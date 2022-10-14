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    #EnterTheMetaverse 2022 年写作大赛：第一轮结果公布！经过@hackernooncontests
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    #EnterTheMetaverse 2022 年写作大赛：第一轮结果公布！

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    太長; 讀書

    首先，我们揭穿了由@denisaganea 提供的 NFT 支持的互操作性神话。在第二位，我们有为什么游戏玩家反对 NFT（和加密货币）：@0xdelken 对 Web3 游戏的严肃解释。第三名是 Lamina1：@ajverrico 的开放元宇宙的基础。第四名是@strateh76 的俄罗斯运动会如何传播战争。最后但并非最不重要的一点是，在第 5 位，我们有 @luadwritesweb3 撰写的如何在 2022 年让您的区块链游戏变得有趣。

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