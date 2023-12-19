Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    GameSwift 推出 GS Pay 以弥合 Web2 和 Web3 支付之间的差距经过@btcwire

    GameSwift 推出 GS Pay 以弥合 Web2 和 Web3 支付之间的差距

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    GameSwift 团队很自豪地推出 GS Pay，这是一种革命性的支付系统和银行卡，可以将游戏中的宝藏无缝转换为真实货币。其目的是弥合游戏世界和现实世界之间的差距，使游戏玩家能够利用他们辛苦赚来的数字物品作为日常开支的货币。
    featured image - GameSwift 推出 GS Pay 以弥合 Web2 和 Web3 支付之间的差距
    tech-stories #gameswift #web3 #payments #gspay
    BTCWire HackerNoon profile picture

    @btcwire

    BTCWire

    Your Trusted Crypto & Blockchain Newswire

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    如果您是 Facebook 用户，成千上万的公司正在关注您
    Published at Jan 19, 2024 by TheMarkup #data-security
    Article Thumbnail
    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    Article Thumbnail
    eBay 的阴谋：骚扰、跟踪和掩盖的令人不安的传奇故事
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    ChainGPT助力GT协议上线，为加密货币带来人工智能自动交易
    Published at Jan 19, 2024 by btcwire #chaingpt
    L O A D I N G
    . . . comments & more!