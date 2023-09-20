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    MELD 和 Zeeve 联手简化区块链上的节点操作经过@zeeve

    MELD 和 Zeeve 联手简化区块链上的节点操作

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    太長; 讀書

    MELD 宣布与著名的 Web3 基础设施即服务平台提供商 Zeeve 建立合作伙伴关系。 MELD 是一种基于区块链的创新型非托管流动性协议，用于以加密货币抵押品借入法定货币（美元和欧元）。只需单击几下，操作员就可以启动和管理他们的节点。
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    web3 #blockchain-adoption #meld #zeeve
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    Zeeve Inc.

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