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    LLM 漏洞：理解和防范恶意提示工程技术经过@konkiewicz
    730 讀數

    LLM 漏洞：理解和防范恶意提示工程技术

    2023/12/14
    9m
    经过 @konkiewicz 730 讀數
    ZH
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    太長; 讀書

    featured image - LLM 漏洞：理解和防范恶意提示工程技术
    machine-learning #llms #generative-ai #genai #chatgpt
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    @konkiewicz

    Magdalena Konkiewicz

    Data Evangelist at Toloka, Master's degree in AI, NLP Engineer, Developer, and Data Scientist, Writer.

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    by Magdalena Konkiewicz @konkiewicz.Data Evangelist at Toloka, Master's degree in AI, NLP Engineer, Developer, and Data Scientist, Writer.
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