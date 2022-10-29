你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 9 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。 L-472的可怕触手 其中一个人滚了出来，朝我们走来。 超科学的惊人故事，1930 年 9 月：L-472 的可怕触手 由 Sewell Peaslee Wright 这是一个很大的错误。我不应该这样做。从出生、本能、训练和习惯来看，我是一个有行动力的人。或者我是。奇怪的是，一个老人不记得自己不再年轻了。 Commander John Hanson of the Special Patrol Service records another of his thrilling interplanetary assignments. 但是我说我为议会的档案记录了特别巡逻队某项活动的历史，这是一个秘密的历史，这对我来说是错误的 这里可能不提。现在他们坚持——我所说的“他们”指的是特别巡逻队的负责人——我写了该服务的其他成就，其他值得一提的冒险经历。 也许这就是变老的惩罚。从最伟大的特种巡逻舰之一布迪号的指挥官，到记录古代历史的职责，供年轻人阅读和梦想。这是对一个人的自尊心的精明打击。 但是，如果我能以某种微小的方式为我的服务记录增添光彩，那么对于一个在这项服务中年老体衰的人来说，这将是一项合适的任务；为手太弱和麻痹而无法承担更严厉的职责而工作。 但我会用我自己的方式讲述我的故事；毕竟，它们是我的故事。我将讲述最吸引我的故事。宇宙已经经历了足够多的枯燥历史；这些将是冒险的故事，让阅读它们的年轻人的血液流得更快一点——也许还有写它们的老人的血液。 首先，这应该是明星 L-472 的故事。你今天知道它是 Ibit，是星际飞船的港口，宇宙的 ocrite 来源，但对我来说，它永远是 L-472，可怕的触手世界。 我的故事开始于将近一百年前——按照地球时间计算，这是正确的，因为我是地球人——那时我还是个年轻人。当时我是特别巡逻队早期舰艇之一的 Kalid 的副指挥官。 我们奉特殊命令被召唤到泽尼亚，贾米森指挥官在离开了大约两个小时后，脸上闪闪发光，他难得一见的笑容提前告诉我他有消息——而且是好消息。 他催我到空无一人的导航室，挥手让我坐下。 “汉森，”他说。 “我很高兴第一个祝贺你。你现在是特种巡逻舰Kalid的指挥官约翰汉森！” “先生。”我喘着粗气，“你是说——” 他的笑容扩大了。他从我们军服的蓝银两色制服的胸前口袋里抽出一张长长的噼啪作响的纸。 “你的佣金，”他说。 “我要接管 Borelis。” 轮到我表示祝贺了； Borelis是该服务最新和最伟大的船。我们握手，这是地球上古老的友好关系。但是，随着我们的手松开，贾米森的脸突然变得严肃起来。 “不过，我有更多的消息要告诉你，”他慢慢地说。 “你几乎没有机会赢得你的彗星。” 提到彗星，我大笑起来，那戴在心脏上的银色徽章标志着我未来的指挥官军衔，取代了我现在穿在外衣上的四光星副指挥官。 “告诉我更多，先生，”我自信地说。 “你听说过特种巡逻舰Filanus吗？”已故指挥官严肃地问道。 “报告在太空中失踪，”我迅速回答。 “多洛斯呢？” “为什么——是的；我们上次通话时她在基地，”我说，焦急地打量着他的脸。 “彼得威尔逊是她的二副——我最好的朋友之一。你为什么要问起她，长官？” “多洛斯人也不见了，”贾米森指挥官郑重的说道。 “这两艘船都被派去执行一项特定的任务。它们都没有返回。结论是某种共同的命运已经占据了它们。在你的指挥下，Kalid 被委托调查这些失踪事件。 “你不负责这些其他船只的任务；你的命令是调查他们的失踪。航线和正式的巡逻命令，我现在将交给你，但同时还有口头命令。 “你要铺设并保持指定的路线，这将使你远离人迹罕至的小世界 它还没有被探索过，但已经被留在大气层外的各种船只绕了很多次，发现没有智能居住的证据。换句话说，没有城市、道路、运河或其他人类手工或文明的证据。 我相信你的指示给了你一些信息，但不是全部。这个世界因无人居住而未命名，仅在地图上标注为 L-472。我敢肯定，您的较大图表会显示出来。据报道，地球上的居民和具有相同一般要求的其他生物可以呼吸大气层。据报道，植被茂密，覆盖了世界五大洲到极地帽和南极帽的边缘，这些地方很小。从地形上看，这个国家非常崎岖，在其五大洲都有许多山峰，显然是火山，但现在不活跃或已经灭绝。” “我要降落在那里吗，长官？”我急切地问道。 “你的命令在这一点上非常具体，”贾米森指挥官说。 “在从高空进行仔细彻底的低空侦察之前，你不能登陆。你将采取一切可能的预防措施。你的具体目的很简单：如果可能的话，确定其他两艘船的命运，并报告“贾米森站了起来，伸出手，向地球致以古老的告别敬礼。 “我得走了，汉森，”他说。 “我希望这支巡逻队是我的，而不是你的。你是一个承担这种责任的年轻人。” “但是，”我以年轻的自信回答道，“我的优势在于曾在杰米森指挥官手下服役！” 当我们再次摇晃时，他微笑着摇了摇头。 “谨慎只能通过经验来学习，”他说。 “但我祝你成功，汉森；在这项事业和其他许多事业上。物资正在运送中；工作人员将在一个小时内从休假中返回。我相信一位名叫迪瓦尔的年轻泽尼安人将随行你作为科学观察员——当然，纯属非官方身份。他奉命立即向你报告。你要尽快离开：你知道那意味着什么。我相信就是这样——哦，是的！我差点忘记了。 “在这个信封里，有你的命令和你的路线，以及关于 L-472 的所有可用数据。在这个小棺材里是——你的彗星，汉森。我知道你会光荣地戴上它！” “谢谢你，先生！”我说，有点沙哑。我敬了个礼，贾米森指挥官以僵硬的姿势确认了这个手势。贾米森指挥官一直有一个马蒂内特的名声。 他走后，我拿起他留下的蓝色薄信封。在信封的正面，在我看来——在我看来——锯齿状且不美观的通用文字中，是我的名字，然后是自豪的头衔：“指挥官，特种巡逻舰卡利德”。我的第一个订单！ 有一个椭圆形的小盒子，蓝色皮革制成，盖子上有浅浮雕的服务队的银色徽章。我打开箱子，用闪亮的眼睛注视着依偎在那里的闪闪发光的银色彗星。 然后，我慢慢地解开左胸上的四光星，取而代之的是我的指挥官徽章。 现在穿起来光滑闪亮，它仍然是我最珍贵的财产。 当我进入导航室时，我的二副金凯德转身微笑。 “L-472 现在表现出最大的吸引力，先生，”他报告道。 “遥遥领先，而且进展顺利。我最后的数字， 大约五分钟前完成，表明我们应该在大约十小时内到达气态外壳。”金凯德是地球人，我们在谈话中通常使用地球时间测量。现在特别巡逻队的船只仍然如此服役无一例外地由地球人指挥，所有军官大多来自同一个星球，尽管我有几个具有罕见能力和勇气的泽尼亚军官。 我点点头，感谢他的报告。最大的吸引力，嗯？考虑到我们的目标体积小，这意味着我们与 L-472 的距离比任何其他常规天体都要近得多。 机械地，我研究了房间里的各种表盘。正如金凯德所说，吸引力计记录了几个度数的吸引力，表盘边缘的红色滑块正好在顶部，表明吸引力来自我们鼻子所指的世界。表面温度计正常。内压正常。内部含水量，有点高。金凯德看着我，开口说道： “我已经下令晾干，先生，”他说。 “很好，金凯德先生。这是一次长途旅行，我希望船员们状况良好。”我研究了两张图表，一张横向显示我们周围的环境，另一张纵向显示我们周围的所有物体，它们都被表示为大小不一的绿光发光点；船本身就像一个小小的猩红色火花。一切都像船一样：也许，当我们靠近一点时，会升高一两度—— “先生，我可以进来吗？”用温柔而高亢的声音打断了他。 “当然可以，迪瓦尔先生，”我回答，用提出请求的通用语言回答。 “你总是很受欢迎。”迪瓦尔是典型的最优秀的泽尼亚人：身材苗条，皮肤黝黑，有着他同类中惊人的聪明眼睛。他的声音很轻柔，就像他所有的人的声音一样，清晰而高亢。 “谢谢你，”他说。 “我想我是太急切了，但我们的这项任务有一些让我担心的地方。我似乎觉得——” 他突然停下来，开始在房间里来回踱步。 我打量着他，皱着眉头。泽尼亚人对这些事情有一种奇怪的正确态度。他们高度紧张、敏感的天性似乎能够对那些微妙的、流浪的力量做出反应，这些力量即使在现在也只是不完全理解和分类。 “你不习惯这种工作，”我尽可能坦率而真诚地回答。 “没什么好担心的。” “失踪的两艘船的指挥官可能也有同样的感受，长官，”迪瓦尔说。 “我早该想到特种巡逻队的负责人会派几艘船执行这样的任务。” “说起来容易，”我苦笑道。 “如果议会能够通过我们需要的拨款，我们可能拥有足够的船只，以便我们可以随时派出一支舰队。取而代之的是，议会以其无限的智慧建造了更大的实验室和高等学校——并让巡逻队尽可能地相处。” “所有这些东西都是从实验室和高等学校产生的，”迪瓦尔平静地回答，环视着使太空航行成为可能的一系列仪器。 “是的，”我很快就承认了。 “我们必须齐心协力。至于我们在前面的小世界上会发现什么，我们将在九到十个小时内到达那里。您不妨做一些准备。” “九小时还是十小时？那是地球时间，不是吗？让我们看看：大约两个半埃纳罗斯。” “没错，”我笑着说。计算时间的通用方法从来没有吸引过我。对于那些可能只熟悉地球时间测量的读者来说，一个 enar 大约是 18 个地球日，一个 enaren 不到两个地球日，一个 enaro 将近四个半小时。我承认，通用系统具有十进制除法的优势。但我一直觉得它很笨拙。我可能很固执和老气，但只有十个数字和一只手的钟面仍然让我觉得不美观和低效。 “两个半埃纳罗斯，”迪瓦尔若有所思地重复道。 “我想我现在看看能不能睡一会。恐怕我不应该把书带在身上。我该睡觉的时候才看书。如果有什么感兴趣的进展，你会打电话给我吗？” 我向他保证会按他的要求打电话给他，然后他就走了。 “不错，先生，”金凯德说，瞥了一眼迪瓦尔刚刚离开的门。 “一个学生，”我点点头，带着暴力青年对比我更温和的人的蔑视，把注意力转移到一些计算日志中。 忙于我任务的复杂细节，时间过得很快。手表换了，我和我的军官一起进入了小小的拱形餐厅。吃饭的时候，我第一次注意到一种紧张。混乱中的每个成员都异常安静。虽然我当时不会承认，但我自己也不是没有大量的神经克制。 “先生们，”我吃完饭后说道，“我相信你们了解我们目前的任务。我们的主要目的是尽可能确定两艘被派往这里但尚未返回的船只的命运。我们现在很接近了我相信，这足以通过电视光盘进行合理的观察，我将自己接管它的运作。 “毫无疑问，无论其他两艘巡逻舰的命运如何，都可能等待我们。我的命令是遵守一切可能的预防措施，并带回一份报告。我将要求你们每个人继续前进立即到他的岗位，并尽可能为任何可能发生的情况做好准备。警告刚刚离开的手表，准备好立即执行任务。分解器射线发生器应启动并可供立即紧急使用，最大力量。让轰炸人员等待命令。 “您有什么期待，先生？”我的新副指挥官科里问道。其他军官紧张地等待着我的答复。 “我不知道，科里先生，”我不情愿地承认。 “我们没有任何信息可以作为假设的基础。我们确实知道有两艘船被派到这里，但它们都没有返回。有些东西阻止了返回。我们必须努力防止同样的命运超越 Kalid ——以及我们自己。” 匆匆回到导航室，我站在笨重的老式电视仪器旁边。 L-472 现在已经足够近了，可以占据整个场地，范围手最大。整个大陆和另外两个大陆的一部分是可见的。很多细节都说不出来。 我冷酷地等待了一个小时，两个小时，过去了。我的领域缩小到一个大陆，一个大陆的一部分。我抬头看了一眼表面温度计，注意到手的温度比正常温度高了几度。替金凯德担任导航官的科里顺着我的视线。 “我们要减速吗，先生？”他干脆地问。 “以两倍大气压的速度，”我点点头。 “当我们正确进入信封时，降低到正常的大气速度。改变你的航向 进入大气层，沿着新兴的暮光带来回工作，从北极帽到南帽，依此类推。” “是的先生！”他应了一声，又向控制室重复了一遍命令。 我向迪瓦尔的隔间按下了注意信号，并告诉他我们正在进入外层大气边缘。 “谢谢你，先生！”他急切地说。 “我马上就和你在一起。” 我接二连三地打电话给各个军官并下达了简洁的命令。发电机舱、射线投影仪、原子弹弹匣和释放管有双人值班。所有观察哨的观察员，两个较小的电视仪器的操作员梳理地形并立即报告任何感兴趣的对象。随着我们三个人的搜索，任何东西都可以逃脱我们，这似乎令人难以置信。在大气高度，即使是两个较小的电视仪器也能够挑选出与其中一艘失踪船只一样大的尸体。 我下达命令后，DIVAL 走进了房间。 “一个奇怪的世界，迪瓦尔，”我评论道，瞥了一眼电视仪器。 “覆盖着树木，甚至是山脉，还有我认为是火山的山峰。它们一直挤到水边。” 他稍微调整了一下调焦杆，脸上洋溢着科学家注视着一个奇怪标本的兴趣，无论是微生物还是新世界。 “奇怪……奇怪……”他喃喃道。 “一种普遍的植被……显然，从赤道到极地帽没有类型的变化。还有水——你注意到它的颜色了吗，先生？” “紫色，”我点点头。 “你知道，它在不同的世界中有所不同。我见过粉红色、红色、白色和黑色的海洋，以及地球的绿色和蓝色。” “而且没有小岛，”他继续说，好像他从未听过我的话。 “无论如何，不在可见的部分。” 我正要回答，就在她减速时，我感觉到了卡莉德的异常涌动。我瞥了一眼指示器，看着手慢慢地下降到大气速度。 “密切注意，迪瓦尔，”我命令道。 “我们现在要改变路线，在全国搜寻我们正在寻找的两艘船的踪迹。如果你看到最不可疑的迹象，请立即告诉我。” 他点点头，一时间，房间里只有一阵紧张的寂静，科里不时打断他，他对着麦克风简短地讲话，向手术室下达命令。 或许一个小时过去了。我不知道。这似乎比那更长的时间。然后迪瓦尔突然兴奋地叫了起来，他那高而细的声音刺破了寂静： “在这儿，长官！看！一小块空地——我判断是人造的——还有那些船！它们都有！” “停船，科里先生！”我急忙走向乐器，厉声喝道。 “迪瓦尔，拿下那些报告。”我指了指两个发光的、轻声嗡嗡的注意信号，然后把头伸进电视仪器大罩的遮蔽处。 迪瓦尔没有犯错。在我看来，在我正下方是一片空地，一个带有圆角的完美正方形，显然是在锐利聚焦的分解射线的精细操纵下从坚固的森林中炸开的。而在裸露的、凹凸不平的表面上，并排排列整齐的，是失踪的船只！ 我用一颗兴奋地捶胸顿足的心研究着这个奇怪的场景。 我应该怎么办？退货和报告？下降调查？船只周围没有生命迹象，也没有损坏迹象。如果我 把 Kalid 打下来，她会不会让三分之一留在那儿，在服务记录上被标记为“迷失在太空中”？ 我不情愿地从防护罩下抽出头来。 “那两份报告是什么，迪瓦尔？”我问，声音很粗。 “另外两个电视观察员？” “是的，长官。他们报告说他们不能用仪器肯定地识别船只，但确信它们就是我们要寻找的两艘。” “很好。请告诉他们，保持警惕，在各个方向搜索空间，并立即报告任何可疑情况。科里先生，我们将下降，直到通过端口，肉眼看到这片小空地。我会给你更正，让我们直接越过空地。”我把电视仪器的寻星标尺念给他听。 他大声说出数字，计算了一个瞬间，然后对控制室下达了命令，而我则让电视仪器对准奇怪的空地和两艘一动不动的废弃船只。 当我们安顿下来时，我可以辨认出船只的标志，可以看到空地的坑坑洼洼、污迹斑斑的土地，被解体的灰尘变成褐色。我现在可以非常清楚地看到周围的树木：它们看起来很像我们在地球上的垂柳，我也许应该解释一下，因为一般人不可能对整个植物群和动物群有全面的了解已知的宇宙，是一棵相当大的树，有长而悬垂的树枝从树冠拱起，几乎伸到地面。这些叶子，就像典型的柳叶一样，又长又细，呈锈绿色。树干和树枝似乎是黑色或深褐色：树木长得如此茂密，以至于树枝之间的任何地方都看不到地面。 “五千英尺，长官，”科里说。 “就在空地的正上方。我们要再往下走吗？” “一次一千英尺，科里先生，”我犹豫了片刻后回答道。 “我的命令是极其谨慎。迪瓦尔先生，请您对气氛进行全面分析。相信您对为此目的设置的陷阱很熟悉？” “是的。您打算降落吗，长官？” “我提议确定那两艘船和把他们带到这里的人的命运，”我突然下定决心说道。迪瓦尔没有回答，但当他转身服从命令时，我看到他的麻烦预感并没有离开他。 “四千英尺，长官，”科里说。 我点点头，研究着我们下方的场景。很明显，这件巨大的带罩帽的仪器把它带到了我眼睛五十英尺的范围内，但这个巨大的细节并没有显示出任何有趣的东西。 两艘船一动不动，紧紧地挤在一起。每一扇巨大的圆形门都敞开着，仿佛就在同一天——或者一个世纪前——打开了。 “三千英尺，长官，”科里说。 “以同样的速度前进，”我回答道。无论命运如何降临到其他船上的人身上，他们都完全消失了——而且没有任何挣扎的迹象。但那会是怎样的命运呢？ “两千英尺，长官，”科里说。 “好，”我冷冷地说。 “继续下降，科里先生。” 我说话的时候，迪瓦尔急忙走进房间。他的脸上仍然充满了不祥的预感。 “我已经测试了大气，长官，”他报告说。 “它适合地球人或泽尼亚人呼吸。没有任何有毒气体的痕迹。它可能相当稀有，就像人们在地球或泽尼亚的高海拔地区可能发现的那样。” “一千英尺，长官，”科里说。 我踌躇了一下。毫无疑问，其他船只在着陆之前已经对大气层进行了测试。就第二艘船而言，无论如何，指挥人员一定已经对危险保持警惕。然而，这两艘船却一动不动地躺在那里，空荡荡的，空无一人。 我能感觉到男人们的眼睛盯着我。我的决定不能再拖延了。 “我们会着陆，科里先生，”我冷冷地说。 “请靠近两艘船。” “很好，先生，”科里点点头，然后对着麦克风简短地讲话。 “我可能会警告你，先生，”迪瓦尔平静地说，“为了控制你的活动，一旦到了外面：没有船的重力垫，在这么小的身体上，一个普通的步骤可能会引起相当远的跳跃。” “谢谢你，迪瓦尔先生。这是我忽略的一个考虑。我会警告那些人。我们必须——” 在那一刻，我感觉到了轻微的落地。我抬头看了一眼；正对着科里严肃的一瞥。 “接地，长官，”他平静地说。 “很好，科里先生。请保持飞船准备好立即采取行动，并把登陆人员叫到前面的出口。你会陪我们吗，迪瓦尔先生？” “当然，先生！” “很好。你明白你的命令吗，科里先生？” “是的先生！” 我向他敬礼，带路走出房间，迪瓦尔紧随其后。 登陆人员由所有不在常规站点的人员组成。 Kalid全体船员的近一半。他们配备了小型原子动力手枪作为副武器，还有两个三人分解射线小队。我们都穿着menores，这在船上是不必要的，但在外面绝对有用。我可以补充一点，那时的大风已经不像今天那样精致、美丽：它是比较粗糙、笨拙的金属带，里面嵌着重要的单元和微小的原子能发生器，而且是像皇冠一样戴在头上。但尽管笨拙，但它传达并接受了思想，毕竟，这就是我们对它的要求。 当我上来时，我抓住了一堆混乱的质疑想法，并迅速掌握了情况。当然，可以理解的是，在那些日子里，人们还没有像今天那样学会让他们的头脑对月经一无所知。需要几代人的训练才能完善这种能力。 “打开出口，”我命令站在开关旁边的金凯德把锁钥匙插进去。 “是的，先生，”他迅速想到，打开开关，松开了控制杆。 巨大的圆形门快速旋转，靠着细丝慢慢地靠在上面，被巨大的万向节抓住，当笨重的金属塞子终于从线中挣脱出来时，圆形门像金库的门一样被甩到一边。 新鲜干净的空气席卷而来，我们深吸一口气，感激不尽。科学可以使空气焕然一新，去除杂质，更换用完的成分，但如果不能赋予它纯天然空气的新鲜感。即使是今天的科学。 “金凯德先生，你将与五个人一起待命。在任何情况下，除非得到我的命令，否则你不得离开岗位。在任何情况下，都不得派出救援队，除非你直接得到我的命令。如果本方发生任何不愉快的事情，你将立即重新封印这个出口，同时向有他的命令的科里先生报告，你不会试图营救 我们，但将返回基地并在科里先生的指挥下全面报告。明白了吗？” “完美，”他的回答立刻得到了回应。但我能感觉到他心中的反抗。金凯德和我是老朋友，也是同事。 我对他放心地笑了笑，把我的命令交给了等候的人。 “你知道已经降落在这里的两艘巡逻舰的命运，”我慢慢地想着，以确保他们完全理解。 “他们的命运如何，我不知道。这就是我们在这里要确定的。” “很显然，这是一个危险的任务。我命令你们一个人不要去。任何想解除登陆任务的人，都可以留在船内，不要受到任何责备。去的人应该是“我转向迪瓦尔，示意他倒在我身边。我们头也不回地走出船，小心翼翼地踩着每一步都没有跳到空中。 二十英尺外，我回头看了一眼。我身后有十四个人——船上没有一个登陆人员！ “我为你们感到骄傲！”我发自内心地想：没有什么比任何月经更真诚的了。 小心翼翼地，眼睛不停地转动，我们朝着两艘寂静的船走去。这似乎是一个安静祥和的世界：一个不太可能发生悲剧的地方。空气清新而干净，尽管正如迪瓦尔所预测的那样，空气像高处的空气一样稀薄。将我们包围的柳树般的树木轻轻地沙沙作响，它们长长的叶子状的树枝和生锈的绿叶摇曳。 “您注意到了吗，先生，”迪瓦尔发出了一个温和的想法，我们身后的人几乎察觉不到，“没有风——而那边的树却在摇晃和沙沙作响？” 我环顾四周，吓了一跳。我没有注意到没有微风。 我试图让我的回答让人放心： “高处可能有一阵微风，它不会下到这片小空地上，”我冒险说。 “无论如何，这并不重要。这些船是我感兴趣的。我们会在那里找到什么？” “我们很快就会知道，”迪瓦尔回答。 “这里是多洛斯家；两个中的第二个，不是吗？” “是的。”我在敞开的门旁停了下来。里面没有声音，没有生命迹象，没有任何迹象表明人们曾经跨过那道门槛，除了整个织物都是人手的作品。 “迪瓦尔先生和我将和你们两个人一起调查这艘船，”我指示道。 “其余的细节将保持警惕，只要有任何危险迹象就会发出警报。你们前两个人，跟着我们。”指定的人点点头，向前走去。他们的“是的，先生们”就像一个念头一样在我的睡眠中涌现。小心翼翼地，我身边的迪瓦尔，我们背后的两个人，我们跨过高高的门槛，进入了多洛斯的内部。 头顶上的ethon管让一切都像白昼一样轻盈，而且由于Dorlos是我自己的Kalid的姊妹船，我毫不费力地找到了自己的路。 任何地方都没有动乱的迹象。一切都井井有条。从证据看来，多洛斯的官兵们似乎是主动弃船而去——没有返回。 “这里没有什么有价值的东西，”我对迪瓦尔说。 “我们也可以——” 船外突然传来一阵骚动。空心的船体中响起了惊恐的叫喊声 ，兴奋的想法混杂在一起涌入。 [Pg 340] 我们四个人齐齐冲向出口，迪瓦尔和我带头。我们在门口停了下来，紧跟在外面僵硬的结成一团的男人的目光中。 大约四十英尺外是把我们包围的森林的边缘。这片森林现在正在鞭打和扭动，好像在某种可怕的飓风的控制下，树干弯曲和鞭打，长长的树枝扭动，卷曲，鞭打着—— “两位先生，先生！”当我们出现在门口时，一名登陆人员的士官喊道。他兴奋地忘记了自己的谈话，转而使用无限慢但更自然的讲话。 “某种昆虫嗡嗡地飞了下来——就像一只地球蜜蜂，但更大。一个人拍了它一巴掌，然后跳到一边，忘记了这里的低重力。他向空中飞去，另一个人抓住了他. 他们都去航行了，树——看！ 但我已经发现了这两个人。树木抓住了它们，长长的触手在它们周围卷曲，十几个巨大的柳树状生长物显然在争夺战利品。四周，遥不可及的地方，森林里的树木不安地摇晃着，它们长长的下垂的枝条，如触手一般，饥肠辘辘地挥舞着。 “光线，先生！”就像一道闪电，从迪瓦尔手中夺走了这个念头。 “集中光束——击中树干——” “正确的！”我的命令在这个想法之后发出来，比一个字都快说出来。操作分解射线的六名男子被惊得一动不动，原子能发电机发出的轻柔嗡嗡声更深了。 “攻击树干！光束缩小到最小！随意行动！” 当训练员蹲在他们的瞄准器后面时，无形的光线将长长的伤口扫入森林，指挥着长长的闪闪发光的管子。树枝砸在地上，顿时一动不动。厚厚的棕色灰尘重重地落下。一根缩短了六英寸左右的树干掉进了它的残端，随着一声长长的木头撕裂声落下。它倒下的树木愤怒地拉扯着它们被困住的触手。 其中一个人滚了出来，踉跄着站起来，蹒跚地朝我们走来。一根接一根的树干掉在断断续续的残肢上，掉在同伴的鞭笞树枝间。另一个人被一动不动的枯木夹住了片刻，但一道狡猾的光线溶解了他周围缠绕的树枝，他躺在那里，自由但无法起来。 光线无情地打着。浓重的褐色粉末像油烟一样飘落。树干一个接一个地摔在地上，被砍成碎片。 “停止行动！”我下令，发电机急切的呜呜声立刻软化为几乎无法辨认的嗡嗡声。其中两个人奉命冲向受伤的人：我们其他人聚集在两个人中的第一个周围，以摆脱可怕的树木触手。 他的月经不见了，他的紧身制服被撕成碎片，沾满了血迹。他的脸上出现了一条巨大的绯红伤痕，鲜血从指尖缓缓滴落。 “上帝！”他摇摇晃晃地咕哝着，好心的手臂以热切的温柔抱起他。 “它们还活着！像蛇一样。它们——它们饿了！” “带他上船，”我命令道。 “他将立即接受治疗，”我转向将另一名受害者带入的细节。男人昏迷不醒，呻吟着，但比其他任何事情都更加震惊。在日光辐射下几分钟，他就可以胜任轻型任务了。 当男人们把他赶到船上时，我转向迪瓦尔。他站在我身旁，一脸僵硬，脸色苍白，眼睛盯着虚空。 “你怎么看，迪瓦尔先生？”我质问他。 “树的？”他似乎吃了一惊，好像我把他从最深沉的思绪中唤醒了似的。 “它们并不难理解，先生。有许多主要是肉食性的生长物。我们在泽尼亚上长有尾状藤蔓，触碰时会立即卷曲，因此会诱捕许多小动物，用它的褶皱缠绕并通过吸盘消化样的生长。 “我们了解到，在你们自己的地球上，有数百种食虫植物：捕蝇草，也称为捕蝇草，它的叶子铰接在中线上，有齿状的刚毛。这两个部分当昆虫落在地表时，叶子会以相当大的力量折断，捕获物的柔软部分在叶子再次张开之前被植物消化。猪笼草是地球上的另一种原生植物，并且发现了几个品种在 Zenia 和至少另外两个行星上。它在没有运动的情况下捕获它的游戏，但仍然是食虫性的。地球上还有另一种非常普遍的物种：含羞草。也许你知道它是敏感植物。它不会诱捕昆虫，但它的移动力非常明显，而且非常暴躁。 “要理解一棵能够剧烈而有力的运动的食肉树一点也不难。这无疑是我们这里所拥有的——一个绝对有趣的现象，但并不难理解。” 这似乎是一个很长的解释，正如我在这里记录的那样，但实际上是散发出来的，只需要一瞬间就完成了。迪瓦尔先生没有停顿继续说道： “不过，我相信我发现了更重要的东西。先生，您的月经调整得如何了？” “至少。” “把它调到最大，先生。” 我好奇地看了他一眼，但还是服从了。新的思想流向我涌来。金凯德……出口处的守卫……还有别的。 我把金凯德和那些人都蒙了，感觉迪瓦尔的眼睛在我的脸上搜寻。还有别的东西，一些东西—— 我专注于从我的手环上散发出来的微弱、模糊的放射物，逐渐地，就像一个透过浓雾看到的物体，我感知到了这样的信息： “等等！等等！我们来了！穿过地面。树木……将它们分解……全部……所有你能到达的地方。但不是地面……不是地面……” “彼得！”我喊道，转向迪瓦尔。 “那是彼得·威尔逊，多洛斯号的二副！” 迪瓦尔点点头，黝黑的脸庞亮了起来。 “让我们看看能不能回答他，”他建议道，我们把所有的精力都集中在一个念头上：“我们明白。我们明白。” 答案马上就回来了： “好！感谢上帝！把他们扫下来，汉森：他们的每一棵树。杀了他们……杀了他们……杀了他们！”散发出的仇恨相当震撼。 “我们要来……到空地……等一下——在你等的时候，用你的光线照射这些该死的饥饿的树！” 我们冷酷无声地匆匆回到船上。 Dival，这位学者，在我们去的时候到处采集泥土和岩石的标本。 与卡莉德能够投射的强大光束相比，便携式投影仪的分解射线只不过是玩具，她的大发电机可以提供 力量。即使将光束缩小到最小，它们也能切割出直径一码或更大的条带，而且它们的范围非常大。尽管随着距离和功率的减小，它们的工作速度相当慢，但它们在数英里的范围内都很有效。 在他们的爆破光束之前，森林枯萎并陷入翻滚的混乱之中。一片褐色的尘埃笼罩着整个场景，我带着一种敬畏的心情注视着。这是我第一次看到这种大规模破坏的光线。 在我们开始工作后不久，一件令人吃惊的事情就显现出来了。这个我们认为没有动物生命的世界，被证明充满了它。数以千计的动物从乱七八糟的破碎无害的树枝中出现。它们中的大多数都相当大，也许有成年猪那么大，它们看起来很像地球上的动物，除了它们是肮脏的黄色，还有强壮的、重爪的脚。这些是最大的动物，但还有无数较小的动物，它们都是苍白的或中性的，显然不习惯这种强光，因为它们盲目地奔跑，疯狂地寻求庇护，以躲避宇宙的混乱。 破坏性的光束仍然继续他们的工作，直到场景彻底改变。 Kalid 并没有在空地上休息，而是在一堆倒下的枯萎的树枝中间，一望无际，就像一片平静的大海。 “停止行动！”我突然下令。我曾经看到，或者以为我看到了，一个人影在纠缠中移动，离空地边缘不远。科里传达了命令，瞬间就切断了光线。我的menore，不受Kalid的大原子发生器的干扰，在发生器停止工作的那一刻就散发出来了。 “够了。汉森！切断光线；我们来了。” “我们已经停止行动了；来吧！” 我急忙走向仍然敞开的出口。金凯德和他的卫兵盯着原来的森林。他们如此专注，以至于他们没有注意到我加入了他们——难怪！ 一队人在废墟上争先恐后。憔悴的男人，头发凌乱，几乎赤身裸体，满身泥土和分解射线的油腻棕色灰尘。领头的是彼得威尔逊，几乎无法辨认，他的头发在他纠结的头发上歪了。 “威尔逊！”我喊道；一个巨大的跳跃，我就在他身边，握着他的手，一只手臂搂着他伤痕累累的肩膀，兴奋地大笑和交谈，所有这些都在同一个呼吸中。 “威尔逊，告诉我——以上帝的名义——发生了什么事？” 他用闪亮、快乐的眼睛看着我，深陷饥饿和痛苦的黑眼圈。 “最重要的部分，”他嘶哑地说，“你在这里，我们和你在一起。我的手下需要休息和食物——一开始不要吃太多食物，因为我们快饿死了。我”我会在我们吃饭的时候给你讲故事——或者我知道的尽可能多的故事。” 我提前发出了我的命令；对于这可怜的幸存者船员中的每个人，卡利德船员中都有两个热心的人来侍奉他。在军官食堂的小餐厅里，威尔逊一边给我们讲故事，一边慢慢地、小心翼翼地吃着，控制着他贪婪的饥饿感。 “这是一个奇怪的故事，”他说。 “我会尽可能缩短它。我已经厌倦了细节。 “我想你知道，多洛斯号被命令到 L-472 来确定菲拉努斯号的命运，菲拉努斯号被派到这里来确定在这里建立一条新行星际航线的补给基地的可行性。 “我们花了将近三天，地球时间，才找到这片空地和菲拉努斯，我们立即将多洛斯停飞。我们的指挥官——你可能还记得他，汉森： 大卫麦克莱伦？又大又红脸的家伙？” 我点点头，威尔逊继续说道。 “麦克莱伦指挥官是一个暴躁的人，他像以往一样勇敢，穿着蓝色和银色的军装，而且非常体贴他的手下。我们的旅行很糟糕；两群陨石让我们筋疲力尽，还有一颗空气净化器的故障部分差点把我们送进去。在打开出口时，他允许内部船员下班，呼吸新鲜空气，但命令要留在靠近船的地方，在我的指挥下。然后，他和通常的登陆人员一起出发前往菲拉努斯号。 “他忘记了，在当下的压力下，重力对一个不比这个大的物体来说是很小的。结果是他们一冲出船，就远离了我们自己的影响。重力垫，它们向四面八方冲向空中。” 威尔逊停顿了一下。几秒钟过去了，他才能继续说下去。 “嗯，这些树——我想你对它们有所了解——伸出手把其中三棵卷起来。麦克莱伦和其他登陆人员赶来营救他们。他们被抓住了。上帝！我能看到他们……听到他们......即使是现在！ “我不能站在那里看到他们发生这种情况。我身后有其他船员，我们只带着原子枪冲了出去。我们不敢使用射线；到处都是十几个人在那些地狱般的触手中。 “我不知道我认为我们能做什么。我只知道我必须做点什么。我们的跳跃把我们带到了为……麦克莱伦的尸体和其他着陆点而战的树顶上船员。那时我看到，为时已晚，我们无能为力。树木......完成了它们的工作。它们......它们正在喂食...... “也许这就是我们逃跑的原因。我们在一堆乱七八糟的树枝上下来。我的几个人被抓走了。我们其余的人看到我们的位置是多么的无助……我们无能为力。我们看到，同样，地面实际上是蜂窝状的，我们潜入了这些洞穴，远离树木。 “我们有 19 个人逃脱了。我不能告诉你我们是怎么生活的——如果可以的话，我不会的。这些洞穴是由树木赖以生存的猪一样的动物挖的，最终，它们导致了岸边，那里有水——可怕而苦涩的东西，但不咸，而且显然没有毒。” 我们靠这些像猪一样的动物为生，我们对它们的生活方式有所了解。这些树似乎在晚上睡觉，或者变得不活跃。除非它们被触动，否则它们不会用触手鞭打。晚上，这些动物主要以这些树的大而柔软的果实为食。当然，他们中的许多人每晚都会迈出致命的一步，但他们多产，他们的队伍并没有受到影响。 “当然，我们试图回到空地和多洛斯河；首先是挖隧道。这是不可能的，我们发现，因为菲拉努斯人在清理着陆点时使用的射线对下面的地球产生了一定的影响，它就像粉末一样。我们的洞穴比我们挖出来的速度还快！我的两个人就这样失去了生命。 “然后我们试着在晚上爬回来；但我们看不到这里的其他动物，我们很快发现尝试这种策略是自杀。另外两个人以这种方式迷路了。剩下十四个人。 “然后我们决定等待。我们知道迟早会有另一艘船。幸运的是，其中一个人以某种方式保留了他的menore。我们珍惜这一点，就像我们珍惜我们的 生命一样。今天，当, 在我们的跑道深处, 我们感觉到或听到了树木的撞击声, 我们知道服务没有忘记我们。我们十一个人离开了。我们在这里——多洛斯号船员的全部剩余。我们没有发现任何菲拉努斯号幸存者的踪迹；他们没有意识到危险的可能性，毫无疑问，他们都是……树木的受害者。 " [Pg 344] 威尔逊的头向前垂在胸前。他一惊，带着歉意的微笑直起身子。 “我相信，汉森，”他慢慢地说，“我最好……稍微……休息一下，”他在极度疲惫的死一般的睡眠中向前倒在桌子上。 故事的有趣部分到此结束。剩下的就是历史了，宇宙中已经有太多枯燥的历史了。 Dival 写了三本关于 L-472 或 Ibit 的巨著，正如现在所说的那样。其中一个详细讲述了不断增加的火山灰如何夺走了这个小世界的土壤的活力，以至于除此之外的所有形式的植被都灭绝了，以及如何通过发展和进化过程，那些树变得肉食。 第二卷是对树本身的博学讨论；似乎有一些标本幸免于难，被隔离在其中一个大陆的半岛上，并交给 Dival 进行观察和解剖。对于这本书，我只能说它可能是准确的。当然，它既不有趣也不可理解。 然后，当然，还有他关于 ocrite 的论文：他是如何碰巧找到矿石的，L-472 或 Ibit 上的可能数量，如果你愿意的话，还有对他提炼它的新方法的解释。在我们准备离开时，我看到他疯狂地收集标本，但直到我们离开后，他才提到了他的发现。 我在某处有一套这样的书； Dival 亲笔签名并赠送给我。据我所知，他们在他的科学世界中确立了他的地位，当然，发现这种新的 ocrite 来源对整个宇宙来说是一个巨大的发现。如果没有这种取之不尽的能源，星际运输就不会有今天。 是的，迪瓦尔出名了——而且非常富有。 我收到了我们营救的 11 个人的握手和感谢，以及我中队长的九句话：“汉森指挥官，你是全军的功劳！” 或许，对于一些读过这篇文章的人来说，迪瓦尔的表现似乎比我好。但对于了解外太空同志情谊的人来说，十一位朋友的衷心感谢是珍贵的。而对于任何曾经穿过特种巡逻队蓝银制服的人来说，中队长的这九个字听起来都很强。 特别巡逻队的中队长——至少在那个时候——很少受到赞扬。在这些软生活和政治拉动的日子里，情况可能会有所不同。 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超级科学的惊人故事，1930 年 9 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29255/29255-h/29255-h.htm#p332 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _