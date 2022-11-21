HackerNoon 的多语言平台：所有头条新闻现在以 8 种语言提供

太長; 讀書 HackerNoon 使用机器学习将我们平台上的所有头条新闻从英语翻译成西班牙语、印地语、普通话、越南语、法语、葡萄牙语和日语。我们将继续翻译即将发布的新头条新闻。头条新闻现在将在专题图片上方看到所有这些语言。我们正在探索各种规则和工具来改进基础翻译，但从长远来看，我们将押注于社区来改进这些翻译（稍后会推出更多！）。

目前世界人口约为 80 亿，那么为什么只针对美国人口中的 3.319 亿？好吧，我们只是做了不可能的、不可想象的和不可预测的事情。在HackerNoon ，我们希望（至少我们正在努力）让地球上的每个人都能访问互联网，公平地阅读正在推动世界发展的相关内容。

刚才发生了什么？

我们使用机器学习将我们平台上的所有头条新闻从英语翻译成西班牙语、印地语、普通话、越南语、法语、葡萄牙语和日语。我们将继续翻译即将发布的新头条新闻。头条新闻现在将在专题图片上方看到所有这些语言。

此外，如果您导航到特定语言的标签页，您会注意到整个页面都将使用该特定语言。 https://hackernoon.com/tagged/hackernoon-hi例如，只会以特定语言显示，在本例中为印地语。但是对于其他语言也是一样的。

为什么是这些语言？

好吧，多亏了Jeferson创建的新投票系统，我们能够询问用户他们喜欢用什么语言阅读故事。我们还与现有读者进行了交叉引用。民意调查的结果非常明确，因此我们决定继续推进。项目。在 这里查看结果： 西班牙语是第一个被翻译的语言，然后我们开始翻译其他语言。由于发现HackerNoon 故事的新读者数量众多，这些翻译的影响是惊人的。

它是如何建造的？

我们从Google Translation API开始。我们非常喜欢准确性，并且拥有多元化的团队，我们能够检查大多数语言的内容以确保文章的翻译是可靠的。在看到 API 的简单性之后，我认为这是最好的选择。我们正在探索各种规则和工具来改进基础翻译，但从长远来看，我们将押注于社区来改进这些翻译（稍后会推出更多！）。我们还创建了一个新的数据库来存储翻译的文章，以便与原始内容区分开来，当然两者之间存在一些关联。

框架

这个项目最难的部分是创建一个框架，它将以某种方式加载特定页面的静态数据以特定页面的语言。这里的想法是，如果有人正在阅读法语故事，静态数据（不会改变的文本）如“new story”将显示翻译版本，如“Nouvelle histoire”，其他语言也是如此。





有多种方法可以实现这一点，我决定简单地创建一个对象来存储每种语言的文本，将对象存储在我们的数据库中，然后根据页面的语言通过 API 加载它。静态翻译完成后，剩下的就是通过脚本实际翻译头条新闻了。这是一个漫长的过程，大约花了两周时间将所有故事翻译成所有这些语言。更好的部分是所有翻译的故事也被添加到HackerNoon 站点地图中，其中包含页面语言的元数据，这肯定会促进共享体验。就像在谷歌上用越南语搜索：

我希望你们都喜欢用你们的母语阅读、评论和分享！