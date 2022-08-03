Life360 停止销售精确位置数据

家庭安全应用 Life360 周三宣布将停止销售精确位置数据，切断价值数十亿美元的位置数据行业最大来源之一。该决定是在 The Markup 透露 提供数百万用户的下落之后做出的。 Life360 正在向多达十几个数据经纪人 在澳大利亚证券交易所向其投资者发布的 中，Life360 的创始人兼首席执行官 Chris Hulls 宣布 Life360 将逐步淘汰其所有位置数据交易，除了 Allstate 的 Arity。 Life360 是一家总部位于旧金山的公司，在澳大利亚交易所上市，但它计划今年在美国上市。 季度活动报告 Hulls 说，这款在全球拥有超过 3500 万用户的应用程序仍将向 Placer.ai 公司出售位置数据，但以汇总而非原始、精确的形式出售。 Life360 的报告将这种安排描述为“显着推进隐私计划”的“新数据合作伙伴关系”。 “Life360 认识到聚合数据分析（例如，超市开车 150 人）是未来的趋势，企业将越来越重视不依赖于设备级或其他个人用户级标识符的数据洞察力，”赫尔斯在公告中说。 他说，出售综合位置数据将意味着公司“降低业务风险”。赫尔斯没有详细说明这些风险是什么。与 Placer.ai 的交易不包括 和 公司的数据，这两家公司都是 Life360 去年宣布收购的。 Tile Jiobit Hulls 和 Life360 没有回应 The Markup 的置评请求。 在周三与投资者的电话会议中，赫尔斯表示，从销售到大约十几个位置数据合作伙伴到仅 Placer.ai 和 Arity 的转变不应影响公司的收入。他没有分享与 Placer.ai 的交易价值。 “我们基本上用一个合作伙伴替换了大量的合作伙伴，除了 Arity，它将继续在车手方面，”赫尔斯 说。 在电话会议上 ，2020 年，位置数据销售占 Life360 收入的近 20%，为公司净赚 1600 万美元。它通过与 Allstate 拥有的“移动数据和分析”公司 Arity 的交易额外赚了 600 万美元，该公司在 Life360 的 中被披露为数据合作伙伴。 根据其财务记录 隐私政策 Arity 的代码嵌入在应用程序中，支持“驾驶事件历史记录和碰撞检测”功能。 Arity 收到的数据包含在检测到移动车辆旅行时的精确位置数据，据 Arity 前员工说，他与 The Markup 交谈的条件是我们不使用他们的名字，因为他们仍在数据中工作行业。 在 Hulls 11 月对 The Markup 的回复中，他表示 Arity“为 Life360 的驾驶功能（如碰撞检测）提供了很大一部分”，并且该服务已“深度集成”到其产品中。 “是的，Arity 收集并利用 Life360 的精确位置数据为其用户提供驾驶安全功能，例如碰撞检测、家庭驾驶摘要和紧急调度，”Arity 发言人 Stacy Silver 在一封电子邮件中说。 “我们与 Life360 的合作条款保持不变，我们将继续与他们合作，提供他们的用户信任和依赖的增强安全功能。” Hulls 表示，Life360 不会以可能影响保险费率的方式与保险公司共享用户的私人信息。 Placer.ai 没有回应置评请求。 12 月，The Markup 透露 Life360 是该行业最大的原始位置数据来源之一。它的客户包括 X-Mode； SafeGraph，一家被参议员 Ron Wyden 标记为“值得关注的数据经纪人”的公司；和 Cuebiq，业内最大的位置数据经纪人之一。 向美国军事承包商出售数据的位置数据经纪人 Hulls 在 11 月的电子邮件声明中告诉 The Markup，Life360 通过合同限制限制其数据合作伙伴以某些方式共享数据。 Hulls 说，Life360 在合同中禁止 Cuebiq 转售原始位置数据，Life360 还在 2020 年实施了一项政策，以防止其客户出于“执法目的”出售位置数据。 在 12 月的一封后续电子邮件中，赫尔斯承认“监控任何第三方业务供应商或合作伙伴的活动始终是一项挑战”。 X-Mode、Safegraph 和 Cuebiq 没有回应对该公告发表评论的请求。 “公司不应该出售个人消费者的原始位置数据。它太容易被滥用，即使公司小心不把它卖给政府，他们卖给的公司也可以在他们不知情的情况下转售它，”怀登周四在给 The Markup 的一份声明中说。 “我很高兴 Life360 已经停止向数据经纪人出售位置记录，但它不应该受到记者的公开羞辱。国会需要最终通过严格的消费者隐私立法。” 一位前 X-Mode 工程师告诉 The Markup，Life360 的位置数据是数据经纪人最有价值的资产之一，因为这些数据非常精确和庞大。 Life360 将通过服务器到服务器的传输向其客户提供位置数据，并且在某些情况下每隔 20 分钟提供一次数据，一位前 Life360 员工告诉 The Markup。 Hulls 在 12 月告诉 The Markup，对于一些数据合作伙伴，Life360 将发送位置数据，而无需任何散列或模糊处理来混淆用户。 11 月，赫尔斯告诉 The Markup，位置数据的直接服务器传输仅适用于“某些合作伙伴，但并非全部”。他还承认，一些数据合作伙伴收到了散列数据，而 Cuebiq 等其他数据合作伙伴则收到了原始、精确的位置数据。尽管数据准确无误，但赫尔斯表示，该公司“不知道我们的数据已通过我们的数据合作伙伴追溯到个人的任何情况。” 他还告诉 The Markup，该公司“无法确认或否认”Life360 是该行业最大的位置数据供应商之一。 Hulls 周四没有回答 The Markup 关于 Life360 是否会在将数据发送到 Placer.ai 之前汇总数据，或者 Placer.ai 是否会汇总它收到的数据的问题。 Life360 公告没有提供有关聚合如何工作的任何具体细节。 杜克技术政策实验室的网络政策研究员贾斯汀·谢尔曼（Justin Sherman）说：“公司一直在使用诸如'匿名'和'聚合'之类的术语，而没有从技术上具体说明它们的含义。” “大多数情况下，数据并不是真正的‘匿名’或‘聚合’——因为有这么多数据，很容易将随机数据点与特定的人联系起来，”Sherman 说。 Sherman 指出，当为洞察而观察到的位置具有敏感性质时，聚合的位置数据仍然会导致伤害。 “如果这些数据涉及聚集在警察局外抗议的人，或者下班后去堕胎诊所的妇女，或者去艾滋病毒治疗机构的年轻人，那么它更容易被有害使用并泄露有关人们的高度敏感信息。最重要的是，仍有一家公司首先收集（并可能共享）您的原始位置数据，”Sherman 说。 用户可以通过隐私和安全设置 。 选择退出 Life360 应用程序的位置数据销售 Placer.ai 也是位置数据行业的重要人物，该公司于 1 月 12 日宣布，最近以 10 亿美元的估值 。该公司为交通分析提供聚合的位置数据，并计划利用数据进行扩展该公司首席执行官兼联合创始人 Noam Ben-Zvi 在一份新闻声明中表示，包括车辆流量、网络流量和购买数据。 筹集了 1 亿美元的资金 据该公司称，其客户包括索尼、Wayfair、Wegmans 和 Planet Fitness。 声称它从超过 2000 万台设备和 500 多个应用程序中接收位置数据。 Placer.ai 作者： 和 Jon Keegan Alfred Ng 也在 发布 这里 杰森·登特 ( 在 上拍摄的照片 Jason Dent) Unsplash