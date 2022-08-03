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    Life360 停止销售精确位置数据经过@TheMarkup

    Life360 停止销售精确位置数据

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    太長; 讀書

    家庭安全应用 Life360 周三宣布将停止销售精确的位置数据。决定是在 The Markup 透露 Life360 正在提供多达十几个数据代理之后做出的。这家总部位于旧金山的公司计划今年在美国上市。 Life360 仍将向 Placer.ai 公司出售位置数据，但以汇总而非原始、精确的形式出售，首席执行官 Chris Hulls 表示。该公司通过与 Allstate 旗下的 Arity（一家由 Allstate 拥有的“移动数据和分析”公司）的交易额外赚了 600 万美元。

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