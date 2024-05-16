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    ICP 的新路线图旨在改变去中心化 AI 和区块链互操作性经过@ishanpandey
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    ICP 的新路线图旨在改变去中心化 AI 和区块链互操作性

    经过 Ishan Pandey3m2024/05/16
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    ICP 自推出以来已处理了超过 30 亿个区块，专注于推进去中心化人工智能和区块链互操作性。
    featured image - ICP 的新路线图旨在改变去中心化 AI 和区块链互操作性
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    互联网计算机区块链于 2021 年 5 月推出，自那时以来，它已处理了超过 30 亿个区块，并且没有出现停机时间，并在 NNS DAO 中保护了超过 30 亿美元。尽管主网直到 2021 年 5 月才启动，但 Electric Capital 声称，在 2020 年至 2023 年期间，ICP 开发者社区扩大了 12 倍。ICP 修订后的路线图概述了过去三年取得的成就，并为创建全球第一个第三代区块链铺平了道路。

    新路线图亮点

    第四年路线图将去中心化人工智能和链式融合作为重点发展领域。

    去中心化人工智能（DeAI）：

    ICP 的 DeAI 路线图旨在实现链上 AI 模型的训练和运行。当前的 AI 模型是一种不透明的系统，用户无法洞悉数据的使用情况和模型的可靠性。ICP 的计算能力和智能合约的多功能性旨在解决这些问题。


    里程碑 1：

    • 更快的确定性浮点运算，性能提升 10 倍

    • WebAssembly SIMD 支持高效浮点运算

    • AI推理引擎优化


    里程碑 2：

    • GPU 上 AI 计算的确定性 API

    • 用于开发 AI 智能合约的工具和库

    • 支持 GPU 的节点的公共规范

    • 具有支持 GPU 的节点的 AI 专用子网


    长期目标包括：

    • 人工智能智能合约验证基于视频的 KYC
    • 人工智能智能合约检查以太坊代码中的错误
    • 通过 LLM AI 与智能合约进行自然语言交互
    • 通过 DAO 管理 AI 的 Web3 社区
    • 经过预先训练的人工智能以 NFT 的形式进行交易

    ICP积极推动链上人工智能。ICP 的重要赞助商 DFINITY 基金会于去年 7 月推出了一项价值 500 万美元的 DeAI 奖励计划。Kinic、DecideAI、ELNA AI、ICGPT 和 Earthstream 等计划已经在 ICP 的基础上开展建设。

    链式融合

    Chain Fusion 提高了与以太坊、比特币和即将推出的 Solana 等热门区块链的直接互操作性。借助此功能，ICP 智能合约现在可以与其他链进行通信，从而消除了行业部落主义和流动性分散。\

    里程碑 1：

    • 全面支持 EVM 链，使罐式智能合约能够管理代币并与智能合约进行交互，无需桥梁或中介


    里程碑 2：

    • 利用比特币原生协议（BRC20、Runes）实现对比特币序数和 Runes 的去中心化支持，从而实现结合比特币和 ICP 的无缝 dApp 开发


    里程碑 3：

    • 即将支持 Solana，弥合 Solana 和 ICP 之间的差距，允许任一网络上的智能合约相互交互

    完整路线图可查看这里

    关于互联网计算机协议：

    互联网计算机协议 (ICP) 是一种去中心化的云 3.0 协议，使开发人员能够直接在具有前所未有的可扩展性的公共区块链网络上构建和运行服务和企业系统。ICP 服务具有防篡改功能，允许以无需信任的方式与传统 Web 2.0 服务和其他区块链进行交互。该协议的速度、低成本和能源效率重新定义了 Web3 中的去中心化网络运营。

    ICP 工作原理

    与依赖集中式数据中心的传统云服务不同，ICP 利用分布在全球的独立数据中心网络。这些数据中心托管互联网计算机，该计算机使用称为互联网计算机协议的协议在专用节点上运行。这种架构使智能合约（称为容器）能够以网络速度运行，为构建和部署去中心化应用程序 (dApp) 提供可扩展且高效的环境。ICP 的共识机制基于链密钥技术，可实现无缝互操作性和跨网络的安全数据交换。这种创新方法消除了对中间服务器的需求，为开发人员和用户提供了增强的安全性、降低了成本并提高了透明度。


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    既得利益披露：本文作者是一位独立撰稿人，通过我们的商业博客计划发表文章。HackerNoon 已审查了报告的质量，但本文的主张属于作者。#DYOR。


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