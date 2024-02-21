HackerNoon 上的每个表情符号可信度指标均已解释

在 HackerNoon，我们相信对读者的透明度是在作者和读者之间建立信任的关键。为了给读者尽可能多的透明度，我们希望创建快速、简单的方法来告诉读者他们在阅读故事之前可能想了解的信息。





这可以很简单，比如告诉读者这个故事是新闻报道还是评论报道。另一方面，我们可能想向读者传达更复杂的事情，例如作者是否对他们所写的公司拥有既得利益，或者他们是否使用人工智能来撰写文章。





为了实现这些目标，我们推出了表情符号可信度指标！更多详细信息也可以在我们的帮助部分找到:-)





什么是表情符号可信度指标？

它们是表情符号，将出现在每个故事侧边栏的作者个人资料下方：









您会注意到作者简介下有一个名为“可信度”的新部分。在那里你会看到一些表情符号。





如果您突出显示表情符号，它会告诉您它的含义：









通过这些指标，我们希望作者能够为读者提供完全的透明度，让读者感觉他们在一个方便、易于查找的地方拥有所需的所有信息。





您可以在下面了解我们当前所有表情符号可信度指标、它们的含义以及如何使用它们。





注意：随着新指标的添加，我们将更新这篇文章。





指标索引：

背景和免责声明 原始报告 代码许可 迪尔 既得利益 在地上 推荐 联营公司 长期持有 人工智能辅助

内容类型 消息 指导 评论 思想领导力/意见稿 产品发布会 喜剧 小说 新闻稿 面试 视频 播客







背景和免责声明

原始报告





当故事中的内容之前未在其他地方发布过时，请使用此指示器。





原创报道意味着这不仅对 HackerNoon 社区来说是新信息，而且对整个互联网来说也是新信息。









什么不是原创报道？

撰写或重新利用新闻稿

指南、演练、观点文章、评论

精神领袖

什么是原创报道？

爆炸新闻

报道其他地方未涵盖的活动/会议主题/新闻

揭露、原创研究作品（不转述其他人的研究/故事）





代码许可





HackerNoon 编辑所有故事以确保质量、审核和事实检查。





但是，我们不会检查文章中包含的每一段代码。





我们无法保证贡献者编写的代码的质量或安全性，请在使用您在我们平台上看到的任何代码时务必小心。





DYOR：做你自己的研究





本免责声明适用于投资、加密货币和金融文章。我们没有资源来审查贡献者的投资组合或职业历史，因此我们不能保证他们的建议会让您致富🤣





同时，请将此指标用于任何有关健康、心理健康或安全的内容。我们发布了大量关于如何实现工作与生活平衡、生活黑客等等的内容。但这些都不应被视为专业的健康建议。在做出有关您的健康或安全的重要决定之前，请务必寻求经过认证的专业人士。





既得利益

当作者对产品、股票、加密货币、公司或故事中提到的任何内容拥有既得利益时，我们会使用此指标。这可以是货币既得利益、业务或其他。





既得利益不一定只是金钱。





成为产品或公司社区的一部分或拥有任何类型的业务关系也是既得利益。基本上，如果您有任何理由不能 100% 客观/公正，我们需要让读者知道。





在地上





当作者实际出现在该故事的相关地点时，我们使用此指标。





它也应该只在位置是故事的重要因素时使用。





这适用于当地或地区新闻、现场活动等。





另一方面，它不应该用于技术指南、评论等内容。





推荐





只要您遵循我们的指南，HackerNoon 上就允许推荐和附属链接。





请在此处查看我们所有的推荐链接和反向链接规则：





https://help.hackernoon.com/backlinks-guideline









请务必使用此表情符号指示器告诉读者，并在故事简介中告诉读者您与哪些网站有联属合作关系。





联营公司





当作者与故事中提到的公司有或曾经有任何形式的业务关系时，使用此表情符号指示器，使用此指示器可以准确地告诉读者这些公司是哪些公司。





如果您的公司未列在该指标的公司列表中，请跳过该指标并使用上述既得利益指标。









长期持有





资本主义在这一点上很强大。





嗯，它在大多数社会中都很强大，如果您想从加密货币或股票的利润中受益，您需要使用该指标来实现完全透明。





当然，只有当您正在编写的故事提到您持有的一种或多种加密货币时，这才有意义。





如果您正在撰写有关最新 iPhone 规格的文章，我们实际上不需要知道您拥有 ETH 🤣。









人工智能辅助





在 HackerNoon，我们相信对读者的透明度是获得信任的关键。





当故事包含人工智能生成的文本、图像、视频或其他内容时，HackerNoon 贡献者需要使用此指示器。





即使作者刚刚使用人工智能（如ChatGPT ）进行研究、编辑或生成大纲，您仍然必须使用此指标，并在介绍中清楚地告诉读者您如何在故事中使用人工智能。













内容类型

消息





该指标适用于包含有关最近事件的事实信息的故事。





它可以是完整的报告或简短的新闻字节，但主要应该是对事件的客观报告。





在传统的 HackerNoon 风格中，您当然可以自由（并鼓励）对事件发表评论或发表您的意见。





指导





该指标适用于教您如何做新事情或如何做得更好的故事。





它包括演练、编码指南、生活窍门、职业技巧等等。





















评论





当故事赞扬和/或批评产品、公司、服务、书籍、游戏或人们喜欢在互联网上评论的任何其他内容时，请使用此指示器。





我们发布有关硬件、软件、服务、游戏、书籍等的评论。





















思想领导力/意见稿





当故事是基于作者观点的观点文章并且可能包含主观想法时，我们使用此指标。





指南和思想领导力之间的区别通常在于指南包含普遍真实的信息。





例如：要在 Windows 上截图，请按住 Windows Key → Shift → S





另一方面，一篇评论文章可以包含受过良好教育且合乎逻辑的思想，但不能仅仅作为普遍真理发表。





例如：出于多种原因，Android 比 iOS 更好。喜欢完全控制自己设备的人应该选择 Android 手机。





值得注意的是，我们确实并且经常发布不一定反映 HackerNoon 整体观点的故事。





产品发布会





该指标适用于提供新产品见解的故事。





我们允许在 HackerNoon 上发布产品发布故事，前提是这些故事主要是关于技术本身，而不是促销/犹豫不决的营销或销售文案。

















喜剧 / 讽刺





只为一笑！不要取消我们。





该指标适用于为幽默或讽刺而写的作品，可能包括非事实陈述、故事或轶事。





请不要认真对待它，只是享受它。













小说





有时生活比小说更奇怪……但这些故事却不是。这些故事实际上都是虚构的。





看看我们在那里做了什么？

























新闻稿





当故事是由其中提到的公司撰写或为其中提到的公司撰写的 PR 时，请使用此指标。





该指标将向读者发出信号，表明作者对其中提到的公司和产品拥有既得利益。





















面试





在两个 蕨类 电脑显示器之间：这个故事包括一次采访，其中作者要么是采访者，要么是嘉宾/受访者。

































视频





互联网上最好的视频在 HackerNoon 上存档和分享。





如果您不知道，我们允许用户在 HackerNoon 的文章中分享 YouTube 视频，前提是页面上有足够的文本仍然是一篇文章。





以下是一些示例：https: //hackernoon.com/tagged/youtubers









播客





互联网上最好的播客在 HackerNoon 上存档和共享。





如果您也不知道这一点，我们也允许用户在 HackerNoon 上分享播客，前提是页面上有足够的文本来构成一篇文章。









目前，我们仅接受通过 YouTube 嵌入的播客，但今后我们将支持更多格式。以下是一些示例：https: //hackernoon.com/tagged/podcast





更多详细信息也可以在我们的帮助部分找到:-)







