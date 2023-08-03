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    Tenderize V2：通过 TenderVaults、TenderSwap 和 BeefBank 彻底改变流动性质押经过@tenderize

    Tenderize V2：通过 TenderVaults、TenderSwap 和 BeefBank 彻底改变流动性质押

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    太長; 讀書

    隆重推出 Tenderize V2，这是一种流动质押基础设施，由三个核心协议组成：Tender Vaults、BeefBank 和 TenderSwap。这些链上协议共同生成验证器特定的流动质押代币（LST），这些代币收集质押奖励并可在 Defi 应用程序中使用。
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    web3#liquid-staking#cryptocurrency
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