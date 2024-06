Leetcode：二和的直观方法

想象一下,您是 Spot-On Change 酒店内一家纪念品商店的骄傲老板。当您关闭收银机时,您发现多出了 8 欧元。似乎一位客人没有收到正确的零钱。这可能会损害酒店的声誉。为了避免这种情况,您决定解决错误零钱的谜团。打开商店的现金系统后,您发现错误发生在两个不同的账户上!





你制定了一个计划:走访每个房间,询问客人在商店里收到了多少零钱,直到找到两个拿错钱的人。到达一楼后,一位客人说收到了 4 欧元的零钱。你计算出需要找到一个数字,将其与 4 欧元相加,结果是 8。移至二楼,客人的零钱是 5 欧元。4 + 5 结果是 9,所以不可能是这个……五楼、六楼……十楼,不,不,不!





由于第一次尝试没有找到值,你下到二楼,再次开始询问所有客人的零钱,以便将其与下一层起始楼层的值进行比较,这很累人,不是吗?在计算机科学中,这种搜索方法称为蛮力搜索,这是一种非常慢的搜索方法,通过将一个项目与数组中的后续项目进行比较来工作。

















这浪费了大量的时间,而且效率不高,想象一下在 Spot-On Change Hotel 的所有楼层上下好几次!这对您来说不切实际,对计算机来说也不切实际。





如果你好奇在软件程序中这种上下移动是如何实现的,那么在 JavaScript 中它看起来应该是这样的:





twoSum(nums, target) { for (let i = 0; i < nums.length; i++) { for (let j = i + 1; j < nums.length; j++) { if (nums[i] + nums[j] === target) { return [i, j]; } } } }





冷静评估情况后,您意识到有更有效的方法来找到两位拿错零钱的客人。





你完善了最初的数学直觉,即 9 欧元等于 x + y。通过一些算术运算,你意识到:x + y = 9 与 y = 9 — x 相同,这对提高搜索效率大有裨益。





你的策略中另一个改变是,现在你会拿一个记事本记下客人告诉你的数值,这样你就不用为客人问两次同样的数值,也不用花一整天的时间上下楼梯了。(电梯坏了那该有多可怕啊!)。





有了新工具后,您前往一楼,一位客人告诉您,他们有 5 欧元的零钱。您将其记录为 {5: 0},表示位置 0 的值为 5。在等式中用 5 代替 x,计算出 y = 8–5,结果为 y = 3。由于您的记事本仍为空,因此您没有记录数字 3,而 3 是 5 的补数,可得出结果 8。然后,您将数字 5 写在记事本上(请记住,始终写下当前验证的数字,而不是其补数;您只会使用补数将其与您写下的目标数字进行比较)。您继续与第二位客人交谈,他提到收到 2 欧元的零钱。再次应用公式:y = 8–2 => y = 6,您检查记录,没有找到任何数字 6。因此,您将 2 添加到记录中,现在记录为 {5: 0, 2: 1}。继续搜索,下一位客人报告收到 3 欧元的零钱。您再次计算:y = 8–3 => y = 5。Bingo!您的记事本上记录了 5!来自 0 楼的客人与来自 2 楼的客人互补!这种方法称为哈希表,对您和计算机来说,它都更快、更高效。在 JavaScript 中,这将按如下方式实现:





twoSum(nums, target) { const myTable = {}; for (let i = 0; i < nums.length; i++) { const complementaryNumber = target - nums[i]; if (complementaryNumber in myTable) { return [i, myTable[complementaryNumber]]; } myTable[nums[i]] = i; } }





这是一道Leetcode上的简单问题,只有在理解了背后的概念后才会变得简单。我建议您尝试自己解决这个问题,花一些时间尝试建立背后的直觉,创建自己的类比,复习,并尝试编写伪代码,然后再继续解决问题。





我希望我的类比能帮助您更好地理解二和挑战背后的概念。





下次再见!