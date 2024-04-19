Lumoz 支持 Op Stack + ZK 欺诈证明，开创 L2 架构新范式





在完成总计数千万美元融资后，模块化计算层 Lumoz 继续在第二层 (L2) 领域大步迈进。本周，Lumoz 宣布其模块化计算层将支持 Op Stack + ZK Fraud Proof 第二层架构，开创 L2 架构的新范式。





模块化计算层将支持 Op Stack + ZK 欺诈证明













Op Stack + ZK，Fraud Proof 架构，是一种将基于零知识证明的有效性证明融入 Optimistic Rollup 技术的新设计。当挑战者指出排序者提交了不正确的数据时，便向 L1 提交挑战。排序者必须在限定的挑战期内生成相应的 ZK Proof，并提交给 Layer 1 合约进行验证。如果验证结果表明数据有效，则挑战无效；否则，挑战成功。





此图展示了在 Op Stack 和 ZK Fraud Proof 架构下，Layer 2 技术中处理欺诈证明的具体流程。在此架构中，Op Stack 模块承担了 Layer 2 的核心功能，包括处理 Layer 2 区块链的基本功能以及向 Layer 1 提交 Batches 的责任。而 ZK Fraud Proof 模块则专注于处理欺诈证明的挑战。





流程细节如下：

挑战启动：验证者发起挑战以证明欺诈行为。 信息同步： Lumoz验证节点同步挑战信息，为下一步验证做好准备。 获取零知识证明输入：验证节点从 Op Stack 模块获取所需的零知识证明输入数据，其中包括区块跟踪、批次信息等。 生成零知识证明： Lumoz 将请求模块化计算层生成所需的零知识证明。 证明提交：一旦生成零知识证明，Lumoz 验证节点就会将证明提交给第 1 层进行验证。





通过上述过程，ZK Fraud Proof的挑战与验证过程就完成了。

众所周知，Optimistic Rollup 的成本较低，但提现等待时间较长，而 ZK Rollup 可以实现几乎即时的提现，但成本较高。此方案结合了 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 的优缺点，既保持了低成本的特点，又有效减少了等待时间。













模块化计算层

Lumoz提供了模块化计算层，为采用Op Stack+ZK Fraud Proof架构的区块链提供稳定可靠的算力支持。在Layer 2提交Batch数据时，如果有挑战者发起挑战，那么模块化计算层会依靠其计算服务生成相应的证明数据（Proof）。这个过程需要模块化计算层的计算服务在规定的时间内提交正确的Proof，若能提交则视为挑战者挑战失败，若不能提交则视为挑战者挑战成功。

Lumoz 模块化计算层在 Op Stack + ZK Fraud Proof 架构中的作用：













综上所述，Lumoz ZK Prover Network 通过去中心化的矿工参与 ZKP 计算、广泛的电路支持和全面的证明验证流程，为 Optimistic+ZK Fraud Proof 架构提供了高性能的模块化计算层。结合 Lumoz 的无需信任原生跨 rollup 通信技术，它不仅可以在所有 Rollup 之间安全地共享流动性，还可以提供强大的多 rollup 互操作性，为去中心化应用和 DeFi 协议开辟了新的可能性。





结论

Lumoz 的模块化计算层在 Optimistic Rollup 和 ZK Fraud Proof 的支持下，开创了一种全新的 Layer 2 架构模式。该方案填补了目前市场上 ZK 和 OP 混合方案的空白，实现了有效的技术融合。通过结合 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 各自的优势，可以大幅降低成本，缩短验证等待时间。作为该领域的先行者，Lumoz 将继续发挥自身优势，不断优化技术方案。同时也希望更多的人能够关注和参与这种 Optimistic Rollup 和 ZK Fraud Proof 混合架构的发展，为行业发展贡献力量！





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