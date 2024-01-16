Mario Cao 设计多链原生去中心化预言机的方法

在下面的演讲中，马里奥·曹，研究主管 ，介绍了其多链原生预言机的设计、目标和架构概述以及数据请求桥接的前景。 SEDA协议 https://youtu.be/bReURfIvSoo?si=w8jVykHXxtGa6zrQ&embedable=true 以下是马里奥演讲中提到的关键概念的词汇表，旨在作为他的视频演示的补充。 关于SEDA协议 SEDA 是 web3 上真实世界数据的基础。它提供了强大的连接，可实现不同区块链网络之间的无缝连接和和谐。它具有完全无需许可、信任最小化的网络，能够快速确定地将任何数据传输到任何链，从而无需任何网络的许可即可访问 SEDA。 SEDA 聚合来自链下来源和其他区块链的数据，利用创新的覆盖网络和中继器在各种区块链网络上进行高效分发。这种简化的跨链通信流程有助于无缝支持 EVM 和非 EVM 网络。此外，SEDA 使智能合约能够对查询数据进行复杂的计算，突出了其在增强去中心化应用程序方面的高度可编程性和多功能性。 甲骨文问题 智能合约无法访问或验证现实世界的信息。它们需要外部连接来在区块链之外提供准确且值得信赖的数据。预言机充当中介并提供这种连接，但经常会带来诸如中心化阻塞点、有限带宽、可扩展性差和不可持续经济等问题。实际上成为去中心化网络中最薄弱的环节。 中继合约 中继合约是部署在区块链网络上的智能合约，以方便来自区块链外部或不同区块链网络的通信。中继合约验证传入消息的加密签名、解释其内容并触发适当的智能合约功能。它可以采用特定的编码和解码机制来确保数据可以被其他区块链处理。 密码证明 密码证明采用数学和密码技术来确认声明或陈述的真实性和完整性。数字签名使用私钥对数据进行签名，允许任何拥有相应公钥的人验证签名。加密哈希函数是另一个例子，它将数据作为输入并生成固定大小的哈希值。数据中的微小变化会极大地改变哈希值，从而确认数据是否保持不变。 甲骨文可提取的价值 Oracle 可提取价值 (OEV) 是指通过利用区块链网络中固有的时间延迟和交易重新排序可以提取的经济收益。 OEV 源于获取外部数据与其在智能合约执行中的利用之间的时间滞后，这为恶意行为者抢先交易或操纵价格提供了机会。 一些协议正在探索 __的概念，以重新平衡利润，同时扩展解决方案减少攻击者的时间窗口。 __MEV拍卖 了解有关 SEDA 协议的更多信息： SEDA网站 SEDA文档 SEDA 推特 马里奥·曹推特 区块链预言机峰会（BOS）是一年一度的会议，区块链爱好者聚集在一起讨论预言机的相关性及其挑战。专家和经验丰富的开发人员齐聚一堂，分享他们对 Oracle 解决方案的开发和使用。 文章作者 。 迈克尔·阿比奥顿 也发布 。 在这里