Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Gall3ry 用领先技术革新 Web3 用户体验：链上内容经过@gall3ry

    Gall3ry 用领先技术革新 Web3 用户体验：链上内容

    2024/01/18 新歷史
    3m
    经过 @gall3ry
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    Platfarm Inc. 通过 Mojitok 的成功展示了其在视觉传达方面的专业知识，其 Web2 服务品牌 Mojitok 拥有超过 4000 万月活跃用户，现在通过 Gall3ry 进入 Web3。 Gall3ry旨在提升持有NFT的情感价值，并为用户提供对其数字资产的所有权。用户可以创建具有视觉吸引力的 Web3 个人资料，跟踪他们的 NFT 持有期限并展示他们的 NFT 成就。
    featured image - Gall3ry 用领先技术革新 Web3 用户体验：链上内容
    tech-companies #tech-companies #nft #socialfi #web3
    Gall3ry HackerNoon profile picture

    @gall3ry

    Gall3ry

    Gall3ry is an Universal Holder Profile Network that helps NFT holders bootstrap network effects

    Credibility

    react to story with heart
    Gall3ry HackerNoon profile picture
    by Gall3ry @gall3ry.Gall3ry is an Universal Holder Profile Network that helps NFT holders bootstrap network effects
    Read my stories

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    Article Thumbnail
    成为一名法学硕士是怎样的体验？：关于人工智能理解极限的思想实验
    Published at Jan 17, 2024 by mattbutcher #ai-ethics
    Article Thumbnail
    提高数据质量：与 Lyft 探索数据合同
    Published at Jan 18, 2024 by bmarquie #data-quality
    Article Thumbnail
    探索宇宙：去中心化金融中协议间的兴起
    Published at Jan 17, 2024 by ishanpandey #cosmos-network
    L O A D I N G
    . . . comments & more!