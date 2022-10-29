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    L-472的可怕触手经过@astoundingstories
    440 讀數

    L-472的可怕触手

    2022/10/29
    32m
    经过 @astoundingstories 440 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    这是一个大错误。我不应该这样做。从出生、本能、训练和习惯来看，我是一个有行动力的人。或者我是。奇怪的是，一个老人不记得自己不再年轻了。 特别巡逻队的指挥官约翰·汉森记录了他另一项激动人心的星际任务。
    featured image - L-472的可怕触手
    #astounding-stories#fiction
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