Memeinator：它如何以 10 亿美元的愿景进军 Meme 币市场

英国伦敦，2023 年 9 月 29 日/Chainwire/——Memeinator 在不到 48 小时内筹集了 50 万美元，现已进入预售第三阶段，其不懈的使命是重新定义 Meme 币领域。 这 宏伟的愿景诞生于看到无情的虚假承诺和过度炒作的硬币的挫败感，这些都是无休止的相互模仿，充满了荒谬的信息。 项目的 这些让投资者忘记了模因币领域曾经存在的许多乐趣和魔力。 凭借其突破性的人工智能驱动游戏、蓬勃发展的社区以及与维珍银河一起进行太空之旅等超乎寻常的奖品，从来没有像它这样的模因币。 Memeinator 借鉴了 90 年代一部永恒的动作电影，旨在纠正这些错误。这个革命性的项目正在从头开始建立一个坚实而充满活力的模因币粉丝社区。一个拥有共同愿景并准备好让模因币重新获得信任的社区。 Memeinator 的“抵抗”已经开始，已有超过 20,000 人加入 关注双方的启动和热烈的讨论 和 社区。 推特 电报 不和谐 为了确保项目的可信度和安全性，Memeinator已经过以下机构的审核： 。 Solid Proof 自 2020 年以来一直在审核新的区块链项目。 坚实的证明 总部位于德国 - 审计员专注于评估加密项目的项目协议、可靠性、智能合约和 KYC 评估。 这使得 Memeinator 与 UNCX、Shopping.io 和 ZyberSwap 等项目的高调审计并驾齐驱。 Memeinator现已可以在官方购买 。 网站 代币经济学和路线图 MMTR Tokenomics 的总供应量为 10 亿枚代币，其中很大一部分分配给社区参与竞争和营销池以支持预售，另外 5% 用于提供交易所流动性。 该代币将是通货紧缩的，团队将根据需要制定销毁机制以维持价格。看看 Memeinator 的 看到完整的愿景。 白皮书 白皮书显示该项目分为四个精心规划的阶段。这将使该项目从第一阶段的启动（团队组建、区块链、智能合约开发和营销启动）一直到预售完成，概述 CEX 上市和 Memeinator 游戏启动。 其中还包括质押计划和 NFT 发布的概要，其详细信息将在预售过程中公布。 最终目标是“获得模因币中第一的市值”，这是团队雄心壮志的一个组成部分：半开玩笑，但大胆而坚定。这将构成该项目品牌和精神的核心部分。 模因战争：游戏规则的改变者 Memeinator 将于明年推出“Meme Warfare”。这款射击游戏由人工智能提供支持，将战斗的混乱与模因球的荒谬融为一体。 它允许玩家进入 Memeinator 的虚拟底盘，参与充满幽默感的冲突，同时将竞争对手的 Meme 硬币角色炸得粉碎。 游戏中代表的硬币将与其现实世界的相关性保持一致。 Meme Warfare 的后端“Memescanner”人工智能将同时扫描网络并将数据输入游戏。这增加了额外的参与度和现实感。如果迷因币在市场上表现不佳，玩家就有责任消灭它。 走进太空，重新定义Meme币空间 Memeinator 提供 一位幸运获奖者将获得太空之旅 。 Memeinator 在 Gleam 上托管，向竞争对手展示了它在奖励社区时不会搞砸。 一生一次的旅行 维珍银河 除了一等奖之外，该项目还将在预售期间发布独家 NFT。虽然现阶段细节仍然是绝密，但 NFT 有助于进一步加强和发展社区，同时为这一突破性的模因币提供有形的虚拟身份。 Memeinator 预售已在不到 48 小时内筹集了 50 万美元，现已进入第三阶段。然而，随着预售的进行，并且在进入第四阶段之前不到 10 万美元，用户仍然可以参与并赢得这一巨额奖金。 关于Memeinator 是数百个缺乏任何合法用途的一次性模因硬币的解药。凭借其通缩代币、活跃的社区、精心制作的 NFT 系列以及人工智能驱动的视频游戏，它提供了真正的创新，而不仅仅是炒作。 记忆器 它的目的是让其竞争对手模因币黯然失色。并且，通过交易 MMTR 代币和质押，为社区带来丰厚的回报。 欲了解更多信息并购买 Memeinator (MMTR)，请访问 。 网站 | | 网站 白皮书 社交 接触 记忆器 记忆者团队 pr@memeinator.com 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author