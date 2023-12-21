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    Humane 的 AI Pin 能否经受住时间的考验？经过@sammynathaniels
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    Humane 的 AI Pin 能否经受住时间的考验？

    2023/12/21
    10m
    经过 @sammynathaniels 1,404 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Humane 带着如此美好的前景应运而生。拥有超过2亿美元的雄厚资金后盾，未来能否生存下去？
    featured image - Humane 的 AI Pin 能否经受住时间的考验？
    tech-stories #humane-ai-pin #hackernoon-bn
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    @sammynathaniels

    Samuel Bassey

    Technical Writer, Web content writer, and Content strategist. Open for hiring

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