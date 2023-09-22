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    LiteLLM 配置：可靠地调用 100 多个 LLM经过@krrish
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    LiteLLM 配置：可靠地调用 100 多个 LLM

    2023/09/22
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    经过 @krrish 1,117 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    LiteLLM 是 openai-python sdk 的直接替代品。让您致电 100 多名法学硕士。 通过配置文件，它现在可以让您在生产中添加新模型，而无需更改任何服务器端代码。
    featured image - LiteLLM 配置：可靠地调用 100 多个 LLM
    machine-learning #llm #litellm-configs #llm-calls
    Krrish Dholakia HackerNoon profile picture

    @krrish

    Krrish Dholakia

    CEO of BerriAI (YC W23).

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