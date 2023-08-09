法学硕士：人类等级制度中生成式人工智能的百分位

有一篇新论文《 》，其中作者讨论了：“具体来说，在开源 LLM 和已披露的黑盒 LLM 中，大多数对齐训练都侧重于开发对“自然语言模型”的鲁棒性。 ” 攻击形式，人类操作员试图手动欺骗网络进行各种不良行为的设置。 对齐语言模型的通用且可转移的对抗性攻击 这种对齐模型的操作模式是有意义的，这最终是攻击此类模型的主要模式。然而，我们怀疑自动对抗性攻击比手动工程更快、更有效，可能会使许多现有的对齐机制变得不足。” 与人工智能在人类社会中的崛起相比，人工智能的一致性[或法学硕士的脆弱性]是一个较小的问题。事实上，在智能驱动下的世界已经为人工智能提供了关键的空缺。其原因之一是人类智慧丰富，从而产生了等级制度和重要性级别。 情报的重要性可能取决于时代或地点。情报的重要性也可能取决于对其的需要。在复杂而重要的场景中，重要的情报是主导因素，也是最重要的因素，也是寻求最佳方案的原因。 有人一直说人工智能不聪明，不能推理，没有认知，什么也不理解，没有知觉，等等，但负责这一切的人类思维只有两个组成部分，其特征和相互作用决定一切。 头脑不会说这是用塑料制成的智能，这是用砖制成的推理，或者这是用木头制成的知觉。从概念上讲，组件[电和化学脉冲]如何相互作用以及它们[成组]的特征非常相似。 当一个人因为某些失望而感到悲伤时，知道这是悲伤和知道桌子是什么有什么区别？它们的标签不同，但众所周知，这是悲伤，那是桌子。 心灵的相互作用组织了认知。它是区分情感、记忆和其他的标签。脑科学及相关领域对这些标签有太多的僵化。 如果智力无法产生，它的价值何在？如果一个人生病了，即使他的智力再敏锐，又能做什么呢？ 如果某人来自其他地方，但拥有某种情况所需的情报，则即使存在文化和语言障碍，如果应用该情报，也可以对该情报的输出和结果进行评级。 大部分所谓的智力只是已知的东西。如果一个在播客之前阅读过粒子物理学的人与该领域的教授讨论，教授可能会印象深刻，并且这个人可能被认为很聪明，但这是真的吗？理解了多少？ 关于事物的基本信息有时也可以代表智力、推理、计划、认知等等。 如果信息可以意味着智能，而了解就是智能，那么人工智能如果不智能又是什么？在许多场景中，结构化教育的原因是获取对角色有用的信息：非人类可以自动获取信息并执行任务，使其接近人类等级制度中的第 80 个百分位，从而消除了人类学习或学习的一些需求。将学到的一些知识运用到工作中。 有些人可能会说，人们会像以前一样做其他事情，而人工智能无需担心。或许。人工智能最大的风险在于任何数字化事物。任何可以数字化的东西都可以被人工智能彻底或一定程度地接管。 在数字世界中，无论是否涉及个人的工作，这个数字都很大。 人类思维受到其特征之一的限制，即优先级，即尽管存在与预先确定优先级的交互的快速且大量的交换，但在某一时刻只有一件事引起头脑的注意。 这赋予了人工智能力量，特别是在学习方面，大脑处理内感受的过程必须学习、理解并能够记住。 人类思维已经被数字化占领，人工智能也已经占领了数字化。 ，思维的运作方式也可能是提高人类能力的一种方式。 从概念上来说 专题图片来源： https://www.flickr.com/photos/nihgov/26680098405/in/album-72157663368688842/