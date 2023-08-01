Gadfly AI 的人工智能未来写作比赛

人工智能的未来对我们来说意味着什么？这个问题在每个人的心中。过去几年对人工智能来说是疯狂的——它几乎颠覆了我们生活的方方面面——我们工作、创作艺术、写作、学习、教学、做生意或沟通的方式。 这是法学硕士和生成模型的时代，这些模型是根据我们的数据进行训练的，由人类为人类构建。颠覆的速度让我们许多人质疑监管问题、道德影响以及对我们日常生活的影响。现在是讨论迷人且具有颠覆性的人工智能及其对我们未来的影响的最佳时机！ Gadfly AI 和 HackerNoon 非常高兴为我们的人工智能社区带来 分享您对人工智能、法学硕士和生成艺术+代码的所有令人兴奋和/或（😉）可怕领域的专业知识、项目、研究或想法。 “人工智能的未来大赛”。 比赛于 8 月 1 日开始，至 2023 年 8 月 31 日结束。最佳故事和作家将在 上发表 获胜者将获得 1000 美元！ Gadfly AI 的 Cyberscape Zine 。 如何进入人工智能写作大赛的未来 您需要做的就是： 。 撰写一个与人工智能、法学硕士、生成艺术+代码、人工智能研究、保护人工智能、人工智能监管、人工智能道德等相关的故事 将 标签添加到您的故事中并提交。 #future-of-AI …就是这样！ 需要想法来写作吗？以下是 Gadfly AI 的一些建议 以下是赞助商在其提示中分享的一些想法 ： 🌐 AI 八月：写下 AI 的未来，与 HackerNoon 和 GadflyAI 一起赢取 1000 美元 🤖 我们正在寻找探讨以下主题的提交内容： 人工智能如何影响艺术、创造力和知识产权 身份和所有权： 分享您对人工智能如何影响社会的想法、想法和观点。讨论人工智能带来的潜在好处、风险和挑战，或探索智能机器的哲学含义。这可以是一切，从人工智能如何用于社会公益（或破坏）到我们如何在生成供应增益中建立信任链。 展示您受人工智能启发的生成艺术作品。展示人工智能领域艺术与代码的共生关系。 生成艺术+代码： 用您在人工智能研究方面的专业知识启发我们的读者。无论您是在研究机器学习的最新突破，还是在调查人工智能的伦理影响，我们都希望收到您的来信。 人工智能研究论文/评论： 我们对您的想法感兴趣，即当技术发展速度快于监管时，最终用户应以多快的速度消费新兴技术。社会应该如何适应这些快速的变化？潜在的影响是什么以及如何减轻影响？ 颠覆性人工智能： 基于以下见解 ，我们也对讨论人工智能安全方面的提交内容感兴趣。如何确保人工智能的长寿和可信？人工智能带来了哪些独特的安全挑战以及如何解决这些挑战？ 保护人工智能： 保护人工智能：新兴技术的担忧和免疫系统 需要额外帮助吗？以下是我们的编辑分享的一些采访模板。只需填写您选择的采访，添加未来人工智能标签，然后提交！ 人工智能工具与程序员 人工智能作为学习工具 人工智能生成艺术作为一种新的艺术形式分类 人工智能写作竞赛的未来规则和指南 您必须年满 18 岁才能进入。 故事内容可以是 上的任何原创故事。 #future-of-ai 您必须 ，因为我们将通过电子邮件联系获奖者。 创建一个 HackerNoon 帐户 我可以用笔名写作吗？ 是的！您可以在 HN 个人资料中使用您的真实姓名、假名，甚至创建一个角色来书写。 比赛将持续多长时间？ 2023年8月1日-8月31日 第一轮： 2023 年 9 月 获奖者公布： 我可以提交多于一份参赛作品吗？ 当然可以！每个提交的故事均应被视为写作比赛的新参赛作品。 获奖者是如何选出的？ 我们将根据原创性、相关性、阅读次数和阅读时间，选出排名前 10 的故事提交。 这十个故事将由 HackerNoon 工作人员投票，得票最多的热门故事将获胜。 我们正在等待您的提交！祝黑客们一切顺利！访问 了解新的和即将举行的写作比赛的最新信息。 contests.hackernoon.com，