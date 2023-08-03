Tenderize V2：通过 TenderVaults、TenderSwap 和 BeefBank 彻底改变流动性质押

隆重推出 Tenderize V2，这是一种流动质押基础设施，由三个核心协议组成：TenderVaults、BeefBank 和 TenderSwap。这些链上协议共同生成验证器特定的流动质押代币（LST），这些代币收集质押奖励并可在 Defi 应用程序中使用。 从 、 和 开始，权益证明网络获得了为本地权益持有者提供流动性的工具，启动了他们的 LSTfi 生态系统并分散了他们的底层验证器集。 Polygon Livepeer Graph https://youtu.be/9MPd-GnMjYM?embedable=true 为什么要对 V2 进行嫩化 在 Tenderize，我们相信验证者的彻底去中心化和质押资产的效用是可能的。使用 Tenderize v2 验证者特定的 LST 方法，权益证明网络可以享受流动性质押，而不会影响验证者的去中心化或审查制度的抵抗力。 对流动性质押的需求正在上升，但存在一个主要问题——当今的流动性质押解决方案积极集中了网络的底层验证器集。当这种情况发生时，网络的审查阻力就会面临风险。 如果没有审查制度，就无法保证第三方不会修改网络上的交易。源自去中心化验证器集的不可变和不可阻挡的属性推动了对网络原生资产的需求和价值。 投标库 Tenderize 生态系统的一部分是 TenderVaults，这是一种协议，用于铸造验证者特定的 ERC20 代币，代表权益和应计奖励，称为 tToken。用户不是将质押集中到一组白名单验证者上，而是选择他们想要质押到哪个验证者。 投标互换 为了确保 tToken 具有流动性，Tenderize 推出了 TenderSwap：一个可用于 tToken 交换的链上流动性池。 TenderSwap 优先考虑 资产的流动性，允许将流动性质押资产交换为未质押资产，并扣除少量费用。根据资金池的利用率，掉期会有不同程度的滑点。由于只有池子的一侧受到激励，流动性成本可以降低至少 50%。结果是更好的交换和更少的链上流动性。 未质押 牛肉银行 用户将抵押品存入 BeefBank 来铸造 Steaks Dollar (SD)——一种超额抵押、由 LST 支持的稳定币。它是首个由一篮子各种流动质押资产支持的去中心化稳定币。 SD 是通过锁定抵押品来创建抵押债务头寸（CDP）而生成的。 CDP 中抵押品的价值超过债务价值，以防止清算。 CDP 不依赖外部流动性提供者充当贷款人。创建新的债务头寸会增加 SD 供应，而偿还债务则会收缩 SD 供应。 作为抵押品提供的 LST 产生的收益与其债务头寸隔离，并自动累积。然后，债务所有者可以选择设定收益率： 自动收益稳定币（通过 tToken 获得资金收益 - 以 tToken 形式支付） 自动收益稳定币（随着抵押品价值上涨，通过铸造 SD 来资助收益 - 以 SD 支付） 自动偿还贷款（收益出售为SD，偿还贷款） 杠杆多头（抵押后、铸造 SD、购买更多抵押品） 生产性金库 该协议具有各种可以增加或减少以产生收入的费用开关。在发布当天，Tenderize 将对 tToken 奖励和通过 TenderSwap 进行的交换收取少量流媒体费用。 应计收入由 Tenderize 协议保留，而不分配给公司或团队。保留的收入用于各种创收策略。这些策略旨在增加协议收入，同时提高用户的流动性和用户体验。此类策略包括： 在 Tenderswap 上提供流动性 创建 tToken 索引 借贷tToken 循环 tToken 收益率 用户利益 最终用户会收到其质押头寸的版本，可以在外部 defi 应用程序中进行交易、交换或使用。通过通过 Tenderize 质押到他们选择的验证器，用户可以享受到新的实用性，否则在原生质押模型中是不可能的： 免排队 - 无需等待解锁期。 MATIC 的期限为 2 天，LPT 的期限为 7 天，GRT 的期限为 28 天。通过使用 Tenderize，它是即时的。 即时退出： ：tTokens 可以用作 defi 协议中的抵押品。今年晚些时候，用户可以用自己的股份进行借贷，抵押 tToken 并直接通过enderize（即将推出）铸造稳定币。 抵押 tTokens 可以利用 Tenderize，为客户提供白标流动性质押。 tToken 隔离风险，委托者不会受到网络中其他验证者性能不佳的影响。这可以提供给当前的委托人；委托人参与流动质押时无需质押给另一个验证人。 验证者和质押提供商 和牛代币 将生态系统连接在一起的是协议代币 WAGYU。 Tenderize 是一个社区拥有和管理的协议。质押 WAGYU 让用户成为关键协议决策的积极参与者，例如更改流媒体费用、TenderSwap 费用、BeefBank 借款费用以及生产性金库的分配。作为这项服务的交换，WAGYU 代币持有者可以选择以回购、销毁和分配的形式与代币持有者分享该协议的收入。 更多详细信息将在未来几周内发布，以描述 WAGYU 代币经济学。加入我们的社区，了解最新动态并从空投中赚取最大数量的 WAGYU。 加入运动 我们的 Discord 社区等待着您，这里充满了渴望伸出援助之手的厨师。进入厨房使用 。有关更多信息，请查看 Tenderize v2 白皮书、 、路线图和品牌套件： 这个链接 X 上的官方 Tenderize 帐户 。 嫩化我