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    Mario Cao 设计多链原生去中心化预言机的方法经过@oraclesummit

    Mario Cao 设计多链原生去中心化预言机的方法

    2024/01/16 新歷史
    3m
    经过 @oraclesummit
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    ZH
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    太長; 讀書

    在下面的演示中，SEDA Protocol 研究主管 Mario Cao 介绍了其多链原生预言机的设计、目标和架构概述。 SEDA 聚合来自链下来源和其他区块链的数据，利用创新的覆盖网络和中继器进行高效分发。
    featured image - Mario Cao 设计多链原生去中心化预言机的方法
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