data Infrastructure with Segment. Apply Now!

    相關故事

    Article Thumbnail
    新变化“X”与App Store、Google Play发生冲突
    Published at Aug 24, 2023 by sheharyarkhan #tech-stories
    Article Thumbnail
    影子 IT 解释：综合指南 [含统计数据]
    Published at Aug 25, 2023 by uniqkey #cybersecurity
    Article Thumbnail
    使用密码管理器阻止黑客入侵
    Published at Aug 24, 2023 by passwordprotected #cybersecurity
    Article Thumbnail
    芭比娃娃和区块链：共生之舞
    Published at Aug 24, 2023 by aghafasih #blockchain
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa