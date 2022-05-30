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    Linode 和 HackerNoon 的 Linux 写作大赛经过@hackernooncontests
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    Linode 和 HackerNoon 的 Linux 写作大赛

    2022/05/30
    1 分钟
    经过 @hackernooncontests 45,420 讀數
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    太長; 讀書

    这是为所有 Linux 爱好者准备的 - Linode 和 HackerNoon 很高兴举办 Linux 写作比赛！这是您从每月高达 3,000 美元的奖金池中赢取奖金的机会！它可以是关于#linux 操作系统的任何故事。它可能是您的意见、专家访谈或教程——任何与 Linux 相关的东西。

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    #linux#linode#cloud-computing
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    这是为所有 Linux 爱好者准备的 - Linode和 HackerNoon 很高兴举办Linux 写作比赛！这是您从每月高达 3,000 美元的奖金池中赢取奖金的机会！这可能是关于#linux操作系统的任何故事。它可能是您的意见、专家访谈或教程——任何与 Linux 相关的东西。


    参加比赛非常容易。只是将您的文章提交给 HackerNoon使用#linux标签，您将有资格参加 6 月 1 日至 8 月 30 日的比赛。

    每月颁发的奖品

    第一名： 1,250 美元

    第二名： 1,000 美元

    第三名： 750美元


    关于 Linode

    通过简单、经济且可访问的 Linux 云解决方案和服务加速创新。

    Linode 为 HackerNoon 社区带来价值 100 美元的信用额度和 60 天免费试用！立即领取此奖励

    Linux 写作比赛规则和指南

    谁可以参加比赛？

    任何 18 岁以上的人。没有位置限制。

    我可以用笔名写字吗？

    是的！您可以在您的 HN 个人资料中使用您的真实姓名、假名，甚至可以创建一个角色来写下。

    比赛将持续多长时间？

    第 1 轮：2022 年 6 月 1 日 - 6 月 30 日

    第 2 轮：2022 年 7 月 1 日至 7 月 31 日

    第三轮：2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日

    我可以提交多个参赛作品吗？

    当然！每个故事提交应被视为写作比赛的新条目。


    获奖者是如何选出的？


    每个月，我们都会选出最受关注的前 10 个故事提交（真实的人类，而不是机器人！）。这 10 个故事将由 HackerNoon 工作人员投票选出，得票最多的 3 个故事将获胜。

    我可以赢得多个奖项吗？

    是的！如果您提交多个故事，每个故事都有机会获胜。


    被提名者是根据每个月的总流量和阅读时间选出的，然后由我们的团队投票选出。如果您提交的故事中有 2 篇在当月阅读量前 10 名中，那么他们都有资格获奖。


    这意味着如果您的 2 个故事进入前 10 名，您就有可能在比赛中获得第一名和第二名。


    Linode 为 HackerNoon 社区带来价值 100 美元的信用额度和 60 天免费试用！立即领取此奖励

    如果我在第 1 轮中获奖，我还可以提交另一个进入第 2 轮的参赛作品吗？

    绝对地！随意参加每一轮比赛。


    今天就写下你的 Linux 故事吧！祝你一切顺利！


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