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    Galactica 是一个经过 1200 亿个参数训练的 AI 模型经过@whatsai
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    Galactica 是一个经过 1200 亿个参数训练的 AI 模型

    2022/11/26
    6 分钟
    经过 @whatsai 1,248 讀數
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    太長; 讀書

    MetaAI 和 Papers with Code 宣布发布 Galactica，这是一种改变游戏规则的开源大型语言模型，使用 1200 亿个参数对科学知识进行训练。该模型可以编写白皮书、评论、维基百科页面和代码。它知道如何引用以及如何编写方程式。这对人工智能和科学来说是一件大事。 11 月 17 日，Galactica 被关闭，因为它不了解手头的任务并且在很多情况下都是错误的。尽管如此，该模型仍可供研究人员使用，我认为保持开源很重要。
    featured image - Galactica 是一个经过 1200 亿个参数训练的 AI 模型
    #ai#machine-learning#ml#youtube#nlp
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    @whatsai

    Louis Bouchard

    关于 @whatsai
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    11 月 15 日，MetaAI 和 Papers with Code 宣布发布 Galactica，这是一种改变游戏规则的开源大型语言模型，使用 1200 亿个参数对科学知识进行训练。

    正如我的一位朋友在 Twitter 上分享的那样，该模型可以编写白皮书、评论、维基百科页面和代码。它知道如何引用以及如何编写方程式。这对人工智能和科学来说是一件大事。

    11 月 17 日，卡拉狄加停产。

    为什么？因为，与所有深度学习模型一样，它不理解手头的任务，而且在很多情况下都是错误的。这应该不是问题，特别是如果我们添加警告说模型可能是错误的并且不要盲目相信它。就像没有人信任维基百科一样，我们不能将其作为高中项目的参考。问题是卡拉狄加是错误的或有偏见的，但听起来是正确和权威的。

    不过，该模型可供研究人员使用，我认为保持开源很重要。

    正如我的另一位朋友所分享的那样，围绕新模型的所有戏剧性事件似乎都有些过分。当然，该模型并不完美，就像目前在线提供的所有其他模型一样。我们需要在线测试它的局限性，对其进行研究和改进。我们应该将这类出版物视为学生，允许错误和改进，而不用担心被关闭或取消。

    不管怎样，我们不是来讨论这个的。希望它很快就会重新上线

    我们来这里是为了看看卡拉狄加是什么，或者曾经是什么，以及它如何实现撰写论文、评论、代码等等……

    在视频中了解更多信息

    参考

    ►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/galactica/
    ►Taylor 等人，2022 年：卡拉狄加， https ://galactica.org/
    ►我的时事通讯（每周向您的电子邮件解释一个新的 AI 应用程序！）： https ://www.louisbouchard.ai/newsletter/

    视频成绩单

    0:00

    11 月 15 日梅泰里和论文

    0:03

    用代码宣布发布

    0:04

    galatica 改变游戏规则的开源

    0:07

    训练有素的大型语言模型

    0:09

    拥有1200亿的科学知识

    0:12

    我的一位朋友分享的参数

    0:14

    在推特上模特可以写白色

    0:16

    论文评论维基百科页面和代码

    0:19

    它知道如何引用和写作

    0:22

    方程式它真的有点大

    0:24

    11 月 17 日人工智能和科学交易

    0:28

    卡拉狄加被关闭的原因是因为

    0:31

    对于所有深度学习模型，它都没有

    0:34

    了解手头的任务，并且

    0:36

    在很多情况下这是错误的，这不应该是

    0:39

    特别是如果我们添加警告

    0:41

    说模型可能是错误的而不是

    0:43

    像没人一样盲目相信它

    0:45

    可信的维基百科，我们不能把它当作

    0:48

    高中项目的参考

    0:50

    问题是卡拉狄加错了

    0:52

    有偏见但听起来是正确的和重复的

    0:55

    该模型仍然可用

    0:57

    研究人员和我相信这很重要

    0:59

    保持位开源作为另一个

    1:02

    我的朋友们分享了周围所有的戏剧

    1:04

    这个新模型似乎有点过分

    1:06

    当然这个模型并不完美

    1:08

    所有其他当前可用的

    1:10

    在线我们需要它在线测试它

    1:13

    限制对它起作用并改进它，我们

    1:16

    应该看看这些捏造

    1:18

    作为学生并允许错误和

    1:21

    改进而不必担心

    1:22

    无论如何我们都不会关闭或取消

    1:26

    在这里讨论希望它会

    1:28

    很快恢复在线我们在这里看到

    1:30

    卡拉狄加是什么或曾经是什么以及它如何

    1:33

    可以实现写论文评论

    1:35

    代码数学和更基本的卡拉狄加

    1:39

    是一个具有大小的大型语言模型

    1:41

    可与 gpt3 相媲美，但专注于

    1:44

    科学知识更准确地说

    1:46

    接受过大型策划的培训

    1:48

    科学知识语料库包括

    1:50

    超过 4800 万篇论文教科书和

    1:54

    讲义数百万种化合物和

    1:56

    蛋白质科学网站

    1:58

    百科全书和更多，因为他们强调

    2:00

    数据质量高且高度

    2:03

    策划这是最大的之一

    2:05

    与gpt3的区别所以理论上

    2:08

    卡拉狄加几乎包含所有

    2:10

    人类的科学知识想象

    2:12

    拥有惊人的记忆力和时间

    2:15

    阅读数以百万计的研究 记住

    2:18

    大部分很好，这是卡拉狄加

    2:21

    好像记忆力不太好

    2:23

    毕竟它甚至混合了一切

    2:25

    尽管我们可以假设大部分信息

    2:27

    出现在训练数据集中的是

    2:29

    即使考虑所有设备也是准确的

    2:31

    和失败卡拉狄加保持漂亮

    2:34

    功能强大，几乎胜过所有

    2:36

    科学相关的其他方法

    2:39

    任务对于一个产品来说是不够的

    2:41

    我们可以相信它仍然是

    2:44

    值得了解它是如何工作的

    2:46

    特别是因为它会回来

    2:48

    我们很快就会变得更加强大

    2:51

    提到卡拉狄加是一种大语言

    2:53

    类似于 gpt3 或 Bloom 的模型

    2:55

    正如他们所说，专门受过训练

    2:58

    组织科学也有很多

    3:01

    该模型中正在进行的工程

    3:03

    允许如此多的多功能性

    3:05

    输入和输出像特殊

    3:07

    引文或蛋白质的标记化

    3:09

    您可以在其中了解更多信息的序列

    3:11

    他们的论文链接在他们的下方

    3:13

    标记化工作是迄今为止

    3:15

    这项工作的最大贡献

    3:17

    令牌化基本上意味着

    3:20

    模型将看到数据而不是文字

    3:23

    我们理解的数学或形状

    3:26

    实际上分享了一个关于嵌入的视频和

    3:28

    本周晚些时候标记化，所以如果

    3:30

    听起来很有趣，敬请期待

    3:33

    并订阅不要错过所以接受

    3:35

    这个奇怪的标记和

    3:37

    预处理步骤什么是卡拉狄加

    3:39

    服用后它做了什么

    3:42

    单词或不同的科学输入和

    3:44

    为模型做准备

    3:46

    代币化不足为奇卡拉狄加是

    3:50

    另一个基于 Transformer 的

    3:52

    像 gpt3 这样的架构有几个

    3:55

    包括标记化在内的变化

    3:57

    差异，所以我绝对邀请你

    3:59

    只是我或一些视频中的一个

    4:02

    我的朋友做了报道

    4:04

    我不会得到的变压器架构

    4:06

    第二次进入他们的工作方式

    4:09

    卡拉狄加和之间的主要区别

    4:11

    其他大型语言模型就是他们

    4:13

    调用提示预训练这个意思

    4:16

    他们将包括提取的提示

    4:18

    从训练数据集中

    4:21

    数据本身已被证明

    4:23

    最大化模型的通用性

    4:25

    同时提高某些任务的性能

    4:28

    感兴趣，仅此而已

    4:31

    我说架构很相似

    4:33

    到你已经知道的，主要是

    4:35

    训练和预处理方案各不相同

    4:37

    这表明该模型不是

    4:39

    除了我们如何通过

    4:41

    它的数据甚至可能实际上很重要

    4:43

    more 你基本上可以看到

    4:45

    gpt3和卡拉狄加之间的区别

    4:48

    科学不好的同一个学生

    4:49

    老师与好老师有

    4:52

    相同的能力和资源

    4:55

    老师只是让它更容易访问和

    4:57

    这对他来说当然是可以理解的

    4:59

    只是这篇论文的概述，我

    5:02

    强烈推荐阅读它有

    5:04

    关于倍数的大量细节

    5:06

    他们实施的工程技巧

    5:08

    连同结果分析细节

    5:11

    他们使用的所有任务

    5:13

    模型及其理解输入的方式

    5:15

    数据及其预测及其局限性

    5:18

    偏见和更多我希望你喜欢

    5:21

    这个视频，下周见

    5:23

    用另一篇惊人的论文和一个特别的

    介绍什么是嵌入的视频



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