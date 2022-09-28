Facebook、WhatsApp 和您的隐私：您需要知道的

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这个故事的前一个版本引起了人们对 WhatsApp 检查其用户消息的程度以及它是否破坏了保持交换秘密的加密的意外混淆。我们更改了故事中的语言，以明确表明该公司仅检查来自用户报告为可能滥用的线程的消息。它不会破坏端到端加密，只有在到达预定目的地时才会解锁。 WhatsApp 拥有 1,000 多名合同工，他们在奥斯汀、得克萨斯州、都柏林和新加坡的办公楼楼层工作。