Enjinstarter IDO 投资者凭借 AI 赢得巨额回报

得益于精心挑选的 项目，Launchpad 今年迄今实现了 142.4% 的投资回报率。 人工智能 领先的 IDO 启动板， ，今天宣布其稳定的人工智能驱动的 Web3 项目赢得了投资者的青睐 到 2023 年。根据行业领先的排名服务，这使 Enjinstarter 稳居全球 IDO 提供商前 3 名， 。 恩金启动器 年初至今平均投资回报率为 142.4% 加密排名 第二季度的持续成功得益于第一季度的成功，Enjinstarter 在第一季度取得了成功 作为表现最好的 IDO 启动板，平均投资回报率为 538.49%。 TokenHunter 排名 “我们的首要目标是为 IDO 参与者提供最大价值。我们对每个 Launchpad 申请人进行了详尽的研究，为我们的代币持有者提供精心挑选的项目，这些项目将彻底改变行业。”Enjinstarter 联合创始人兼首席执行官 Prakash Somosundram 说道。 “今年年初，我们的团队正确地识别了生成式人工智能的增长趋势，并迅速适应。我们今年的整体成功归功于我们的团队能够在众多由 AI 驱动的 Web3 项目中找到最好的项目。” 2023年是人工智能年。 的 GPT 算法的持续发展导致了人工智能驱动的生成式应用程序的激增。今年迄今为止，Enjinstarter 开展的 13 项 IDO 中，有 8 项利用了人工智能的力量： OpenAI ChainGPT - 通过 AI 实现 Web3 创新未来的基础设施 Orbofi AI - 用于创建 AI 生成内容和微调 AI 模型的高级平台。 Eldarune - 具有 PvE 和 PvP 模式的 AI 驱动的角色扮演游戏 Cogito Protocol - 一种名为 GCOIN 的去中心化人工智能驱动追踪币 KAIF 平台 - 人工智能驱动的去中心化社会（DeSoc）平台。 HyperGPT - 基于 Web3 的人工智能市场 DexCheck - 用于加密货币和 NFT 交易的人工智能增强分析 SophiaVerse - 一项先进的通用人工智能计划，彻底改变了人工智能和游戏世界 2023 年通过 Enjinstarter 推出的表现最好的 IDO 是 ChainGPT，截至撰写本文时，投资回报率为 704%。 SophiaVerse 紧随其后，为 602%。数据提供者 。 加密排名 在 IDO 启动板取得成功的基础上，Enjinstarter 计划再建造两个启动板。第一个是 INO 平台，用于将公用事业驱动的 NFT 项目与投资者联系起来。第二个是专门为 Web3 气候初创公司设计的平台，用于从影响力投资者那里筹集资金。 展望未来，Enjinstarter 有 5 个 IDO 项目正在筹备中：SeaPad、Kvants AI、Boss Fighters、AITECH 和 Backstage。它还计划发布一款基于先进的地球概念的广阔的讲故事 AI NFT 游戏，其中各派系在整个 Enjinstarter 生态系统中开展任务和战斗，以收集资源并获得奖励。 自 2021 年成立以来，迄今为止，该公司已帮助启动了 80 多个 Web3 项目和平台。 如需进一步媒体咨询，请联系： 媒体@pariahdao.xyz 关于Enjinstarter Enjinstarter 于 2021 年推出，是下一代生态系统和启动板，面向有前景的 Web3 游戏、娱乐和元宇宙项目。自此以来他们已支持 70 家公司 成立。他们在各个社交平台上拥有超过 20 万的集体社区，并管理东南亚、印度、土耳其和西班牙的本地化社区。 他们还针对北美和印度尼西亚推出了专门的市场启动器。 Enjinstarter 还拥有快速发展的 Web3 创新咨询业务，与寻求制定 Web3 战略的品牌、大企业和 Web2 公司合作。他们支持的客户包括Hatten Land和GCEX。 Enjinstarter也是开放元宇宙联盟的成员。 Enjinstarter 在 A 轮融资中从 True Global Ventures 4 Plus 筹集了 500 万美元，True Global Ventures 4 Plus 是一家股权风险投资公司，投资于全球连续科技企业家。该公司还获得了迪拜虚拟资产监管局的初步批准，这表明在获得在迪拜运营的完全许可方面取得了进展。 与 Enjinstarter 建立联系： https://linktr.ee/enjinstarter 接触： 社交媒体主管， 克里斯·西尔维斯特·巴兹尔， 恩金启动器 chris@enjinstarter.com 这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author