MELD 和 Zeeve 联手简化区块链上的节点操作

我们很高兴地宣布与 Zeeve 建立合作伙伴关系，Zeeve 是一家受人尊敬的 Web3 基础设施即服务 ( ) 平台提供商。这项战略合作简化了我们的 MELD 节点操作流程，使其对我们的社区来说易于访问且简单明了。 IaaS Zeeve 巧妙的平台允许轻松加入 MELD 的新节点操作员，消除了复杂编码或密集技术任务的要求。只需几次简单的点击，运营商就可以启动和管理他们的节点，这标志着 MELD 生态系统中节点运营民主化的重要一步。 Zeeve 平台的集成不仅仅是一个即插即用的解决方案。我们对后端基础设施进行了重大调整，以实现新节点运营商的无缝加入，并定制他们的服务以与我们的生态系统保持一致。这不仅体现了他们对这种合作伙伴关系的承诺，而且还向用户保证了支持这种合作的坚实基础。 利用 Avalanche 的强大功能，我们在这个高度可扩展且高效的平台上构建了 MELD 的区块链。得益于 Zeeve 高效的基础设施，MELD 现在已成为 Avalanche 上节点验证器数量最大的子网。 MELD 联合创始人 Ken Olling 表示 ：“我们非常高兴与 Zeeve 合作，事实证明，Zeeve 在促进 MELD 实现无缝、高效节点运营的愿景方面发挥了重要作用。” “Zeeve 的可扩展服务和简单的加入机制对于我们成功成为 Avalanche 上最大的子网至关重要。此次合作无疑将推动我们进一步履行对社区和更广泛的 Avalanche 生态系统的承诺。” Zeeve 联合创始人 Ravi Chamria 博士表示 ：“我们很高兴与 MELD 合作，MELD 是一种用于 web3 金融的非托管 DeFi 协议，为关键子网基础设施提供支持。” “我们对 MELD 在 DeFi 生态系统中增强财务独立性的愿景表示赞赏，并很高兴能够通过强大而可靠的基础设施来支持此类举措。” Zeeve 的服务不仅仅是提供顺利的入职流程。它们还为节点健康状况、自动更新、支付地址管理和可定制警报提供强大的监控和分析。这些广泛的功能显着简化了整个节点操作流程，使运营商能够更多地关注 MELD 社区的参与，而不是技术细节。 对于那些对成为 MELD 节点运营商并参与这个强大生态系统的发展感兴趣的人，我们邀请您探索这个机会 。 这里 关于MELD MELD 是一种基于区块链的创新型非托管流动性协议，用于以加密货币抵押品借入法定货币（美元和欧元）并赚取存款收益。 MELD 利用 Avalanche 子网的速度和安全性，为 DeFi 领域带来了重大变革，并已成长为验证器数量最多的子网。有关MELD的更多信息，请访问我们的官方网站： https://www.meld.com/ 。 关于泽夫 Zeeve 是一家领先的 Web3 基础设施即服务 (IaaS) 提供商，帮助企业无缝集成和简化区块链协议的管理。凭借用户友好的界面和强大的功能，Zeeve 使组织能够绕过基础设施管理的复杂性，从而加快生产速度。欲了解更多信息或探索合作机会，请访问 https://www.zeeve.io/ 这个故事是由 Zeeve 在 HackerNoon 的 Business As An Author 计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author