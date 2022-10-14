EnterTheMetaverse 2022 年写作大赛：第一轮结果公布！

嘿嘿黑客，欢迎来到 写作大赛第一轮结果公布。由 HackerNoon 与 ，本次比赛是一个分享您对元界游戏和整个区块链游戏行业的知识和意见的机会。 #EnterTheMetaverse 沙盒 只需向 HackerNoon 提交带有#EnterTheMetaverse 标签的文章，您就可以在 9 月 1 日至 11 月 30 日期间赢得每月 6000 个 SAND 代币的奖池。 您可以撰写有关元界和元界开发、您最喜欢的区块链游戏、游戏元界、NFT、游戏赚钱平台等的任何内容！ 立即分享您的 故事！ #enterthemetaverse #EnterTheMetaverse 写作大赛 2022 年 9 月提名 我们选择了 2022 年 9 月发布的 HackerNoon 上所有带有 #gaming-metaverse 标签的故事。然后我们使用 权重分别为： 60:30:10 选择了热门故事。 阅读小时数 达到的人数 内容新鲜度 提名和获奖者！ 对 Web3 游戏的严肃解释。 为什么游戏玩家反对 NFT（和加密货币）： @0xdelken 揭穿由 。 @denisaganea 提供支持的 NFT 的互操作性神话 。 @0xdelken 的 Crypto 的 Vaporware 问题 的 Punk 6529 的 NFT 和元宇宙的未来。 根据 @moderneremite 。 @strateh76 的俄罗斯游戏如何传播战争 变得有趣。 @luadwritesweb3 如何在 2022 年让您的区块链游戏 。 Lamina1：@ajverrico 的开放元宇宙的 基础 到了 的 AAA 游戏中。 NFT 最终渗透 @jennyzheng ，作者： 。 动态 NFT - 它们是什么以及它们的突出特点 @vincentstephen 的第 1 卷。 Metaverse 和 Biometrics 的协同作用 - @sshshln 首先，我们揭穿了由 。 @denisaganea 提供的 NFT 支持的互操作性神话 “诚实的报道没有被广泛谈论” - HackerNoon 编辑 恭喜 获得 2000 SAND 代币的一等奖！ @denisaganea 在第二位，我们有 对 Web3 游戏的严肃解释。 为什么游戏玩家反对 NFT（和加密货币）： @0xdelken “为什么游戏玩家反对 NFT”准确地展示了一些苦苦挣扎的现场用例，同时承认区块链在帮助处理游戏物品、游戏货币和游戏治理方面的潜力。这里有几句我最喜欢的名言： - HackerNoon 编辑器 伟大的故事 ，恭喜您获得第二名并赢得 1500 SAND 代币！ @0xdelken 在第三位，我们有 。 Lamina1：@ajverrico 的开放元宇宙的 基础 “Interesting 为 Metaverse-As-A-Service 播下了种子。对于那些想要冒险的人来说，这绝对是一本好书。” - HackerNoon 编辑器 恭喜 获得第三名；您赢得了 1200 个 SAND 代币！ @ajverrico 第四名是 。 @strateh76 的俄罗斯运动会如何传播战争 “俄罗斯游戏是如何传播的”是对俄罗斯游戏行业的超级有趣的历史深入探讨，以及视频游戏媒体如何影响人们对现实世界政治问题的态度 - HackerNoon 编辑 干得好 ，你赢得了 800 个 SAND 代币！ @strateh76 最后但并非最不重要的一点是，在第 5 位，我们有 变得有趣。 @luadwritesweb3 撰写 的如何在 2022 年让您的区块链游戏 恭喜 赢得 500 个 SAND 代币！ @luadwritesweb3 让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注 以查看当前和即将举行的写作比赛！ 比赛.hackernoon.com