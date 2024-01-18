Gall3ry 用领先技术革新 Web3 用户体验：链上内容

Gall3ry 是 Web3 创新的关键参与者，它通过链上内容聚合器改变了用户体验和 Web3 故事讲述方式。 Gall3ry 与 Axie Infinity 合作提供了名为 Axie iD Card Memento 的 OCC 模型，吸引了数千名用户，在两周内生成了近 20,000 条内容。 Gall3ry 是 Platfarm Inc. 的 Web3 分支，很自豪地推出其解决方案，以解决许多 Web3 项目在启动后面临的激烈挑战。在当今的 Web3 市场中，许多社区在推出代币后失去了最初的炒作。 Gall3ry 最初建于韩国，后来在区块链市场的新兴国家越南开发，旨在通过提供名为“链上内容”的讲故事解决方案来改变这一趋势，为 NFT 拥有体验设定新标准，并保持炒作在 Web3 社区中活跃——这是任何 Web3 项目的关键因素。 链上内容——革新 Web3 社区的参与方式 Gall3ry 的创新在于链上内容（OCC），链上和链下数据的融合，转化为安全存储在区块链网络上的 NFT（不可替代代币）。这种代币化过程利用区块链的透明和不可变的性质，确保内容的真实性、所有权和出处。 OCC Tokenizer 的 Level Up – Web3 讲故事的解决方案 Gall3ry 的 OCC Tokenizer 是一款定制应用程序，旨在将链下内容以动态格式转换为链上内容。通过 OCC Tokenizer，用户可以将 OCC 分享回 X.com 以灵活扩展其资产。这个过程保证了链上故事内容的可见性，促进社区参与。 OCC Tokenizer 的一个指数级案例是 Axie ID 卡生成器，它与领先的 Web3 游戏项目 Axie Infinity 合作。 Axie iD 卡活动产生了大约 20,000 个名为 Axie iD 卡纪念品 (NFT) 的 OCC，在短短 2 周内获得了超过 214,000 次展示，从而大幅提高了社会意识。 这也吸引了近 40,000 名 Axie Infinity 内容创作者注册加入该项目。 Gall3ry 值得注意的合作伙伴关系还包括 LG U+ NFT 的 OCC 门控移动应用程序（名为 Moono Week），以及 Bellygom 的 OCC 门控体验，在 2023 年 2 月吸引了 4,000 多名社区成员。 OCC 赋予 Web3 所有权以实现可持续发展 Gall3ry 不断增强整个区块链生态系统中 NFT 持有者的体验和实用性。一月份，他们宣布与 XPLA 建立战略合作伙伴关系，XPLA 是一个以区块链游戏领域数字内容为特色的 Layer 1 区块链。 通过 Gall3ry 链上内容 (OCC) 解决方案，XPLA 生态系统用户可以构建身份、管理 NFT 投资组合并分享创作，以在 Web3 环境中建立有意义的联系。 Gall3ry 未来充满希望的计划 Gall3ry 正致力于解锁最新的技术进步。即将推出的计划将引入更多讲故事的开发，特别是与各个 Web3 领域的合作，包括 D-App 扩展，以保持 OCC 直接在生态系统中活跃，并发布 Soul Bound 代币。 Gall3ry 的解决方案为 Web3 项目和 Web3 最终用户带来了好处。该平台的愿景是建立战略合作伙伴关系并与更具创新性的 Web3 项目合作，通过增强所有权体验来提高发布后的参与度。 关于Gall3ry Gall3ry 是领先的链上内容聚合器，由 Platfarm Inc. 提供支持，该公司展示了其在视觉通信方面的专业知识，特别是通过 Mojitok 的成功，Mojitok 是其 Web2 服务品牌，通过人工智能对消息服务行业产生了影响。基于算法和贴纸创作者平台，并通过与三星、Facebook、Whatsapp 和 Google 等科技巨头以及 Zalo 等区域公司的战略合作伙伴关系。 Platfarm 拥有 3 亿的全球活跃用户和 410 亿的月浏览量，已成为 Web2 巨头，并与 Samsung Ventures、Infobank 等投资者成功完成了 A 轮投资。