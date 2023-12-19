GameSwift 推出 GS Pay 以弥合 Web2 和 Web3 支付之间的差距

GameSwift 团队很自豪地推出 GS Pay，这是一种革命性的支付系统和银行卡，可以将游戏中的宝藏无缝转换为真实货币，从而开启一个游戏推动现实生活购买的世界。随着游戏行业持续呈指数级增长，现实与虚拟世界之间的界限变得越来越模糊。游戏已经超越了单纯的娱乐， 处于这一演变的最前沿。 游戏迅捷 让游戏玩家超越屏幕 GS Pay 的目标是弥合游戏世界和现实世界之间的差距，使游戏玩家能够利用他们辛苦赚来的数字物品作为货币来支付购物、食品和账单等日常开支。 GS Pay 与虚拟货币“G-BUCKS”相结合，旨在实现游戏、应用程序和在线商店之间的无缝集成。这个由 G-BUCKS 提供支持的统一系统为 Web3 游戏玩家提供了变革性的体验。 此外，GS Pay 超越了 Web2 和 Web3 之间的界限，允许用户轻松支付他们想要的任何东西，无论是游戏资产还是与朋友共进晚餐。因此，GS Pay 的好处不仅仅是为游戏玩家提供简单的支付体验，因为它还提供更高的 APY、折扣、空投乘数等福利。 揭秘 GS Pay 背后的技术 GS Pay 的核心在于独特的技术，使游戏玩家能够无缝地货币化和兑现他们的游戏内资产。直观的仪表板展示了游戏中的数字资产，并包含有关每个项目价值的信息。在主网阶段，只需点击一下，玩家还可以将资产转换为GS Pay银行卡上的实际货币。 GS Pay 系统由两个关键组件组成，即 GameSwift 钱包和 GameSwift 卡。此外，GameSwift 的技术涵盖了所有技术方面，包括处理 Gas 费用以及将资产桥接到交易所或市场进行转换。下坡过程还采用了零知识证明技术，确保了加密资产转换为法币的隐私和安全。 综合支付系统 GS Pay 集成到 GameSwift 平台中，简化了用户的资金存入和取款流程。这个多功能系统支持各种服务，包括订购支付卡、进行游戏内购买以及利用出口和入口网关。用户可以通过加密钱包使用传统方法或区块链技术方便地将资金存入其账户。 有一些重要的日期需要注意，12月20日是白名单用户的访问权限，12月21日是开放阶段，12月22日是恢复7天的解绑，12月23日是第一阶段的结束。第一期开放名额888个，锁定条件为三个月加7天无限制。 关于GameSwift GameSwift 是游戏行业的领先创新者，致力于提供重新定义游戏体验的高质量解决方案。该平台建立在区块链创新、对游戏的热情、强大的技术基础和去中心化金融技术的融合之上。通过无缝集成这些支持技术，该团队展示了 Web3 游戏的未来。 GS Pay 有潜力彻底改变游戏玩家参与其爱好并将其货币化的方式。 GameSwift 很高兴向市场推出这一创新产品，简化现实世界中游戏内资产的货币化，而无需区块链专业知识。该团队坚信为用户赋权，而 GS Pay 就是这一承诺的证明。 欲了解更多信息，请访问 GameSwift 的 官方网站 以及 X , 不和谐 , YouTube , 领英 , 中等的 ， 和 电报 定期更新的渠道。