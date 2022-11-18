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    Ftx.com 的审计公司是 Metaverse 总部的第一家此类公司 #cantmakethisshitup经过@legalpdf
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    Ftx.com 的审计公司是 Metaverse 总部的第一家此类公司 #cantmakethisshitup

    2022/11/18
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    太長; 讀書

    John J. Ray III 于 2022 年 11 月 17 日提交的 FTX + SBF 第 11 章（破产）法庭文件是 HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳转到此文件的任何部分。这是第 10 部分，共 20 部分。自先生以来采取的行动。 BANKMAN-FRIED 的离开 C. 财务报告

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    John J. Ray III 于 2022 年 11 月 17 日提交的 FTX + SBF 第 11 章（破产）法院文件是HackerNoon 的法律 PDF 系列.您可以跳转到此文件中的任何部分这里.这是第 10 部分，共 20 部分。


    特色图片：稳定扩散 AI，提示“Audit Firm CPA Metaverse”

    三、自先生以来采取的行动。 BANKMAN-FRIED 的离去

    C. 财务报告


    55. FTX 集团收到了关于截至 2021 年 12 月 31 日期间的两个 Silo（WRS Silo 和 Dotcom Silo）合并财务报表的审计意见。WRS Silo 的审计公司 Armanino LLP 是一家拥有我在专业上很熟悉。 Dotcom Silo 的审计公司是 Prager Metis，我不熟悉这家公司，其网站显示他们是“有史以来第一家在元宇宙平台 Decentraland 上正式开设元宇宙总部的注册会计师事务所”。


    56. 我对这些经审计的财务报表中提供的信息非常担忧，尤其是与 Dotcom Silo 有关的信息。实际上，我认为利益相关者或法院不宜依赖经审计的财务报表作为这些筒仓财务状况的可靠指示。 57. 债务人尚未能够找到关于 Alameda Silo 或 Ventures Silo 的任何经审计的财务报表。


    58. 债务人正在寻找并保护所有可用的财务记录，但预计需要一段时间才能为 FTX 集团编制可靠的历史财务报表，我作为首席执行官对此感到满意。债务人没有会计部门并将此职能外包。


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