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    Life360 可能会使其用户的敏感数据面临风险经过@TheMarkup
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    Life360 可能会使其用户的敏感数据面临风险

    2022/09/10
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    太長; 讀書

    Life360 是一款位置跟踪应用程序，供家庭密切关注亲人的下落。标记针对开放 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 发布的一系列标准对应用程序进行了测试 该应用程序未能通过我们能够针对重要安全功能进行的 19 项测试中的 6 项，例如限制失败的登录尝试和验证根据一组泄露的凭据检查密码。 Life360 表示它拥有“经验丰富的安全团队，并进行内部和外部审计”
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    #cybersecurity#data#data-security
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