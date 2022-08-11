HackerNoon 生产力更新：改进机器管理以提供更好的人类体验

以下更新反映到 2022 年 7 月 28 日 请原谅陈词滥调，但在 HackerNoon，我们将“产品”置于生产力中。 自我们 以来，该平台已经进行了许多显着的更新，我们希望所有与我们网站互动的人都能享受到兴奋和价值的兑现。 于 5 月 14 日进行上一次产品更新 新鲜的作家 #1 全新的作家仪表板 写作就是思考。在 HackerNoon，我们为来自世界各地的思想家赋能。 为了表达我们的感激之情，我们更新了 Writer Dashboard 的布局和功能。您所要做的就是 、 、转到 ，然后享受各种可能性。 注册 登录 作家选项卡 #2 将您的 HackerNoon Book 导出为 PDF（和/或 JSON 文件） 在生活中，最好保留一份自己喜欢的作品的“硬拷贝”。有时只是为了让它在不同类型的投资组合中展示，有时只是为了以防万一你最喜欢的网站决定停止维护。 如果您喜欢，现在可以将您的所有故事导出为格式良好的 PDF 或 JSON 文件。就像这样，您准备好了一本包含已发布内容的书。 前往作家选项卡，选择已发布的故事，并立即导出您的 HackerNoon 书籍！ #3 链接是时尚的 改善我们作家的经验是我们所做的，我们知道在您撰写令人兴奋的文章时减少分心是多么重要。出于这个原因，我们使链接变得更加容易。 通过在 HackerNoon 的本地编辑器上选择添加链接选项，您现在可以链接到故事、用户、公司、标签或硬币。键入您的搜索词和见证，因为系统会自动提取该词下的所有已发布故事。如果您要查找人物和品牌，请在搜索字词前添加 @，为标签添加 #，为硬币添加 $。 品牌仪表板已上线！ 这是正确的！一站式、包罗万象的 HackerNoon 店面就 ！ HackerNoon 受到 的信赖——现在，我们让现有或潜在品牌更容易与我们合作，而无需离开网站！透明ftw！ 在这里 全球 2000 多个品牌 查看所有有趣的细节。 在这里 现在可以使用那个很酷的 IceBreaker Popup。 硬币页 自 2016 年以来，我们在 发布了数以万计关于 、 以及几乎所有与 相关的故事。现在我们在 上添加 和单个硬币价格页面比如 、 和 。硬币价格页面结合了精心策划的故事和及时的数据，以形成关于每种加密货币的定性和定量中心。 HackerNoon #blockchain #bitcoin #cryptocurrency hackernoon.com/coins 加密货币价格页面 $BTC $ETH $USDT 在本节中，您将能够单独检查每个代币、其价格和市值，以及与该代币相关的 HackerNoon 故事。 了解有关硬币页面的更多信息。 在此处 顶级导航的全面改造 #1 眼睛糖果 不要以封面来判断一本书……除非封面太棒了，你情不自禁！ 在这方面，我们升级了整个网站的设计，以 Top Nav 作为主要明星，我们不怕展示它。 在后端，管理员有一个更好、更新、更易于理解的界面来上传链接。 在前端，当您将鼠标悬停在某些链接上时，用户现在可以看到更流畅的设计（字体、框、颜色等）和一些动画。 #2 智慧成为趋势 但 Top Nav 的更新不仅仅是为了你的眼睛。作为领导者，质疑群众的智慧非常重要。但是您仍然应该了解趋势，无论是故事还是科技公司。 HackerNoon 再一次为您提供了保障。 在 Tech Company Directory 下，读者可以查看不同类别的品牌，分为 Top（按浏览量排名）、Trending（按读者兴趣排名）和 Startups（按对启动页面的浏览量排名）。 借助 HackerNoon 的算法，Top Tech Companies 和 Trending Companies 每天都会更新，该算法提取过去 7 天的数据，为我们的读者提供最佳信息。 滚动到导航栏上的“热门新闻”，查看哪些新闻是热门新闻，并且每天都会更新。 此外，新的奖杯现在出现在热门故事中，进一步维护了该作品的顶级地位。 #3 趋势科技公司 致力于让我们的读者了解当前的技术状态，我们为 添加了一个页面，您可以在其中找到最大公司的最新排名和利率。此页面包含免费且及时的数据驱动洞察，了解哪些科技公司每周在公众意识中的起起落落。 HackerNoon 的算法根据人们在上周对每个科技公司新闻页面的消费情况对兴趣进行排名。 趋势科技公司 在每个 内，您都可以找到有关其股票价格的图表，并比较它们在选定时间段内的演变。在每一页的底部，都有一个关于 Hackernoon 的故事提及列表，您可以在其中扩展您对每家公司当前事件的了解。此外，每个页面都有一个全宽的视频标题，您将能够享受一套全新的徽章。 公司页面 您还可以 找到我们每周的科技公司简报，或者通过订阅 的时事通讯将它们发送到您的收件箱。 在这里 这里 保持社交：Twitter Flex 看，我敢肯定我们都听说过 Ellon 退出 Twitter，但仍有许多人类和机器人准备好进行社交和分享所有内容。 在 HackerNoon，我们让在合适的人那里发布您的内容比以往任何时候都容易。您所做的就是前往“故事设置”并输入正确的 Twitter 句柄，其中显示：“在 Twitter 上向人们发出 [a] 大喊大叫”。 另一个好消息：我们的开发人员更新了 Twitter 机器人，以便在发布后 2-3 天内发布您的精彩故事！这些推文现在作为反向链接直接添加到 web 功能。 观察网站的速度 您是否注意到最近该网站的加载速度更快了？是的 - 我们一直在改善网站性能。故事现在存储在纯 HTML 中，不再加载降价编辑器，以提高性能。 图像只有它们必须的大小，大多数渲染为其原始尺寸并且不会拉伸以占据整个屏幕，但仍然可以通过单击进行缩放。添加了图像加载指示符，同时累积布局移位提高了分数。较少的累积布局偏移意味着页面在页面加载时移动较少。 由于 First and Largest Contentful Paint，故事页面的加载速度也提高了大约两倍，这意味着您会更快地看到页面上显示的内容，并且第一次加载时最大的内容会更快出现。 请参阅下面的过去几个月的改进。 设置高搜索栏 在生活中，对真理的追寻从未停止。但是，当路上不必要的障碍减少时，它确实会有所帮助。您现在可以在登录 时浏览搜索栏中的所有内容！ hackernoon.com 我们的评论部分的更多改进 #1 评论数：现已推出 是互联网的生命。好吧，现在您可以轻松分辨哪些文章是聚会的生活。当您浏览时，评论计数会清晰显示。 评论 #2 您的评论：作为艺术展示 你的诗意、健谈的天才被正式记录在一个地方。只需转到您的个人资料页面，然后单击“评论”选项卡。你会看到你所有的评论都充满了光彩。 这是在 HackerNoon 建立个人资料页面和声誉的好方法。 骄傲月的骄傲 为了 ，我们为用户创建了一个选项，可以同时选择彩虹的所有颜色，同时决定他们的用户体验氛围。前往 并选择自豪感以获得完整体验。您还可以通过单击每个页面左上角的绘画图标来设置此功能。 庆祝今年的骄傲月 您的设置 在那里，为什么不查看我们必须提供的所有其他#chooseyourcolor 选项？ 剧透警报：有一个 Noonies 主题！ 奖励标签 HackerNoon 感谢您为故事所做的所有工作和奉献。出于这个原因，我们添加了一个 ，您可以在其中查看所有可以 的方式。 奖励选项卡 通过内容获利并在做自己喜欢的事情时获得奖品 HackerNoon 必须提供的选项之一是通过线圈进行小额支付。要获得 Coil 奖励，请将 W3C 标准网络货币化标签添加到您的内容中，然后将它们直接放入您的标签中。 也是为您的故事增添声望的好方法。今年有超过 10 万美元用于写作比赛，HackerNoon 与业内知名人士合作，为您带来不容错过的比赛。仅举几例，以下是目前正在进行的由最好的比赛赞助的比赛： 写作比赛 SORA 的 DeFi 写作大赛 Linode 的 Linux 写作大赛 Twingate 的网络安全写作比赛 Sentry 调试写作大赛 的未来 MegaFans 游戏写作比赛 Octopus Network 举办的 Web3 写作大赛 Tatum 的区块链写作大赛 我们之前在去 中的一些获奖者是： 中心化互联网写作大赛 ， Bala Priya C 区块链中的加密哈希函数（使用 Bash 和 Python 代码） ， 迈克尔·布鲁克斯 美国第七任总统安德鲁·杰克逊对加密货币的思考 ， 未来派律师 如何解释 NFT 的繁荣 民意调查，民意调查，民意调查 我们为您准备的一个有趣的小功能是……投票。此功能是我们存储的更大投票集成的一部分，符合我们为社区提供积极发言权的目标。它从 开始，现在我们已将其作为我们网站上的日常展示。每周 HackerNoon 都会针对一个有趣或相关的话题发起新的民意调查以供讨论。愿最聪明的人获胜！ Noonies 备份您的备份！ HackerNoon 的备份系统已经过重构，以提高可靠性，因为故事和用户在更改后立即备份，以便我们始终保持最新版本的安全副本。 此外，HackerNoon 员工的管理员现在可以轻松地单独恢复备份。该系统将在未来几个月内得到进一步改进，以将相同的新功能扩展到我们数据库的其余部分。 先睹为快：Noonies 2022 我们把最好的留到最后。今年 Noonies 将接管银河系！目前，在其第 4 版中，互联网最环保奖项预计会有一整套被提名者和奖项。令人难以置信的 布局和设计先睹为快，将于 8 月 15 日推出。 noonies.tech 关于那个 StarTech 宝贝。长寿和科技。 感谢大家成为 HackerNoon 社区的一员！ 帖子由 Linh、Mónica 和 David 撰写和编译！