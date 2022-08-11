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    吉哈克！我们是漏洞经过@sipping
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    吉哈克！我们是漏洞

    2022/08/11
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    经过 @sipping 1,128 讀數
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    太長; 讀書

    Github 是面向 IT 行业所有人的主要开放代码存储库。黑客在整个平台的不同存储库中上传了广泛传播的恶意软件。恶意软件会复制任何财务信息、身份验证信息和私钥。 Github 一直对他们的安全性和用户可访问性非常严格，这就是为什么他们的黑客行为虽然并不完全令人惊讶，但非常令人吃惊和令人担忧。作为开发人员，我们需要更加了解我们的代码、存储库、计算机甚至我们自己的漏洞，即使有人想查找信息。

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    #cybersecurity#hacking#github
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