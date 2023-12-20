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    GitHub 和构建开放社区的艺术经过@patrickheneise

    GitHub 和构建开放社区的艺术

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    太長; 讀書

    在这篇文章中，我分享了我关于如何构建开放社区的经验和想法。我一直在研究这个概念和工具，将社区自动化的东西组合在一起，我希望这可以帮助您和您的社区让事情变得更容易。
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    programming #open-source-community
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