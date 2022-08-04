Linux 是一辆漂移车……让 AF 漂移

查看 ，并写下您自己的 Linux 体验。您还可以从 中获得灵感。 HackerNoon 的 Linux 写作大赛 HackerNoon 的 Linux Writing Prompt 我是一名开发人员/学生/自由职业者/艺术家/游戏玩家/Weeb。 这些话描述了我的日程安排和我的 。我已经使用 ubuntu 一年左右了，让我告诉你它很棒，除了一些警告。 个性 这 10 个问题总结了我对这部史诗般的 1 和 0 的完整逐字节体验 1. 为什么你更喜欢使用 Linux 而不是 macOS 或 Windows？ 它与使用 iPhone 相同，它可靠、快速，并且对每个人来说都易于使用，但是当你第一次购买苹果产品时，它确实有一个类似于苹果操作系统的学习曲线。 威尔，如果你坐在你最爱的汽车的副驾驶座上，你会感觉很好，肯定不是吗？你想在路上滚动那块铁，并接管所有的控制。除了称为内核的甜蜜引擎之外，您还想成为这里的管理员和全能者。 Linux 为您提供了这种力量，它可以让您控制并让您与引擎一起咆哮。 Windows 让您成为自己心爱汽车的乘客，它可以控制。对一些人来说这很好，但对许多人来说，他们想要调整这件事。 我使用 Linux 来实现那种甜蜜的终端控制，它让我可以做任何事情。除此之外，它还有一个热情的社区，你可以像真正的调谐器一样为你的桌面提供服务 2. 你用过的最好的 Linux 发行版是哪个？ 我不希望有太多的发行版，只需使用 ubuntu 因为它很容易设置。但这并不重要，因为使用 Linux，您可以做任何您想做的事…… 不过，我认为 正在变得越来越好，甚至比其他任何产品都好。但是 看起来也很有希望，因为 canonical 希望为桌面环境设定一个标准。 Pop_OS Ubuntu 22.04 3. 你最喜欢 Linux 的地方是什么？ 可定制性和控制 Linux 不会限制你，这对某些人来说可能很离谱。但是，即使我知道设备的密码，也没有深入设置以删除一些我没有权限的文件夹。简直太棒了，只需使用终端即可管理一切。 安装前先试试 还有一个值得注意的地方是，有一个小选项可以让您在安装之前使用发行版。这是一个如此强大的功能，您可以随身携带笔式驱动器，只需将其插入任何 PC，然后从您离开的地方开始工作。是的，人们会这样做，您经常会听到人们仅通过笔式驱动器使用 Kali Linux。对于新手来说，测试最适合他们需求的发行版或发行版是否有正确的驱动程序真的很有帮助。 4. 你最喜欢的 Linux 桌面定制是什么？ 桌面定制，终端定制。 那个身体套件很宽 我将此配置用于我的桌面。我使用 Tweaks 来保存我的自定义设置，每个发行版都不同。 桌面外观 我使用 来发现新的 Gnome shell 主题和图标。目前，我正在使用 。和 图标。 Pling Tokyo Night Dark WhiteSur 深色 终端 我正在使用 ，它是 Ubuntu 终端的开源集合。我已经安装了所有要测试的主题，它的 GitHub 网站还可以让您查看终端在每个主题下的外观。 Gogh 5. 你对 Linux 初学者有什么建议？ 谷歌一切，让事情变得轻松。 只是在二档漂移 想要尝试另一个发行版，只需获取一个笔式驱动器并使用您想尝试的发行版启动它，然后跳入它。就像我之前提到的严肃地说，每个发行版都是为了让人喜欢，而不是为了迷失。 不要害怕，无论是驱动程序的小问题，还是您的设备无法启动，都可以通过 Google 搜索。如果没有，有一个解决方案，有一个社区正等着帮助你。我个人只是在google上搜索，并且已经有解决方案。当我在开发软件时，同样的事情也适用于我，我只是用谷歌搜索它并且已经有一个解决方案。 如果您在从数百个 Linux 发行版中选择一个发行版中迷失了方向，那么只需选择 Pop_OS 或 Ubuntu 22.04。我认为让它变得不那么困难，但它仍然是一个困难的选择，所以选择你喜欢青色还是紫色。现在更容易了吧？哈哈 不用担心它会运行。 即使使用土豆PC它也会漂移 Linux 可以在使用了 15 年的设备上运行。喜欢认真。 6. 您想为我们的读者揭开哪些关于 Linux 的迷思？ 如果您认为您的驱动程序与 Linux 不兼容，或者 Linux 只是黑客的东西，那么您就错了（驱动器有点正确）。 Linux 和 OSS（开源社区）正在竭尽全力使其成为最好的。所以不用担心，如果你的超级精致的 GPU 制造商没有提供 Linux 驱动程序，那么不要担心，因为它已经有一个开源驱动程序了。 7. 您推荐在 Linux 中使用哪些工具和插件以获得出色的体验？ 我使用扩展或者你可以调用插件。这些插件是在后台运行的小应用程序，可让您获得更好的体验。 我使用 来查找扩展。但有些在那里不可用，所以你可以在谷歌上搜索他们的名字，你可以从他们的 GitHub 存储库或网站上安装它们。 Gnome Shell Extensions 工具也是一样，你只要搜索它们的名字，你就会找到一个从安装到使用的详细解释它们的指南。 这是我最喜欢的扩展和工具列表。 安全的眼睛 剪贴板指示器 命脉 哦我的Zsh 时移 葡萄酒 8. 根据您的经验，Linux 有哪些缺点？ 兼容性 某些引擎交换是不可能的 是的，这是一个缺点，我真的很想使用 Fusion 360。因为我正在进入 3d 打印机的爱好。当您突然知道您使用多年的程序突然不支持您切换到的操作系统时，您会感到失望和悲伤。 但这并不意味着没有任何解决方案。对于同一程序，有 和直接更好的替代品。就像我为 Fusion 360 找到的那样， 。 Wine FreeCAD 9. Linux 的未来有什么让你兴奋的地方？您对未来几年的 Linux 有什么期望？ 这很有趣，这只是touge的开始 当我感受到 Linux 如何影响世界、它如何变得越来越好以及展示 OSS 社区的强大时，我感到非常兴奋。我希望会有更多完善的发行版和更多兼容的软件可以运行。随着 SteamOS 的发布，游戏已经起飞。体验并看到它成长的感觉很棒。 10. 如果 macOS 或 Windows 更注重隐私，甚至有点开源，你还会使用 Linux 吗？ 你拥有这辆车，因为这辆车的历史反映了你的个性 是的，我仍然会使用 Linux。即使微软做了，他们的一点开源和我们的开源定义也不一致。苹果和微软并没有改变他们让用户坐在乘客座位上的习惯。我个人没有使用过 MacOS，所以我不能确定。但两者都代表着合作，而不是一个开源团队在工作并仅仅靠支持者的捐款为生。 就是这样，伙计们，我不是一个好作家😅。所以让我知道它是怎么回事。我希望我已经说服您使用 Linux。 有一个美好的一天，并保持安全。 查看 ，并写下您自己使用 Linux 的经验。您还可以从 中获得灵感。 HackerNoon 的 Linux 写作大赛 HackerNoon 的 Linux Writing Prompt