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    GoMining 举办的比特币挖矿写作比赛经过@hackernooncontests
    7,786 讀數

    GoMining 举办的比特币挖矿写作比赛

    2024/01/01
    3m
    经过 @hackernooncontests 7,786 讀數
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    太長; 讀書

    新的一年，全新的作文比赛！欢迎参加 GoMining 和 HackerNoon 举办的比特币挖矿写作大赛。这是您分享 1 月份比特币挖矿故事并赢取 1,000 USDT 的机会！我们鼓励您写一篇关于#比特币挖矿的精彩文章，揭开它的历史，剖析它的机制，并预测它的未来！
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    web3 #bitcoin-mining #gomining #bitcoin
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