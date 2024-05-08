iPhone 16 发布对苹果来说至关重要，对 AI 的期望也随之增加

到目前为止，2024 年对于苹果陷入困境的股票来说是充满挑战的一年，但 iPhone 16 的推出和 iOS 生成 AI 功能的到来能否帮助这家智能手机巨头重新夺回市场领先者的地位？





苹果公司众所周知的问题在华尔街全年都存在，在巴克莱银行因缺乏创新和中国市场销售放缓而下调其评级后，其股价在第一季度下跌了 7.5% 以上。





“iPhone 15 表现平平，我们相信 iPhone 16 应该也会如此。” 巴克莱分析师蒂姆·朗警告称 在一月份的一份客户报告中。





由于美国和中国之间的地缘政治紧张局势，苹果在中国智能手机市场的出货量下降至第五位 下降了25% 其中，华为以17%的市场份额高居榜首。





苹果在全球市场的情况也类似。韩国公司三星曾是智能手机销量无可争议的领导者，2024 年第一季度，三星在全球销量中位居榜首。 出货量 6000 万台 ，超过苹果的4870万台。





这表明 2024 年将成为决定苹果未来的关键战场，而这家通常走在创新前沿的公司很清楚，iPhone 16 必须大获成功才能重现昔日的辉煌。





随着全球竞争不断加剧，生成式人工智能的热潮很可能被视为解决苹果今年开局艰难的解决方案，但这足以夺回这家硅谷公司失去的市场份额吗？

拥抱生成式人工智能热潮

人们对苹果进军生成式人工智能领域的期望越来越高。股票市场分析师晨星甚至试图 提高预测 由于预计 iPhone 16 将添加生成式 AI 功能，该公司预计 iPhone 16 将在 2025 年实现收入的 20%。





在推出 ChatGPT 并广泛引入大语言模型 (LLM) 的巨大潜力及其无限的行业能力之后的几个月里，苹果似乎对拥抱生成式人工智能采取了更为稳定的态度。





然而，首席执行官 蒂姆库克强调 iPhone 和其他 Apple 产品上的生成式 AI 工具的实施将很快开始。今年早些时候，库克声称已经对 GenAI 投入了“大量时间和精力”，我们最近看到了 OpenELM（即“开源高效语言模型”）的推出，这是一款可以加快 Apple 拥抱新兴技术步伐的工具。





显然，苹果生成式人工智能的最佳表现将体现在将于今年下半年推出的 iPhone 16 上。但它能否扭转苹果市场份额下滑的趋势呢？

让 iPhone 16 取得成功

今年 iPhone 16 的发布对苹果来说将是一个重要的时刻，因为它将解答目前有关该公司的许多问题。





苹果能否恢复市场主导地位？苹果将如何利用生成式人工智能改进 iOS？苹果是否缺乏创新？





后一个问题对公司及其各利益相关者来说越来越重要。巴克莱分析师蒂姆·朗 (Tim Long) 在苹果被华尔街下调评级后表达了同样的看法，他认为 成长中的思想流派 首席执行官蒂姆库克 (Tim Cook) 并不像他的前任史蒂夫乔布斯 (Steve Jobs) 那样具有创新精神。





现在，随着生成式人工智能成为苹果拥抱激动人心的新技术并将其应用于其产品的关键机会，库克有机会在 5G 连接到来后迎来增长机遇的智能手机行业中，超越苹果的竞争对手，实现有意义的创新。





那么，我们能否利用我们已经知道的有关 iPhone 16 的信息来预测它是否会成功？现有信息表明，iPhone 16 的屏幕尺寸将为 6.9 英寸 ，即 0.2” 比 iPhone 15 Pro Max 更大 。





iPhone 16 的摄像头像素为 4800 万像素，很可能 规格与 iPhone 15 类似 ，但有一个 超广角镜头 并通过“像素合并”将四个像素的数据组合成一个“超像素”，以提高整体质量。





对更大电池和 A18 Pro 芯片组的期望 iPhone 15 Pro 的改进 但到目前为止，还没有太多证据表明创新能够威胁华为和三星在中国和全球市场的主导地位。





然而，人们对许多现有应用程序和一系列新应用程序的生成式人工智能功能的期望将使 iPhone 16 成为苹果的分水岭。这引发了一个问题，我们是在等待 iPhone 的下一代产品吗？还是 iOS 的重大更新？

iOS 18 能否挽救苹果的颓势？

苹果 2024 年最大的发布将是将其 LLM 集成到其 iOS 操作系统的下一个主要版本中。





这之所以令人兴奋，是因为苹果一直在努力使其生成式人工智能能力真正具有变革性。该公司最近的人工智能收购 包括 DarwinAI 和 Datakalab ，专门在有限的硬件上构建人工智能模型。





在下一代 iOS 中实现生成式 AI 功能将为用户打开前所未有的智能之门。由于其生成性，应用程序可以相互协作，在 WhatsApp 上制定计划时主动更新日历，使用基于文本的提示创建表情符号或 GIF，用户将能够使用能够模仿其写作风格和个性的 GenAI 算法自动回复消息。





这只是生成式人工智能提供的一些变革能力的一瞥，它们在 iOS 中变得普遍只是时间问题。





苹果生成式 AI 战略的规模是否意味着 iPhone 16 对于释放该技术的全部功能至关重要还有待观察，但这对该公司 2024 年及以后的整体市场表现可能至关重要。





根据 经济日报最新报道 “今年，[苹果]不仅会大幅加强M3、A17处理器的AI算力，还会大幅提升新一代M4、A18处理器的AI计算核心数量和性能。”





这是否意味着 iPhone 16 对于充分利用生成式人工智能至关重要？考虑到彭博社曾表示，生成式人工智能将成为 到 2032 年，市场规模将达到 1.3 万亿美元 ，下一代 iPhone 中 GenAI 的诱惑可能足以引发市场复苏。

漫长的复苏之路

苹果未来的表现将取决于其他因素以及其生成式人工智能能力的推出。目前美国和中国之间的地缘政治问题威胁着该公司的全球主导地位，但重新找回创新意识可能是苹果复苏的重要基石。





尽管 iPhone 仍然是西方市场的强者，但重现史蒂夫·乔布斯在推出 iPhone 16 时所唤起的精神，可能会在某种程度上改变人们对苹果的情绪。





在一个充满有能力的全球参与者的市场中，下一代 iPhone 和 iOS 从未如此重要。