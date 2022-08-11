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    HackerNoon 生产力更新：改进机器管理以提供更好的人类体验经过@product
    882 讀數

    HackerNoon 生产力更新：改进机器管理以提供更好的人类体验

    2022/08/11
    8m
    经过 @product 882 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    嘿，黑客们。 请原谅陈词滥调，但在 HackerNoon，我们将“产品”置于生产力中。是时候定期更新我们在过去两个月中部署的有趣新功能了。 一如既往： 非常感谢我们才华横溢的开发人员团队，他们利用他们的 superBrain 技能使 HackerNoon 成为一个更好的地方。

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