随着 GeN3 杂志的推出，平面媒体焕发活力，讲述 Web3 的故事

Web3 和加密货币新闻有时会令人难以承受。 GeN3 杂志即将推出第一期，将分享 web3 的积极故事以及区块链技术在娱乐、生活方式、文化和金融领域的创新。 印刷已死。或者是吗？去年，No.3 Media 决定是时候让印刷品重获新生，他们希望使用区块链来实现这一目标。马克，创始人 , 与 来自阿加米公司， TokenPr 和许多其他顾问将印刷带入 Web3 时代。本周末，web3 内部人士在拉斯维加斯的 CryptosRUs 派对上首次抢先了解了第一期。该杂志还对此次活动的许多与会者进行了专题报道，包括 Brian D. Evans、George Tung、 的执行制片人 Jett Tang、BeNFT、Flux、Rick Dugdale 等。该活动是加密货币领域的名人录，第一期就获得了好评如潮。 3号 帕特里克 莎拉 The Next Crypto Gem 虽然焦点始终是讲述 Web3 故事的媒介，但最初的概念已成为区块链野兽。第一期将收录 Animoca 的 Mocaverse、Club3、Gala Games 和 Vulcan Forged 等知名品牌。 GeN3 杂志专注于与加密文化运动具有长期相关性的内容，旨在或多或少地充当该技术发展的时间胶囊。 每期都将介绍使用新兴技术让社区参与其作品的传统和数字艺术家、加密货币俱乐部或目的地的生活方式作品、正在发生的行业变化，以及为那些在 Web3 世界工作或感兴趣的人提供的专业建议。具有长期积极变革潜力的新技术将是另一个关键焦点。 对于第一个封面，我们选择了 BDE.ventures 的。他的网络能力使他在 Web3 世界中占据了多个独特的位置。 Brian D. Evans 不仅担任多个项目的顾问，而且还是会议上的定期主题演讲者、 的评委，以及 NFT 和加密社区的活跃参与者。 布莱恩·埃文斯 电视连续剧 The Next Crypto Gem 许多人指出，随着市场变化和技术进步，印刷媒体无法跟上数字新闻的步伐。 GeN3 杂志并没有将自己打造成另一个突发新闻加密货币网站。虽然该品牌将扩展到 GeN3 Media，提供更多数字选择，但金融、去中心化和区块链技术领域正在发生的革命正在改变世界，值得记录和封装，让所有人见证。分享这一运动并帮助世界其他地方流行起来，还有什么比回归熟悉和值得信赖的印刷品更好的方式呢？ 但这不会是我们记忆中的 90 年代杂志。为了讲述 Web3 的故事，人们需要体验它的力量。 GeN3 杂志将展示多种互动功能，每期都会扩展这些功能。第一期在整个期刊中都采用了 Flowcode 的安全 QR 码技术，允许用户从手机上的物理打印内容转移到数字内容。展望第二期，该杂志将在每期杂志中嵌入 Agami Co 的 NFC 芯片技术。该芯片不仅可以通过智能手机的简单扫描来验证杂志的真实性，还能够为杂志持有者解锁多种功能和好处。随着该杂志的扎根，持有者最终将获得合作伙伴品牌和折扣、首次发布、白名单等的独家访问权。 GeN3 杂志第一期的亮点之一是 40 岁以下 40 人名单，重点关注 Web3 领导者和创新者。第一份名单是在幕后精心策划的，旨在突出行业中的人才，并展示致力于推动该领域向前发展的众多个人。开发者、艺术家、影响者、顾问、投资者、高管等都出现在名单中，为公众提供了 Web3 广度的概览。 自项目启动以来，已有许多新的顾问和投资者加入。奥利弗·布莱基来自 , 从 、基金经理 所有人都齐心协力，将 Web3 的故事变为现实。 GeN3 杂志拥有一支敬业且知名的顾问团队，随时准备好完成该项目，因此完全有能力成为 Web3 的首要杂志。 上升资产 董乔治 隐花属 萨米·鲁萨尼 世界上大多数人不了解加密世界中正在发生的事情。主流媒体强调诈骗和欺诈是 Web3 的主要叙述，而“神奇的互联网货币”仍然是他们的主要理解。这是一个很多人都可以支持的空间，只要他们理解的话。 GeN3 的使命是改变这种说法并分享创新和所有权的复杂世界。通过提供直观且易于理解的印刷杂志，我们的目标不仅是帮助世界了解 Web3，而且让人们对它感到兴奋。 这本光面、胶装的杂志将限量印刷，并向公众提供该杂志的独家收藏版本。有兴趣的读者可以在名单上留下自己的名字 当购买某期期刊的选项生效时，他将是最先收到通知的人之一。访问他们的推特 掌握所有最新更新。 gen3mag.com @number3mag 免责声明：TokenPR 是 GeN3 杂志团队的骄傲成员。