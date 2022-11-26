Galactica 是一个经过 1200 亿个参数训练的 AI 模型

11 月 15 日，MetaAI 和 Papers with Code 宣布发布 Galactica，这是一种改变游戏规则的开源大型语言模型，使用 1200 亿个参数对科学知识进行训练。
正如我的一位朋友在 Twitter 上分享的那样，该模型可以编写白皮书、评论、维基百科页面和代码。它知道如何引用以及如何编写方程式。这对人工智能和科学来说是一件大事。
11 月 17 日，卡拉狄加停产。
为什么？因为，与所有深度学习模型一样，它不理解手头的任务，而且在很多情况下都是错误的。这应该不是问题，特别是如果我们添加警告说模型可能是错误的并且不要盲目相信它。就像没有人信任维基百科一样，我们不能将其作为高中项目的参考。问题是卡拉狄加是错误的或有偏见的，但听起来是正确和权威的。
不过，该模型可供研究人员使用，我认为保持开源很重要。
正如我的另一位朋友所分享的那样，围绕新模型的所有戏剧性事件似乎都有些过分。当然，该模型并不完美，就像目前在线提供的所有其他模型一样。我们需要在线测试它的局限性，对其进行研究和改进。我们应该将这类出版物视为学生，允许错误和改进，而不用担心被关闭或取消。
不管怎样，我们不是来讨论这个的。希望它很快就会重新上线。
我们来这里是为了看看卡拉狄加是什么，或者曾经是什么，以及它如何实现撰写论文、评论、代码等等……
►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/galactica/
►Taylor 等人，2022 年：卡拉狄加， https ://galactica.org/
►我的时事通讯（每周向您的电子邮件解释一个新的 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/
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11 月 15 日梅泰里和论文
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用代码宣布发布
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galatica 改变游戏规则的开源
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训练有素的大型语言模型
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拥有1200亿的科学知识
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我的一位朋友分享的参数
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在推特上模特可以写白色
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论文评论维基百科页面和代码
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它知道如何引用和写作
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方程式它真的有点大
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11 月 17 日人工智能和科学交易
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卡拉狄加被关闭的原因是因为
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对于所有深度学习模型，它都没有
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了解手头的任务，并且
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在很多情况下这是错误的，这不应该是
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特别是如果我们添加警告
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说模型可能是错误的而不是
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像没人一样盲目相信它
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可信的维基百科，我们不能把它当作
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高中项目的参考
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问题是卡拉狄加错了
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有偏见但听起来是正确的和重复的
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该模型仍然可用
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研究人员和我相信这很重要
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保持位开源作为另一个
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我的朋友们分享了周围所有的戏剧
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这个新模型似乎有点过分
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当然这个模型并不完美
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所有其他当前可用的
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在线我们需要它在线测试它
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限制对它起作用并改进它，我们
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应该看看这些捏造
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作为学生并允许错误和
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改进而不必担心
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无论如何我们都不会关闭或取消
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在这里讨论希望它会
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很快恢复在线我们在这里看到
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卡拉狄加是什么或曾经是什么以及它如何
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可以实现写论文评论
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代码数学和更基本的卡拉狄加
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是一个具有大小的大型语言模型
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可与 gpt3 相媲美，但专注于
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科学知识更准确地说
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接受过大型策划的培训
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科学知识语料库包括
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超过 4800 万篇论文教科书和
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讲义数百万种化合物和
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蛋白质科学网站
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百科全书和更多，因为他们强调
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数据质量高且高度
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策划这是最大的之一
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与gpt3的区别所以理论上
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卡拉狄加几乎包含所有
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人类的科学知识想象
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拥有惊人的记忆力和时间
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阅读数以百万计的研究 记住
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大部分很好，这是卡拉狄加
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好像记忆力不太好
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毕竟它甚至混合了一切
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尽管我们可以假设大部分信息
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出现在训练数据集中的是
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即使考虑所有设备也是准确的
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和失败卡拉狄加保持漂亮
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功能强大，几乎胜过所有
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科学相关的其他方法
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任务对于一个产品来说是不够的
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我们可以相信它仍然是
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值得了解它是如何工作的
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特别是因为它会回来
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我们很快就会变得更加强大
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提到卡拉狄加是一种大语言
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类似于 gpt3 或 Bloom 的模型
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正如他们所说，专门受过训练
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组织科学也有很多
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该模型中正在进行的工程
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允许如此多的多功能性
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输入和输出像特殊
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引文或蛋白质的标记化
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您可以在其中了解更多信息的序列
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他们的论文链接在他们的下方
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标记化工作是迄今为止
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这项工作的最大贡献
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令牌化基本上意味着
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模型将看到数据而不是文字
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我们理解的数学或形状
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实际上分享了一个关于嵌入的视频和
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本周晚些时候标记化，所以如果
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听起来很有趣，敬请期待
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并订阅不要错过所以接受
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这个奇怪的标记和
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预处理步骤什么是卡拉狄加
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服用后它做了什么
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单词或不同的科学输入和
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为模型做准备
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代币化不足为奇卡拉狄加是
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另一个基于 Transformer 的
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像 gpt3 这样的架构有几个
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包括标记化在内的变化
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差异，所以我绝对邀请你
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只是我或一些视频中的一个
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我的朋友做了报道
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我不会得到的变压器架构
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第二次进入他们的工作方式
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卡拉狄加和之间的主要区别
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其他大型语言模型就是他们
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调用提示预训练这个意思
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他们将包括提取的提示
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从训练数据集中
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数据本身已被证明
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最大化模型的通用性
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同时提高某些任务的性能
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感兴趣，仅此而已
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我说架构很相似
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到你已经知道的，主要是
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训练和预处理方案各不相同
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这表明该模型不是
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除了我们如何通过
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它的数据甚至可能实际上很重要
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more 你基本上可以看到
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gpt3和卡拉狄加之间的区别
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科学不好的同一个学生
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老师与好老师有
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相同的能力和资源
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老师只是让它更容易访问和
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这对他来说当然是可以理解的
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只是这篇论文的概述，我
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强烈推荐阅读它有
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关于倍数的大量细节
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他们实施的工程技巧
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连同结果分析细节
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他们使用的所有任务
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模型及其理解输入的方式
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数据及其预测及其局限性
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偏见和更多我希望你喜欢
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这个视频，下周见
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用另一篇惊人的论文和一个特别的
介绍什么是嵌入的视频