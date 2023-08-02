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    随着 GeN3 杂志的推出，平面媒体焕发活力，讲述 Web3 的故事经过@tokenpr

    随着 GeN3 杂志的推出，平面媒体焕发活力，讲述 Web3 的故事

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    太長; 讀書

    GeN3 杂志即将推出第一期，将分享 web3 的积极故事。第一期将收录 Animoca 的 Mocaverse、Club3、Gala Games 和 Vulcan Forged 等知名品牌。本周末，web3 内部人士在拉斯维加斯的 CryptosRUs 派对上首次抢先了解了第一期。
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    web3#web3#gen3-magazine#crypto
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