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    ETH 弹性经过@cryptohayes
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    ETH 弹性

    2022/08/16
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    经过 @cryptohayes 5,070 讀數
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    太長; 讀書

    合并将消除每个区块上的工作量证明 ETH 排放（即支付给矿工以换取他们为维护网络提供的计算能力的 ETH）。目前，这些排放总量约为每天 13,000 ETH。合并预计将用每天大约 1,000 到 2,000 的小得多的排放量来取代这些，而这些排放量将转而用于网络验证器。无论 ETH 的价格和网络的使用情况如何，这些排放都将以相同的速度发生。每个区块都会燃烧一定数量的 gas 费用（这意味着用于支付这些费用的 ETH 将永久退出流通）。此变量取决于网络的使用情况。

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