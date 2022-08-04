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    Linux 是一辆漂移车……让 AF 漂移经过@rajvirsingh1313
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    Linux 是一辆漂移车……让 AF 漂移

    2022/08/04
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    经过 @rajvirsingh1313 828 讀數
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    太長; 讀書

    Linux 为用户提供了更多的控制和权力，同时使其更友好、更高效，而其他系统不允许您这样做，即使您是设备的所有者，您也必须在 Windows 中删除一个管理员级别的文件夹。步骤或有时您甚至无法删除它。目前最适合初学者的发行版是 Pop_OS 和 Ubuntu 22.04。 Linux 具有出色的桌面定制功能。此外，还有许多工具和扩展可供使用。由于社区谦虚和勤奋，Linux 总体上优于它的替代品。

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