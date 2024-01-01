GoMining 举办的比特币挖矿写作比赛

新的一年，全新的作文大赛！欢迎参加 GoMining 和 HackerNoon 举办的比特币挖矿写作大赛。这是您分享 1 月份比特币挖矿故事并赢取 1,000 USDT 的机会！我们鼓励您在#[比特币挖矿]上写一篇精彩的文章（https://需要更多想法来写？这里有一些建议:)，揭开它的历史，剖析它的机制，并预测它的未来！ 无论您是在研究比特币挖矿对环境的影响、绘制挖矿硬件的演变图，还是展望未来几年挖矿的作用，本次竞赛都邀请您贡献您独特的想法、创意、见解和经验。我们鼓励您探索 并讨论 NFT 和液体比特币算力 (LBH) 在比特币挖矿中的作用。 GoMining 平台 需要更多的想法来写吗？单击 可查看一些建议。请参阅 标签上的故事，获取更多想法和灵感。 此模板 #bitcoin-mining 关于GoMining GoMining 是一家全球比特币挖矿公司，在全球运营着九个数据中心。使用 GoMining NFT 挖掘 BTC，以真实算力为后盾，并解锁每日奖励。 。 今天开始免费试用期 比特币挖矿写作比赛：规则与指南 您必须年满 18 岁才能进入。 故事内容可以是任何有关 的原创故事。 比特币挖矿 您必须创建一个 HackerNoon 帐户，因为我们将通过电子邮件联系获奖者。 您提交的内容应符合我们的编辑指南。 我可以用笔名写作吗？ 是的！您可以在 HN 个人资料中使用您的真实姓名，甚至可以创建一个角色来书写。 我如何参加比赛？ 将您的 HackerNoon 帐户与您的 Web3 钱包连接。详细信息 。 请参见此处 使用您的 Web3 钱包登录 HackerNoon 来提交您的参赛作品。 单击 即可参加比赛。 此模板 写下你的文章并确保它与所选主题相符。 点击提交按钮！ 比赛将持续多长时间？ 2023年1月1日-1月31日 第一轮： 2024 年 2 月 获奖者公布： 我可以提交多于一份参赛作品吗？ 当然可以！每个提交的故事均应被视为写作比赛的新参赛作品。 提交的作品有字数限制吗？ 我们的最低要求是 500 字。没有上限。您可以使用尽可能多的单词来分享您的故事。 你能用人工智能来写故事吗？ 你当然可以！不过，我们会注意到这一点，并且您将被取消资格。 😇 人类可以写得很漂亮 - 我们迫不及待地想阅读美丽的人类提交的作品。 获奖者是如何选出的？ 我们将考虑原创性、相关性、阅读次数和阅读时间，选出排名前 10 的故事提交。这十个故事将由 HackerNoon 工作人员和专家投票选出，得票最多的热门故事将获胜。 您可以使用 。 此模板参加比特币挖矿写作大赛 我们正在等待您的提交。祝黑客们一切顺利！访问contests.hackernoon.com，了解新的和即将举行的写作比赛的最新信息。